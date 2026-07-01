Gasto militar se dispara y se desploma la financiación para la paz

NACIONES UNIDAS – Del 22 al 26 de junio, las Naciones Unidas (ONU) celebraron su primera Semana de la Consolidación de la Paz, con motivo del 20 aniversario de la sesión inaugural de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU. La actividad exploró la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado puede mejorar la visibilidad y la eficacia de los esfuerzos de consolidación de la paz en todo el mundo.

La semana de la Consolidación de la Paz contó con debates entre dirigentes mundiales, responsables políticos, la sociedad civil y defensores de la causa de la paz.

Sus objetivos revisten hoy una importancia especial, ya que las crecientes tensiones geopolíticas fracturan la cooperación internacional y los graves déficits de financiación agotan los recursos, lo que dificulta las labores de ayuda a la población civil atrapada en los conflictos.

A pesar del aumento histórico de los conflictos armados activos en todo el mundo registrado en los últimos dos años, la financiación destinada a la consolidación de la paz y a la ayuda humanitaria sufrió una grave caída de 40 % entre 2024 y 2025, lo que dejó a millones de personas en todo el mundo en una situación de extrema inseguridad.

«La paz no surge de forma automática. Se construye mediante una diplomacia persistente, la acción colectiva y la voluntad política», afirmó Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aadió que «las guerras que nunca llegan a producirse gracias a los esfuerzos de consolidación de la paz, prevención de conflictos o desarrollo sostenible rara vez aparecen en los titulares. Sin embargo, como todo lo demás, la consolidación de la paz solo es posible cuando se cuenta con los recursos adecuados».

El 26 de junio, el Centro de Impacto para la Consolidación de la Paz —que forma parte de la Oficina de Consolidación de la Paz y Apoyo a la Paz (PBPSO) dentro de los Departamentos de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (DPPA-DPO)— presentó su primer informe general sobre la consolidación de la paz, titulado «Invertir en la paz cuando el mundo paga por la guerra».

Este informe analiza datos recopilados de gobiernos, la sociedad civil, académicos y operaciones de las Naciones Unidas sobre el terreno en numerosos y diversos contextos.

Al abordar las causas profundas de los conflictos y fomentar la implementación de tecnologías digitales —junto con la participación activa de los jóvenes y del sector privado—, el informe pretende forjar nuevas vías para la consolidación de la paz que sean resilientes, inclusivas y cuenten con apoyo a nivel mundial.

Con el objetivo de identificar las lagunas estructurales en el intercambio de datos que impiden que la información vital se comparta a nivel internacional y sea plenamente utilizada por los responsables políticos y el público, el informe se presentó junto con un acto paralelo titulado «Construir la paz en un mundo cambiante».

En el acto, Paul Fargues, uno de los autores del informe y responsable de Asuntos Políticos del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA) de las Naciones Unidas, declaró a los periodistas que el mundo se encuentra actualmente en una «encrucijada, en la que los conflictos van en aumento, la buena gobernanza está en declive y el espacio cívico se está reduciendo».

Señaló que a esto se suman los severos recortes presupuestarios y la inversión desproporcionada en gasto militar en lugar de en la protección de la población civil y las iniciativas de prevención, lo que dificulta cada vez más las operaciones de ayuda humanitaria.

Según el informe, en las últimas dos décadas, el mundo ha invertido solo un dólar en iniciativas de consolidación de la paz por cada 100 dólares gastados en gastos militares.

Fargues añadió que se prevé que las poblaciones más vulnerables del mundo sean las que más sufran, especialmente en contextos extremos en los que la ayuda constituye más del 60 % de toda la financiación externa y actúa como un salvavidas vital.

Además, el DDPA constató que aproximadamente dos tercios de los países cuyas economías dependen más de la ayuda de la ONU son también los más afectados por los recortes de financiación.

Fargues argumentó que algunos de los principales obstáculos para impulsar los esfuerzos de consolidación de la paz en la actualidad son las persistentes carencias estructurales en la difusión de pruebas y datos, que se encuentra muy poco desarrollada en comparación con los sectores del desarrollo y humanitario.

«La consolidación de la paz carece de un marco subyacente para crear prácticas compartidas en materia de datos, generar conocimientos a nivel mundial que mejoren la toma de decisiones basada en pruebas o, simplemente, comunicar su valor a un público más amplio y sin conocimientos técnicos», afirmó Fargues.

«Los promotores de la consolidación de la paz y quienes les apoyan deben mejorar a la hora de medir, demostrar y comunicar esto. Dados los contextos increíblemente difíciles, producir datos y pruebas de impacto más sólidos es lo mínimo imprescindible», agregó.

Katherina Ahrendts, directora general de Orden Mundial, Naciones Unidas y Ayuda Humanitaria del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, afirmó que, aunque las razones para invertir en iniciativas de protección y prevención son claras, las contribuciones políticas y financieras se quedan muy por detrás.

Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), por cada dólar invertido en políticas macroeconómicas preventivas, se podrían generar hasta 103 dólares en beneficios. La DPPA también estimó que, con una inversión adecuada en medidas de prevención y protección, las necesidades humanitarias podrían reducirse en aproximadamente 3600 millones de dólares al año.

A pesar de estos beneficios potenciales, los argumentos económicos a favor de las iniciativas de consolidación de la paz no han influido lo suficiente en las prioridades de inversión a nivel mundial. «Nos encontramos, sin duda, en un momento crítico en el que los conflictos violentos van en aumento, mientras que los presupuestos están bajo presión y el multilateralismo en su conjunto se ve cada vez más cuestionado», afirmó Ahrendts.

«Desde el punto de vista de la política nacional, necesitamos argumentos mucho más sólidos, narrativas más convincentes y mejores pruebas. Tenemos que demostrar que la consolidación de la paz es un instrumento inteligente, estratégico y rentable que evita costes mucho mayores en el futuro», añadió.

«Esto significa plantear la consolidación de la paz no solo como un imperativo moral, sino como una cuestión de seguridad, estabilidad, intereses mutuos e inversiones sólidas. En particular, debemos dejar claro que la consolidación de la paz y la inversión son un componente integral de una estrategia de seguridad eficaz», planteó.

Ana Escobar, representante ante la ONU de Peace Direct —una organización que potencia los esfuerzos locales de consolidación de la paz y apoya los enfoques impulsados por la comunidad—, señaló que la consolidación de la paz debe basarse en un enfoque comunitario y adaptarse a las necesidades específicas de las comunidades vulnerables.

Peace Direct define el impacto significativo como el hecho de que las comunidades se vuelvan más seguras y resilientes mucho después de que haya cesado el apoyo externo.

En lugar de aplicar una agenda de consolidación de la paz preestablecida, Peace Direct colabora con los promotores locales de la paz y los líderes comunitarios para definir qué significa para ellos el éxito e identificar los cambios que desean ver. «Eso implica plantear preguntas diferentes», afirmó Escobar.

«¿Están las comunidades resolviendo sus disputas sin recurrir a la violencia, y cómo medimos eso? ¿Tienen las mujeres, los jóvenes y los grupos marginados mayor influencia en la toma de decisiones? ¿Está aumentando la confianza entre las comunidades y las instituciones?», inquirió.

«La consolidación de la paz es más eficaz cuando el poder, los recursos y los datos fluyen en la misma dirección, hacia las comunidades que conviven con el conflicto a diario… Para los promotores locales de la paz, la prevención significa que los niños vayan al colegio en lugar de unirse a grupos armados, que los agricultores regresen a sus tierras, que los mercados vuelvan a abrir, que las mujeres puedan desplazarse con seguridad y que las familias permanezcan unidas. Esos son los resultados que las comunidades miden cada día», añadió Escobar.

Cedric de Coning, investigador sénior del Grupo de Investigación sobre Paz, Conflicto y Desarrollo del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (Nupi), subrayó la importancia de la consolidación de la paz adaptativa.

Este enfoque exige un seguimiento continuo de los datos y la actualización de las medidas de consolidación de la paz, reconociendo que la dinámica de una comunidad cambia constantemente. En lugar de concebir la consolidación de la paz como una estructura rígida que se «construye».

Coning sostiene que se trata más bien de un proceso continuo que se «cultiva».

«Lo que la consolidación adaptativa de la paz nos dice es que no podemos saberlo de antemano; tiene que surgir de las personas afectadas por el conflicto o de las propias sociedades que luchan por alcanzar la paz», afirmó.

«Como constructores de la paz, tenemos que acompañar a estas sociedades, y tenemos que aprender junto a ellas constantemente y adaptar nuestra comprensión de aquello que podemos apoyar. Pero debemos tener cuidado de no medir la paz como algo que solo tiene sentido para los proyectos financiados por donantes», adujo.

A su juicio, «la paz es algo mucho más amplio, y debemos medir esa transformación social más amplia: cómo las sociedades experimentan la paz, cómo viven lo que ven, es lo que debemos observar, en lugar de evaluar los proyectos para complacer a los donantes».