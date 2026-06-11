Se agota el margen para limitar el calentamiento global

GÖTINGEN, Alemania – El sistema climático mundial continúa calentándose a un ritmo sin precedentes y el margen para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados (°C) se está agotando rápidamente, confirma un nuevo estudio de Indicadores del Cambio Climático Global (Igcc en inglés).

El informe, elaborado por más de 70 científicos de 56 instituciones de 17 países y publicado en la revista Earth System Science Data, indica que en 2025 el calentamiento global alcanzó 1,37 °C sobre los niveles de la era preindustrial (1850-1900).

El Acuerdo de París de 2015 comprometió a la inmensa mayoría de las naciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que calientan el planeta, de modo que en el año 2050 el alza de la temperatura media global no exceda de 1,5 °C con respecto a la era preindustrial, años en los que estuvo alrededor de 13,7 °C.

Los investigadores del Igcc advierten de que, si continúan las tendencias actuales de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero, el planeta podría superar el umbral de 1,5 °C en aproximadamente cuatro años.

También la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en un reporte el pasado mayo, consideró muy probable que en al menos uno de los años del período entre 2026 y 2030 -e incluso el promedio del quinquenio-, la temperatura media mundial cerca de la superficie rebase el umbral de 1,5 °C.

Esa marca ya se superó temporalmente en 2024, cuando la temperatura media mundial en superficie se situó 1,55 °C por encima del nivel de referencia.

El informe del Igcc también sostiene que prácticamente todo el calentamiento registrado durante la última década puede atribuirse a la actividad humana.

La tasa de calentamiento causada por las actividades humanas se mantiene en torno a 0,27 °C por década, el valor más alto registrado hasta la fecha.

Samantha Burgess, líder en clima en el europeo Copernicus Climate Change Service, apuntó que “las repercusiones en los medios de vida y los ecosistemas ya se están dejando sentir en todo el mundo, y se acelerarán a medida que las temperaturas sigan aumentando”.

Uno de los hallazgos centrales del informe es el aumento del desequilibrio energético de la Tierra, un indicador que mide la diferencia entre la energía que el planeta recibe del Sol y la que devuelve al espacio.

Los científicos encontraron que ese desequilibrio se encuentra en niveles récord y se ha duplicado en las últimas décadas, reflejando la rapidez con la que el sistema climático está acumulando calor.

El estudio señala además que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo máximo histórico en 2024, con 56 800 millones de toneladas de CO2 equivalente, y que la quema de combustibles fósiles sigue siendo la principal fuente de estas emisiones.

Los autores destacan además que la reducción de la contaminación por dióxido de azufre en distintas regiones del mundo está revelando parte del calentamiento que anteriormente era parcialmente enmascarado por estos aerosoles atmosféricos.

Se documentan cambios cada vez más evidentes en los océanos y las zonas costeras. El nivel medio global del mar alcanzó en 2025 un récord de 23 centímetros por encima de los niveles de comienzos del siglo XX, impulsado por el calentamiento de los océanos y el derretimiento de glaciares y capas de hielo continentales.

Aunque el incremento anual pueda parecer pequeño, los investigadores advierten que ya está aumentando la frecuencia y severidad de inundaciones costeras en muchas regiones del mundo.

Por primera vez, el estudio incorpora un indicador sobre olas de calor marino. Los datos muestran que en 2025 se registraron 65 días de olas de calor marino a escala global y que la frecuencia de estos eventos se ha más que triplicado desde principios de la década de 1990.

Los científicos alertan que estas olas de calor afectan ecosistemas marinos, pesquerías, producción de alimentos, economías costeras y pueden contribuir a intensificar fenómenos meteorológicos extremos en tierra firme.

El estudio actualiza el presupuesto global de carbono restante para limitar el calentamiento a 1,5 °C. Según las nuevas estimaciones, a comienzos de 2026 quedaban aproximadamente 130 gigatoneladas de dióxido de carbono disponibles antes de superar ese límite.

Manteniendo los niveles actuales de emisiones, ese presupuesto podría agotar en apenas tres años.

Los autores concluyen que los resultados muestran la necesidad urgente de acelerar la descarbonización de las economías durante esta década. La continuidad de los sistemas de observación y las bases de datos internacionales serán fundamentales para orientar la toma de decisiones.

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