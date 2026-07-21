Mueren 144 náufragos africanos al tratar de llegar a España

GINEBRA – La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó este martes 21 que 144 personas, procedentes de África occidental, perecieron o están desaparecidas como consecuencia de naufragios ocurridos frente a las costas de Mauritania la semana pasada.

Las víctimas, entre ellas personas refugiadas y migrantes, intentaban alcanzar Europa por mar desde África occidental, “una travesía extremadamente peligrosa que pone de nuevo de manifiesto el elevado costo humano de estas rutas”, indicó Acnur en el reporte en el que declaró su “consternación y preocupación” por el trágico saldo.

El destino declarado por los sobrevivientes de los naufragios era el archipiélago español de las Canarias.

Acnur indicó que entre el 14 y el 18 de julio se llevaron a cabo tres operaciones de rescate y desembarco en Nuadibú, Mauritania, que permitieron poner a salvo a 387 personas, procedentes de distintos países africanos.

Uno de los episodios más trágicos afectó a una embarcación rescatada el 18 de julio. Según las informaciones disponibles, 143 personas murieron o permanecen desaparecidas y solo 38 sobrevivieron tras permanecer cerca de 25 días a la deriva en el Atlántico tras zarpar de Bufaloto, en Gambia, con destino a España.

Como ha ocurrido en accidentes similares a este, el agua y la comida se habrían acabado, muchas personas fallecieron y los ocupantes vivos habrían arrojado los cadáveres por la borda, lo que explica el elevado número de desaparecidos.

Entre las personas supervivientes hay dos menores que perdieron a todos sus familiares durante la travesía y que se recuperan en el hospital junto a otras personas rescatadas.

También se informó del fallecimiento de otra persona que viajaba en una embarcación cuyos ocupantes desembarcaron el 14 de julio.

“Estos hechos recuerdan con crudeza que, pese a los esfuerzos sostenidos de las autoridades costeras y las organizaciones humanitarias por salvar vidas, la ruta atlántica entre África occidental y Canarias sigue siendo una de las más mortíferas del mundo”, indicó Acnur en su declaración.

Las largas distancias, las condiciones imprevisibles del océano, las embarcaciones precarias y sobrecargadas, y la dificultad para acceder a rescates a tiempo, “siguen haciendo de esta una de las rutas más letales”, agregó la agencia.

Aunque las llegadas al archipiélago canario de personas migrantes o refugiadas han caído 61 % respecto a 2025, y se situaban en 4400 personas al 15 de julio, “estos incidentes ponen de relieve los riesgos persistentes a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes que intentan llegar a Europa”, expuso Acnur.

Muchas de esas personas emprenden travesías desde puntos situados a más de 2000 kilómetros de su destino y como última etapa abordan embarcaciones frágiles, inseguras y que se aventuran por rutas peligrosas para evadir controles legales.

En conjunto, las principales rutas marítimas hacia Europa han registrado más de 40 000 llegadas en lo que va de año, frente a las 65 407 contabilizadas durante el primer semestre de 2025.

En lo que va de 2026 se han registrado 17 operaciones de desembarco en el puerto de Nuadibú, en el norte de Mauritania, y en Nuakchot, la capital. De las accidentadas travesías marítimas se rescataron ya 2147 personas.

Acnur advierte que las muertes y desapariciones en el mar continúan produciéndose a niveles alarmantes. Muchos de esos incidentes ocurren lejos de la atención pública y, en algunos casos, terminan con embarcaciones enteras que desaparecen sin dejar rastro.

Sostiene la agencia que, en este contexto, los rescates llevados a cabo en Mauritania ponen de manifiesto la necesidad de redoblar los esfuerzos para abordar las causas profundas que empujan a las personas refugiadas y migrantes a emprender estas peligrosas travesías.

Al mismo tiempo, resulta imprescindible facilitar un mayor y más rápido acceso a vías legales, mediante un aumento de las plazas de reasentamiento, más oportunidades de movilidad laboral, y vías de acceso a la educación como alternativas a los peligrosos cruces marítimos, concluyó el reporte de Acnur.

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