Tres mil millones de personas sin vivienda adecuada en el mundo

BAKÚ – Cerca de tres 3000 millones de personas en todo el mundo viven sin acceso a una vivienda adecuada, y ese drama se replanteará como un desafío a los derechos humanos en el 13 Foro Urbano Mundial (WUF13, en inglés), que se reunirá en esta capital de Azerbaiyán del 17 al 22 de mayo.

“La vivienda es la puerta de entrada a todos los demás derechos”, expresó el actor estadounidense Richard Gere, quien se ha sumado a ese foro de las Naciones Unidas para combatir la falta de vivienda en el mundo.

En el conjunto del problema resaltan los más de 300 millones de personas sin vivienda en el mundo, y los 1000 millones que viven en asentamientos informales (favelas, villas miseria, pueblos jóvenes, tugurios), sobre todo en los países del Sur.

Según ONU Hábitat, la agencia de las Naciones Unidas centrada en el desarrollo urbano sostenible y la vivienda, en África 62 % de las viviendas urbanas son informales.

En la región de Asia-Pacífico, más de 500 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de agua, y más de 1000 millones viven sin saneamiento adecuado.

En América Latina y el Caribe, se estima que de sus 660 millones de habitantes al menos 130 millones viven en asentamientos precarios (favelas, villas miseria, pueblos jóvenes, ranchos, tugurios, chabolas, barriadas), con una marcada escala de deficiencias en el acceso a servicios esenciales.

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) señalan que aproximadamente 45 % de la población de la región (cerca de 59 millones de familias) sufre algún tipo de déficit habitacional, ya sea falta de vivienda o vivienda precaria y hacinamiento.

Alrededor de 23 % de las viviendas existentes requieren mejoras urgentes en infraestructura y habitabilidad, situación con alta persistencia, pues se mantiene estable, ligada a la alta informalidad o precariedad laboral.

Más de 80 % de la población de la región vive en zonas urbanas, lo que presiona constantemente la creación de nuevos asentamientos informales.

Gere dijo que “la falta de vivienda no es inevitable. Es una profunda injusticia que podemos resolver si elegimos la dignidad, la vivienda y la conexión humana”, al confirmar la asociación entre la Fundación Gere, que dirige, y la organización española Hogar SÍ, para promover esa causa en el foro de Bakú.

“Sin un hogar seguro, no hay salud, ni educación, ni empleo estable”, añadió Gere.

Según exponen Hogar Sí y la Fundación Gere, la falta de vivienda tiene su origen en el fracaso de la sociedad para atender las necesidades de sus ciudadanos, y abordar esta crisis requerirá un compromiso político a largo plazo, sistemas de protección social más sólidos y políticas públicas centradas en la vivienda.

La economista brasileña Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU Hábitat, dijo que la colaboración emprendida por la Fundación Gere “subraya la necesidad de cooperación global para afrontar los retos urbanos”.

“La falta de vivienda va mucho más allá de la ausencia de un techo. A menudo conlleva la negación de derechos fundamentales, como la seguridad, la atención médica, la privacidad y la dignidad humana”, expresó Rossbach.

Bajo el lema “Vivienda para el mundo: ciudades y comunidades seguras y resilientes”, WUF13 reunirá a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, urbanistas, líderes del sector privado y representantes de la juventud para debatir soluciones a la creciente crisis de la vivienda.

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