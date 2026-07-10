Recortes de ayuda internacional privan de asistencia a las mujeres

NACIONES UNIDAS – Desde enero de 2025 al menos un millón de mujeres y niñas han perdido acceso a servicios esenciales, como consecuencia del mayor descenso anual registrado en la asistencia oficial para el desarrollo, indicó un nuevo informe de la entidad de las Naciones Unidas ONU Mujeres.

La caída en la financiación de la ayuda internacional es marcada desde que Estados Unidos retiró su contribución a decenas de programas, apenas asumió por segunda vez la conducción de su gobierno el presidente Donald Trump, en enero de 2025

Organizaciones lideradas por mujeres se han visto obligadas a reducir o suspender servicios esenciales en algunos de los contextos humanitarios más graves del mundo, en los que están afectadas millones de familias, mujeres y niñas.

Sofía Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, destacó que “las organizaciones de mujeres que hoy corren el riesgo de desaparecer están en la primera línea de algunas de las peores crisis humanitarias del mundo”.

Esas organizaciones “trabajan en países como Afganistán, la República Democrática del Congo o Haití, llegando adonde no llegan los actores internacionales y manteniéndose sobre el terreno mucho después de que el mundo dirija su atención a otro asunto”, expuso Calltorp.

“Cada dólar retirado a las organizaciones de mujeres es un dólar retirado a las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, a las madres desplazadas, a las niñas que han tenido que dejar la escuela y a las comunidades que luchan por sobrevivir”, añadió.

El informe, basado en las respuestas de 855 organizaciones lideradas por mujeres en 52 países afectados por conflictos y crisis, muestra que casi nueve de cada 10 organizaciones ya no pueden responder al nivel actual de necesidades, mientras que 84 % afirma que la demanda de sus servicios continúa aumentando.

Dos de cada cinco organizaciones encuestadas prevén cerrar temporal o permanentemente durante el próximo año si la financiación continúa disminuyendo.

“Cada dólar retirado a las organizaciones de mujeres es un dólar retirado a las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, a las madres desplazadas, a las niñas que han tenido que dejar la escuela y a las comunidades que luchan por sobrevivir”: Sofía Calltorp.

Además, 65 % mantiene sus actividades gracias a personal que trabaja sin recibir salario y casi la mitad informa de un aumento del agotamiento entre sus equipos.

Al mismo tiempo, 88 % señala un deterioro de la salud mental entre las mujeres y niñas a las que presta apoyo.

ONU Mujeres advierte que la reducción de recursos coincide con un aumento de la violencia de género.

De las organizaciones encuestadas, 86 % reporta un incremento de este tipo de violencia en las comunidades donde trabaja, y 62 % afirma que los espacios seguros para mujeres y niñas han desaparecido o se han reducido considerablemente.

La mitad de las organizaciones ha comenzado además a establecer listas de espera o a rechazar nuevas usuarias debido a la falta de capacidad. El 92 % observa un aumento de la pobreza entre las mujeres a las que atiende, y 82 % informa de un mayor abandono escolar entre las niñas.

Según el reporte, las primeras afectadas son las mujeres y niñas que viven en comunidades remotas, zonas de conflicto o lugares de difícil acceso.

Casi dos terceras partes de las organizaciones ya redujeron servicios en esas áreas, donde las alternativas son escasas o inexistentes. El informe subraya que detrás de las cifras hay refugios que cierran, clínicas de salud cada vez más lejanas, y familias que dejan de recibir alimentos o asistencia básica.

Una de cada cinco organizaciones ya suspendió programas destinados a fortalecer el liderazgo de las mujeres y promover la igualdad de género. Más de la mitad también observa una disminución de la participación femenina en espacios de liderazgo comunitario y en la toma de decisiones locales.

El informe cierra con un llamado de ONU Mujeres a mantener la inversión en las organizaciones lideradas por mujeres, a las que considera actores esenciales para responder a las crisis, defender los derechos de la mujer y contribuir a la recuperación y la construcción de la paz.

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