ONU adopta nueva “declaración histórica” sobre la salud

NACIONES UNIDAS – Líderes y delegados de todo el planeta, con excepción de Estados Unidos, adoptaron en las Naciones Unidas una declaración política sobre salud considerada “histórica”, porque por primera vez combina la lucha contra las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental.

La declaración marca una serie de metas que se pueden lograr en los próximos cuatro años, como reducir en 150 millones el número de dependientes del tabaco, conseguir que150 millones tenga la hipertensión controlada, y que 150 millones de personas logren un acceso a los servicios de salud mental.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que “la adopción de estas metas audaces es un testimonio del compromiso de los Estados miembros para proteger la salud de su gente”.

“Juntos podemos cambiar la trayectoria de las enfermedades no transmisibles y la salud mental”, abundó Tedros.

Consideró que la declaración, “Equidad e integración: transformar vidas y medios de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar”, representa “un enfoque renovado” después de la pandemia covid-19.

Estados Unidos observó su desacuerdo porque la declaración reconoce cuestiones como el derecho a la salud sexual y reproductiva o la necesidad de adoptar una perspectiva que aborde el hecho de que las mujeres soporten la carga de las enfermedades no transmisibles por duplicado debido a su papel como cuidadoras.

Para alcanzar sus metas “de vía rápida”, la declaración define objetivos de proceso nacionales, como que al menos 80 % de los países cuenten con medidas políticas, legislativas y fiscales implementadas.

Asimismo, que un porcentaje similar de centros de atención primaria tengan acceso a medicamentos y tecnologías esenciales asequibles.

Se propone que al menos 60 % de los países implementen políticas o medidas de protección financiera que cubran o limiten el costo de los servicios esenciales de enfermedades no transmisibles y de salud mental.

Las enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes, causan 18 millones de muertes prematuras anuales, mientras que los trastornos de salud mental afectan a más de 1000 millones de personas en el mundo.

Ambos grupos de afecciones comparten factores de riesgo prevenibles, como dietas poco saludables, consumo de tabaco y alcohol, y contaminación atmosférica.

La declaración incorpora lecciones de la pandemia y aborda por primera vez áreas como la salud oral, los cánceres infantiles, los daños digitales (como la exposición excesiva a pantallas) y determinantes ambientales ampliados, incluida la contaminación del aire.

Reconociendo el difícil panorama económico mundial, el texto insta a los países a asegurar financiamiento adecuado y predecible, mediante mayor financiación interna y cooperación internacional reforzada.

Además, posiciona a las enfermedades no transmisibles y la salud mental como pilares centrales para el desarrollo sostenible y la justicia social, requiriendo un enfoque que involucre a toda la sociedad.

La OMS y otras agencias de la ONU asumen el compromiso de apoyar a los Estados miembros para traducir estos compromisos en acciones nacionales, asegurando la rendición de cuentas de ahora hasta 2030 y más allá.

A-E/HM