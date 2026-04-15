Expertos de la ONU condenan los bombardeos de Israel sobre Líbano

GINEBRA – Más de 20 expertos de las Naciones Unidas en distintas áreas de los derechos humanos condenaron este miércoles 15 “la agresión ilegal y la campaña de bombardeos indiscriminados de Israel contra el Líbano” después de que Pakistán hubiese mediado en un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

“Estamos presenciando un continuo y absoluto desprecio por el orden jurídico internacional, por la diplomacia y, sobre todo, por la vida de los civiles y el medio ambiente en el Líbano”, declararon los expertos independientes.

Israel “ha elegido el preciso momento en que se anunció un alto el fuego -que, según su mediador pakistaní, incluía al Líbano- para lanzar la mayor oleada coordinada de ataques contra el país desde 1980”, dijeron los expertos, que trabajan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.

Destacaron que en un ataque de 10 minutos el 8 de abril de 2026, las fuerzas israelíes bombardearon simultáneamente más de 150 lugares en todo Líbano, causando la muerte de al menos 303 personas e hiriendo a otras 1150.

Muchos ataques alcanzaron barrios residenciales densamente poblados y zonas comerciales en el centro de Beirut, “violando los principios de distinción y proporcionalidad, y la obligación de adoptar todas las precauciones posibles según el derecho internacional humanitario consuetudinario”, dijeron los expertos.

Además, los ataques causaron graves daños ambientales al liberar contaminantes atmosféricos tóxicos y emisiones de gases de efecto invernadero, contaminar los sistemas hídricos y destruir ecosistemas con incendios, escombros y residuos químicos.

“Esto no es autodefensa. Es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, una destrucción deliberada de las perspectivas de paz y una afrenta al multilateralismo y al orden internacional basado en las Naciones Unidas”, afirmaron los expertos en su declaración conjunta.

Según el gobierno del Líbano, desde el 2 de marzo el ejército israelí ha asesinado a más de 2000 personas en el país, entre ellas trabajadores sanitarios y periodistas, y ha herido a otras 6588.

Más de un millón de personas han sido desplazadas, lo que representa una quinta parte de la población libanesa, de las cuales se estima que 140 682 se encuentran en albergues superpoblados.

Ya en marzo de 2026, los expertos alertaron sobre la rápida escalada de la crisis de desplazamiento en el Líbano, tras los intensos ataques aéreos israelíes y las advertencias de evacuación en el sur del país y algunas zonas de Beirut.

Para los expertos “las órdenes de evacuación generalizadas, junto con la destrucción de viviendas urbanas y rurales a las que las personas desplazadas habrían regresado, coincide con el patrón de homicidios perpetrados durante el genocidio en Gaza”.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Volker Türk, ha descrito el ritmo de desplazamiento en esta fase del conflicto como más rápido que durante la escalada anterior en Líbano, de 2024, en el contexto de la guerra entre Israel y la milicia islamista palestina Hamas en la Franja de Gaza.

“La destrucción deliberada de hogares es un arma de guerra y una forma de castigo colectivo, especialmente en las zonas chiítas del sur rural del país. Además, apunta a una limpieza étnica”, coincidieron los expertos.

Agregaron su preocupación por el hecho de que, a pesar del reciente anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán -ciertamente frágil, debido a los contrapuestas de sus posiciones al iniciar negociaciones-, las perspectivas de una desescalada regional más amplia siguen siendo inciertas.

Plantearon que Israel debe cesar de inmediato todas las operaciones militares en el Líbano, cumplir con el marco del alto el fuego y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, retirar sus fuerzas, permitir el regreso seguro de las personas desplazadas y entablar negociaciones directas con el gobierno de Beirut.

A Estados Unidos pidieron que utilice su influencia para garantizar que Israel detenga sin demora los ataques contra civiles e infraestructuras libanesas, y a todos los Estados miembros de la ONU que suspendan las transferencias de armas a Israel.

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