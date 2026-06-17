El mar y el clima devastan a la comunidad de Cedeño en Honduras

TEGUCIGALPA – La comunidad costera de Cedeño, en el golfo de Fonseca, que Honduras comparte con El Salvador y Nicaragua en el Pacífico, enfrenta una crisis causada por los impactos del cambio climático, incluyendo la erosión costera y el aumento del nivel del mar, señaló en un informe este miércoles 17 Amnistía Internacional (AI).

Ana Piquer, directora para América en AI, dijo que “la desgarradora situación que enfrentan las personas de Cedeño es el resultado de años de inacción climática, tanto del Estado hondureño, como de la comunidad internacional”.

“Hoy en día están amenazados sus derechos al agua, a la alimentación y a la vivienda, lo que también compromete su derecho a una vida digna. Sus relatos de lo vivido son una llamada de auxilio que exigen una atención inmediata”, agregó.

El informe “Cedeño: perderlo todo, casa e hijos”, muestra que, en esa zona, al este del golfo, la línea costera ha retrocedido unos 135 metros entre 2004 y 2026, lo que equivale a 6,13 metros por año.

A pesar de que son mínimas sus emisiones de gases de efecto invernadero, que calientan la atmósfera y el océano, Honduras está entre los países más afectados por el cambio climático a nivel mundial.

En Cedeño, las reiteradas marejadas, la erosión costera y el aumento del nivel del mar ponen en riesgo los derechos de sus 5000 habitantes.

El avance del mar se ha traducido en la destrucción de viviendas, emplazamientos para el turismo, comercios, instalaciones de servicios y escuelas.

El informe señala que el acceso al agua está limitado: muy pocas personas tienen acceso a la red de distribución, debido a los daños ocasionados por las marejadas sucesivas, cada vez más frecuentes e intensas.

Como resultado, la mayoría de las familias entrevistadas por AI se abastecen de agua a partir de pozos perforados por cuenta propia, pero el agua no es apta para el consumo debido a la contaminación y salinización de esas fuentes.

La alimentación de cientos de personas también está en riesgo. La principal actividad de las familias en esta zona es la pesca artesanal, cada vez más comprometida.

No solamente se ven reducidos sus ingresos cuando las marejadas impiden la salida de las lanchas y pequeñas embarcaciones. Los pescadores también han observado una reducción de sus capturas, vinculada a la degradación de los ecosistemas, incluyendo la tala del manglar.

Aunque no se cuenta con una cifra exacta de casas destruidas, los testimonios dan cuenta de personas que han perdido y reconstruido su casa más de una vez.

Los testimonios recibidos evidencian que los impactos de las marejadas y la falta de garantías de derechos humanos en Cedeño son un catalizador para el desplazamiento climático, en particular para las personas adultas jóvenes

“Tengo dos hijas en Estados Unidos, sin papeles, ellas me mandan (dinero) para sobrevivir. Vivíamos felices antes de la pérdida de mi casa y mi negocio por la marejada. Si eso no hubiera pasado, mis hijas no se hubieran ido”, narró Sonia, habitante de Cedeño, a los investigadores de AI.

La investigación muestra que frente a esta situación, la respuesta de las autoridades hondureñas ha sido muy limitada.

Las familias suelen cubrir de sus propios bolsillos, ya impactados por la compra de agua potable y la dependencia creciente a alimentos externos, y la reconstrucción o reparación de sus casas y negocios que les genera endeudamiento.

Más allá de la atención humanitaria que brindan puntualmente la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y otras instituciones, no existe un mecanismo en la legislación nacional para atender a las personas que necesitan ser reubicadas de manera permanente debido a los impactos del cambio climático u otros desastres.

La ley hondureña sobre el desplazamiento y el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente solamente atienden a las personas desplazadas debido a la violencia, que ha asolado al país durante años.

Desde mayo de 2025 las personas organizadas en la mesa de justicia climática de Cedeño han insistido ante las autoridades para organizar la reubicación planificada, digna e integral de sus viviendas. Según sus estimaciones, hoy en día unas 990 personas necesitan ser reubicadas ante los riesgos para sus viviendas.

AI celebró el anuncio realizado el 3 de junio de 2026 por el gobierno de Honduras, para crear una mesa técnica interinstitucional coordinada por Copeco para atender la situación de las comunidades afectadas por el avance del mar en Cedeño.

La organización solicita al gobierno un plan de reubicación que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, cuente con recursos suficientes y garantice la participación efectiva de la comunidad en todo el proceso.

También pide a la comunidad internacional establecer nuevas categorías migratorias, basadas en derechos, y aumentar los ya existentes, para a las personas más afectadas por los impactos del cambio climático y los desastres.

El informe destaca la insuficiencia de vías para la migración legal y segura desde Honduras, en particular para quienes se ven empujados por la crisis climática.

Según AI, los Estados, incluyendo Estados Unidos y México, tienen la obligación de no devolver a sus países de origen a las personas si ellas temen sufrir violaciones de derechos en el contexto de la emergencia climática y los desastres.

Cedeño “muestra una doble injusticia: las personas están siendo expulsadas de su territorio por una crisis climática que no causaron y, al mismo tiempo, enfrentan políticas migratorias cada vez más restrictivas cuando buscan protección o alternativas de vida”, dijo Piquer.

“La respuesta no puede ser abandono ni deportación. Debe ser protección, justicia climática y cooperación internacional”, concluyó.

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