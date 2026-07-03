Monzón seco en el sur de Asia: temores crecientes de pérdidas agrícolas, calor extremo y desastres

KATMANDÚ – La temporada del monzón en el sur de Asia, incluido Nepal, es un periodo de lluvias frecuentes, calor extremo y una época del año muy ajetreada para los agricultores. La mayoría de los agricultores de Nepal dependen de las lluvias del monzón para plantar arroz, su principal fuente de alimento.

Puspa Subedi, un agricultor de Pokhara-31, en Talbesi, dentro de Kaski, en la provincia de Gandaki, está preparado para la temporada de siembra del arroz.

«En nuestra zona, cultivamos principalmente raithane (una variedad local de arroz), que es más resistente a la sequía que las especies híbridas, por lo que nos preocupa menos el monzón seco que se prevé», afirmó.

Detalló uue «la sequía sí afecta a nuestra producción, pero el efecto sobre los agricultores que siembran semillas híbridas sería mucho más grave».

Subedi, coordinador del Banco Comunitario de Semillas de Sundaridanda en Kaski, donde se conservan 53 especies locales de semillas de arroz, mencionó que la sequía del monzón es una de las principales preocupaciones para la mayoría de los agricultores de Nepal.

Según la previsión meteorológica estacional regional, la región del Hindu Kush-Himalaya (HKH), también conocida como el «Tercer Polo», se encamina hacia un monzón seco, lo que afectará a las actividades agrícolas de la región, incluido Nepal.

El informe «Perspectivas del monzón en el valle del Himalaya 2026», recién publicado, prevé precipitaciones inferiores a lo normal y temperaturas superiores a lo normal en los países de toda la región, entre ellos Nepal, la India, Bután y Pakistán.

Los científicos advierten de que las lluvias intensas en ráfagas breves, el aumento de las temperaturas y el creciente estrés hídrico podrían hacer que este monzón resulte especialmente peligroso.

«Las previsiones apuntan a un monzón más seco en general, pero eso no significa que el riesgo sea menor», afirmó Manish Shrestha, hidrólogo del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (Icimod, en inglés). «Los episodios de lluvias breves e intensas pueden seguir provocando graves peligros», agregó.

Al finalizar junio, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado que se están desarrollando condiciones de El Niño que influirán en los patrones globales de temperatura y precipitaciones, lo que aumentará el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

Este fenómeno meteorológico suele traer consigo un monzón seco a Nepal. Las aguas oceánicas inusualmente cálidas del Pacífico tropical estaban impulsando el desarrollo de El Niño, que iba a influir en la temperatura global y en los patrones de precipitaciones, y a aumentar el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

«La ciencia es clara: El Niño llegará a nuestras puertas en los próximos meses con 90 % de certeza. El mundo debe tratarlo como la urgente advertencia climática que es. Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo en calentamiento», dijo el secretaro general de la ONU, António Guterres.

Anticipó que «los efectos serán aún más severos, se extenderán aún más lejos y cruzarán fronteras a una velocidad devastadora».

«La única respuesta eficaz es una acción climática a la altura de la crisis: poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición hacia las energías renovables, proteger a los más vulnerables y garantizar sistemas de alerta temprana para todos», consideró Guterres.

Repercusiones en la agricultura

El pronóstico regional prevé que la combinación de precipitaciones erráticas y temperaturas en aumento aumente tanto el riesgo de sequía como el de inundaciones durante la temporada.

Los largos períodos de sequía pueden ir seguidos de fuertes aguaceros repentinos, lo que creará condiciones propicias para inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas montañosas.

La sequía monzónica afecta directamente a los agricultores, mientras que las inundaciones provocadas por las lluvias también pueden afectar a las comunidades más expuestas, incluidos los agricultores.

El pronóstico advierte de que el aumento de las temperaturas y la menor disponibilidad de agua pueden provocar estrés térmico en los cultivos y el ganado, «reducir los rendimientos y acortar las temporadas de cultivo, especialmente en el ya de por sí marginal sistema agrícola de montaña».

Las altas temperaturas también pueden provocar la pérdida de humedad del suelo al intensificar la evaporación.

En Nepal, y en la mayoría de los lugares de la región del HKH, los agricultores dependen de fuentes de agua de secano y de nieve derretida para la agricultura.

El invierno boreal pasado se observó que la persistencia de la nieve en toda la región se situó por debajo de la media a largo plazo y, con el aumento de las temperaturas, «los caudales fluviales, los niveles de las aguas subterráneas y la disponibilidad de agua de manantial podrían disminuir sustancialmente durante o después de la temporada del monzón», señala el informe meteorológico regional.

Una menor persistencia de la nieve debilita aún más la reserva hídrica natural de la región, lo que hace que los sistemas fluviales y la recarga de las aguas subterráneas sean más sensibles a la variabilidad de las precipitaciones. «Una menor persistencia de la nieve significa que la región entra en la temporada del monzón con una reserva hídrica estacional reducida», afirmó Sarthak Shrestha, coautor del informe.

Los agricultores ya están sufriendo estrés hídrico, lo que está afectando a su calendario agrícola. Los agricultores de Helambu-7, en Sindhupalchowk, tienen dificultades para obtener agua de un sistema de riego informal de la comunidad local que se alimenta del río. Tilak Bahadur Pandit, un agricultor local, afirma que él y sus vecinos ya se han retrasado en la siembra del arroz debido a la escasez de agua.

Un monzón seco no significa que no haya desastres

Aunque se prevén precipitaciones por debajo de lo normal, no se espera que esto reduzca los riesgos de desastres. Los científicos advierten de que los episodios breves de lluvias intensas, el aumento de las temperaturas y el creciente estrés hídrico podrían hacer que la temporada resultara cada vez más peligrosa.

«Incluso en un monzón más débil, los breves periodos de lluvias intensas siguen siendo una gran preocupación», afirmó Shrestha, hidrólogo del Icimod. «Las comunidades y las autoridades deben seguir de cerca las previsiones y avisos a corto plazo», agregó.

Los expertos señalan que los riesgos de sequía e inundaciones están interrelacionados y ya no pueden gestionarse de forma aislada.

El último informe sobre el estado del clima en Asia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), del 2 de junio, también señala que, en toda Asia y el Pacífico, el aumento de las temperaturas está incrementando los riesgos de múltiples peligros, que inciden en los sistemas alimentarios y la salud pública, al tiempo que ejercen nuevas presiones sobre los medios de subsistencia.

Arun Bhakta Shrestha, asesor sénior del Icimod, afirma: «Los sistemas de alerta temprana, las previsiones a corto plazo y la preparación impulsada a nivel local deben actuar de forma conjunta para hacer frente a unos riesgos cada vez más complejos».

T: MF / ED: EG