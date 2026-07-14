Cada vez más vulnerables los mercados del café, el cacao y el té

ROMA – Los mercados mundiales del café, el cacao y el té, marcados por la distancia entre los principales países productores y los mayores consumidores, son cada vez más vulnerables a las crisis climáticas y económicas, de acuerdo con un informe divulgado este martes 14 por la FAO.

“En los últimos años, los precios mundiales de las bebidas han aumentado mucho más rápido que los de otros productos agrícolas”, declaró Boubaker Ben-Belhassen, director de la División de Mercados y Comercio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Explicó que “la combinación de una oferta concentrada y un creciente consumo mundial crea un terreno fértil para grandes fluctuaciones en sus precios internacionales, y los fenómenos meteorológicos extremos -sequías, heladas y lluvias torrenciales- siguen siendo los principales desencadenantes de las alzas de precios”.

Las enfermedades de las plantas, el aumento de los costos de los insumos y la mano de obra, las tensiones geopolíticas y los retrasos en los envíos añaden presiones adicionales a la producción de estos rubros, altamente concentrada en pocos países.

Brasil y Vietnam generan casi la mitad del café mundial, mientras que cinco países (esos dos, más Colombia, Indonesia y Honduras) suministran alrededor de 65 % del total de las exportaciones de ese grano.

Costa de Marfil y Ghana aportan más de dos tercios del cacao, mientras que China es responsable de más de la mitad de la producción mundial de té. Le escoltan India, Kenia, Sri Lanka y Vietnam.

Ese panorama hace que cualquier problema local tenga un impacto inmediato en los mercados internacionales.

Así, en el caso del café, los precios internacionales se dispararon entre 2021 y 2022 tras las sequías y heladas en Brasil y las malas condiciones climáticas en Colombia, y alcanzaron máximos históricos a principios de 2025 en medio de las pérdidas de producción relacionadas con el clima en Vietnam e Indonesia.

En lo que va de este julio, los precios del tipo arábica oscilaron entre 3,20 y 3,50 dólares por libra, con los compradores siguiendo de cerca las condiciones meteorológicas y el progreso de la cosecha en Brasil, principal productor.

El clima sigue siendo una fuente de incertidumbre: los pronósticos de lluvia durante la segunda quincena de julio coinciden con un período crítico para la cosecha, y los inversores monitorean el riesgo que representa el fenómeno El Niño -vientos cálidos en el Pacífico que alteran los ciclos de lluvia y sequía- para la cosecha 2027-2028.

Los precios del cacao aumentaron drásticamente entre 2023 y 2024 tras la disminución de la producción en Costa de Marfil y Ghana debido a las condiciones climáticas adversas y las enfermedades de las plantas. En el año 2025 logró cotizaciones de hasta 13 000 dólares por tonelada.

Luego, decayó a 6500 dólares ya entrado 2026 se vendió a alrededor de 5500 dólares por tonelada, avanzando este julio hasta los 5800 dólares por TM.

Los mercados del té mostraron un patrón diferente, con aumentos de precios durante la pandemia covid-19, impulsados principalmente por una mayor demanda asociada con un mayor consumo en el hogar y los beneficios percibidos para la salud.

Actualmente mantiene una tendencia alcista, con precios entre 2,30 y 3,16 dólares por kilo en mercados de Kolkata (India), Colombo (Sri Lanka) y Mombasa (Kenia).

Los aumentos no se traducen completamente en precios más altos para los agricultores, y las disminuciones de precios, especialmente a nivel del consumidor, solo se transmiten parcialmente, como ilustra el caso del chocolate.

A nivel minorista, el impacto de las variaciones de precios internacionales suele ser más limitado, en parte porque el café, el cacao y el té en grano representan solo una pequeña parte de los costos del producto final.

De ese modo, los pequeños agricultores son quienes más sufren con las oscilaciones, ya que solo reciben una parte limitada de las ganancias cuando los precios suben, pues el mayor valor se concentra en el procesamiento y la distribución.

Por ello, la FAO subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de producción, mejorar la transparencia del mercado, y apoyar una distribución más equilibrada de los ingresos y ganancias a lo largo de la cadena de valor, para mejorar la estabilidad del mercado y proteger los medios de subsistencia

A-E/HM