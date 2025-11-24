PORTLAND, Estados Unidos – Tras el cierre gubernamental más prolongado de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Congreso legislativo, los medios de comunicación y la ciudadanía han centrado su atención en el polémico y altamente politizado tema de la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

La resistencia de la Casa Blanca bajo el mando de Donald Trump a publicar los documentos relacionados con Epstein evoca la famosa frase de Hamlet de Shakespeare: “El presidente de Estados Unidos protesta demasiado, me parece”.

Para muchos, las constantes negaciones del presidente sobre cualquier irregularidad sugieren lo contrario.

Según una encuesta de Marist realizada en octubre, 77 % de la población estadounidense apoya la publicación de todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Otro 13 % desea que se publiquen algunos de los archivos de Epstein, mientras que solo el 9 % no desea que se publique ningún documento (Gráfico 1).

Según otras encuestas, la mayoría de la población estadounidense (67 %) cree que el gobierno está encubriendo pruebas, y 61 % piensa que los archivos de Epstein contienen información comprometedora sobre el presidente (Gráfico 2).

Un porcentaje similar, de 63 %, cree que el presidente oculta información importante, mientras que 61 % desaprueba su gestión de los archivos de Epstein. Además, 53 % cree que los archivos están sellados porque el presidente aparece mencionado en ellos.

Gran parte de la población del país cree que el presidente no quiere que se publiquen los archivos de Epstein porque la información que contienen es delictiva o comprometedora. En una encuesta nacional realizada en julio, la mayoría del público estadounidense, 61 %, opinó que los archivos de Epstein contienen información comprometedora sobre el presidente.

Legisladores demócratas y algunos republicanos en el Congreso están presionando para que se publiquen todos los archivos de Epstein y trabajando activamente para que el Congreso vote a favor de su publicación.

Además, un grupo bipartidista de legisladores del Congreso cree que publicar los archivos de Epstein es un imperativo moral que ayudará a hacer justicia a más de mil víctimas y priorizará la verdad sobre la conveniencia política. Asimismo, un grupo de víctimas de Epstein aparece en un nuevo anuncio que insta al Congreso a aprobar la legislación pendiente.

Informes recientes indican que la Casa Blanca se encuentra en estado de pánico. Además de criticar a los demócratas que presionan para que el Congreso vote sobre el caso, el presidente se ha manifestado enérgicamente contra los legisladores republicanos que apoyan la publicación de los archivos de Epstein.

Para complicar aún más las cosas, se han publicado documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein que contienen varios mensajes que hacen referencia al presidente de Estados Unidos. Asimismo, una investigación del Wall Street Journal reveló que el presidente fue mencionado en más de 1600 de los 2324 hilos de correo electrónico.

A pesar de esto, el presidente continúa oponiéndose a la publicación de los archivos de Epstein, alegando que se trata de un engaño fabricado por los demócratas. Afirma, además, que no hay nada en los archivos de Epstein que lo incrimine. Sus partidarios argumentan que todo este asunto es simplemente una narrativa falsa con la intención de difamarlo.

Los archivos Epstein se refieren a la extensa colección de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y la red de pedofilia que victimizó a cientos de niños.

El 10 de agosto de 2019, guardias de la prisión afirmaron que Epstein aparentemente se había suicidado en su celda mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Inicialmente, el fiscal general del país expresó sospechas sobre el suicidio y describió la muerte de Epstein como “una serie de errores fatales”. Posteriormente, la muerte de Epstein desató teorías conspirativas en línea que sugerían que fue asesinado para evitar que incriminara a otros.

Por ejemplo, en 2011, Epstein le escribió lo siguiente a Ghislaine Maxwell, su socia y asistente: “Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump… (la víctima) pasó horas en mi casa con él”. En 2018, Epstein escribió, además: “Yo soy el único capaz de acabar con él y, como ves, sé lo corrupto que es Donald”.

El nombre del presidente también figuraba en la correspondencia de Epstein, lo que indica que estaba al tanto de sus actividades. A pesar de haber elogiado previamente a Epstein como una persona excepcional, el presidente ahora afirma que apenas se conocían.

Datos de encuestas nacionales de mediados de 2025 muestran que casi la mitad del público estadounidense, alrededor de 46 %, creía que el presidente estaba involucrado en los delitos de Jeffrey Epstein.

Un número creciente de estadounidenses apoya la publicación de los archivos de Epstein para garantizar que toda la información esté disponible, permitiendo la liberación de los inocentes y asegurando que los culpables sean juzgados.

Tras meses de intentos por retrasar o impedir la votación y una petición de destitución presentada por los demócratas, a la que se unieron cuatro republicanos, la Cámara de Representantes alcanzó el umbral de 218 firmas.

El 18 de noviembre, la Cámara votó una ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar todos los expedientes relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Tras la aprobación de la ley por 427 votos a favor y 1 en contra en la Cámara, el Senado consideró la posibilidad de ordenar la divulgación de los expedientes. Al igual que en la Cámara, el Senado decidió aprobar el proyecto de ley por unanimidad, sin objeciones. La ley ahora está en camino de llegar al escritorio del presidente para su firma, a pesar de sus intentos previos por bloquearla.

Recientemente, el presidente dio un giro inesperado y radical a su postura anterior de oponerse a la publicación de los archivos de Epstein. Trump instó a los republicanos de la Cámara de Representantes a apoyar una propuesta para divulgar los archivos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein, declarando que “no tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata”.

Además de reconocer el amplio apoyo popular entre la ciudadanía estadounidense, el cambio de postura del presidente también parece indicar que los partidarios de la medida para divulgar los archivos de Epstein cuentan con los votos suficientes para su aprobación en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el presidente nunca necesitó realmente la aprobación del Congreso, ya que tiene la potestad de divulgar los archivos por sí mismo.

Además, el cambio de postura del presidente le permite reivindicar su apoyo a la transparencia. También se considera una maniobra estratégica que traslada la responsabilidad al Congreso, limita las deserciones políticamente perjudiciales de los legisladores republicanos y evita un probable revés político.

Esta medida también podría permitir que la administración utilice la investigación en curso para controlar el momento y el alcance de las futuras divulgaciones de documentos, especialmente aquellos relacionados con los vínculos del presidente con el delincuente sexual.

La situación se complica aún más por la solicitud del presidente al Fiscal General de los Estados Unidos para que investigue a varios demócratas, investigaciones que sirven como justificación para retener los archivos.

Tras la aprobación por parte del Senado y la Cámara de Representantes de los proyectos de ley para la divulgación de los archivos, la legislación se remite ahora al presidente para su aprobación o veto. Sin embargo, no está claro cuándo podrían divulgarse los archivos ni si satisfarían a quienes abogan por la divulgación completa de los archivos de Epstein.

En un giro significativo a su estrategia política, el presidente anunció recientemente que firmaría el proyecto de ley sobre los archivos de Epstein si el Congreso lo aprobaba. Sin embargo, como ya lo ha hecho en el pasado, podría cambiar de opinión tras revisar la legislación y decidir vetarla.

En este momento, parece improbable que el presidente vete la legislación, ya que el Congreso tiene la facultad de anular su veto con una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Si se divulgan todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, la información que contienen podría desencadenar el mayor escándalo en la historia de la presidencia de Estados Unidos. Un escándalo de tal magnitud podría obligar al presidente a pronunciar una frase similar a la de Hamlet: “Adiós, adiós, adiós. Acuérdense de mí”.

Joseph Chamie es demógrafo y consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Niveles de población, tendencias y diferenciales”.

