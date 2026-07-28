Keiko Fujimori ofrece mano dura y amplía programas sociales

LIMA – La derechista Keiko Fujmori juró este martes 28 como presidenta del Perú para el período 2026-2025, anunciando en su discurso de investidura mano firme contra el crimen y la ineficacia del Estado, al tiempo que ofreció ampliar los programas sociales para encarar la pobreza y la desigualdad en su país.

“Los dos objetivos que abordaremos como emergencia son la seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de los peruanos”, proclamó la nueva mandataria, de 51 años, primera presidenta electa del país e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (2000-2010), a quien se abstuvo de mencionar en su discurso inaugural.

El exmandatario purgó 16 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos durante su gobierno, y su hija llevó adelante su legado político con el partido Fuerza Popular, intentando tres veces sin éxito alcanzar la presidencia, pero lográndolo finalmente en un reñido balotaje el pasado junio.

Su triunfo con 50,14 % de los votos válidos, frente a 49,86 % del izquierdista Roberto Sánchez, con marcadas diferencias sociales y geográficas en sus electorados, llevó a la mandataria a pedir este martes a pedir unidad por encima de las diferencias políticas en beneficio de la población y la prosperidad del Perú.

En materia internacional -un pasaje breve de su discurso- Fujimori no mencionó el alineamiento con Estados Unidos y su presidente Donald Trump, que anticipan la mayoría de los analistas, y anunció que Perú trabajará en favor de la integración.

Mencionó a la latinoamericana Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, destacando la posición geográfica de su país para servir de puente entre grandes regiones comerciales.

La investidura ceremonial ante el Congreso en Lima fue acompañada por el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay.

En la radiografía que presentó del país afirmó que “la situación en que recibimos el Estado es tan catastrófica que ha generado que el Perú tenga hoy la mayor desigualdad de ingreso de toda América Latina”.

El uno por ciento más rico de la población percibe el 28 % de los ingresos del país.

“Los servicios públicos nunca llegaron a quienes más los necesitaban, miles de obras se paralizaron o nunca se ejecutaron y el transporte caótico arrebata la calidad de vida” a los peruanos que trabajan.

Mencionó que este país de 35 millones de habitantes hay más de 250 000 jóvenes no consiguen empleo, 12 % de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica, 35 % padece anemia, y la población de la tercera edad está desatendida.

También destacó que 40 % de los estudiantes que llegan a los 15 años de edad no reúnen las habilidades mínimas en matemáticas y 50 % de los adolescentes tampoco las han desarrollado en lectura, mientras el embarazo adolescente trepa hasta 18 % de las jóvenes en las regiones rurales.

Anunció que trabajará para hacer más eficiente la labor social del Estado, subirá el salario mínimo mensual, de los actuales 332 dólares hasta 382, y las pensiones bimensuales para adultos mayores de 65 años en situación de pobreza extrema se duplicarán, de 103 a 206 dólares.

Frente a ese panorama, los recursos están tan mal administrados que, según dijo, la ineficiencia del Estado reflejada en el gasto público asciende anualmente hasta 40 000 millones de soles (unos 11 700 millones de dólares), por lo que prometió una supervisión estricta de cada sol que se erogue desde el erario público

En cuanto a la seguridad -principal preocupación de la ciudadanía según encuestas-, ofreció que combatirá con todos los recursos dispuestos por la Constitución contra las bandas criminales nacionales e internacionales.

Entre los delitos que han asolado al país resalta la extorsión a comercios y trabajadores, con 12 600 denuncias presentadas entre enero y junio de este año, y Fujimori recordó que apenas hace cinco días 10 personas, entre ellas cinco menores, murieron como castigo por desobedecer a bandas de extorsionadores.

Anunció que, cuando se declare emergencia por razones de seguridad, el comando de las operaciones estará en manos de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la policía, hasta restablecer la autoridad del Estado en el área de que se trate.

A la vez, afirmó que su gobierno respetará el Estado de derecho y las libertades fundamentales, incluida la libertad de prensa, y pidió diálogo y unidad de todos los partidos políticos para las tareas que se propone en favor de la población.

“Pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, dijo glosando una expresión atribuida al fallecido estadista británico Winston Churchill. “Viva la reconciliación nacional, viva el Perú”, concluyó.

A-E/HM