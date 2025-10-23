El sistema de salud en Gaza está en ruinas

GINEBRA – El sistema de salud de la Franja de Gaza sigue en ruinas en medio del frágil alto el fuego, y cientos de miles de personas aún enfrentan necesidades médicas y humanitarias urgentes, advirtió este jueves 23 la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la OMS en esta ciudad suiza, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el cese de las hostilidades entre Israel y la milicia islamista Hamas, pero dijo que “la crisis está lejos de terminar y las necesidades son inmensas”.

Destacó el saldo de dos años de conflicto, en el que murieron más de 68 000 habitantes de ese territorio palestino. Hay más de 170 000 personas heridas, incluidas 5000 amputadas y 3600 con quemaduras graves.

Al menos 42 000 personas requieren rehabilitación a largo plazo, y 4000 mujeres dan a luz cada mes en condiciones inseguras.

“La destrucción ha sido física, pero también psicológica. Se estima que un millón de personas -cerca de la mitad de los habitantes de la Franja- necesitan acceso a atención de salud mental”, indicó el responsable de la OMS.

Describió un sistema al borde del colapso: “No hay hospitales en pleno funcionamiento en Gaza, y solo 14 de 36 están funcionando”, y lo hacen en medio de “una grave escasez de medicamentos esenciales, equipos y personal sanitario”.

Desde que entró en vigor el alto el fuego hace dos semanas, los equipos de la OMS han intensificado el apoyo, enviando suministros médicos a los hospitales, desplegando equipos médicos de emergencia y facilitando las evacuaciones.

“Ayer apoyamos la evacuación de 41 pacientes y 145 acompañantes a varios países”, dijo Tedros, y agradeció a más de 20 naciones que han recibido a los evacuados.

Pero 15 000 pacientes aún necesitan tratamiento fuera de Gaza, incluidos 4000 niños, mientras que “más de 700 han muerto mientras esperaban la evacuación”, dijo Tedros.

Instó a la reapertura del cruce de Rafah -en el sur de la Franja de 365 kilómetros cuadrados y frontera con Egipto- y al restablecimiento de las derivaciones médicas a la Cisjordania ocupada (al este de Israel), incluida Jerusalén Oriental, para permitir la atención urgente y ampliar la entrega de ayuda.

“Aunque el flujo de ayuda ha aumentado, todavía es solo una fracción de lo que se necesita», dijo Tedros, señalando que “una cantidad significativa de ayuda se ha acumulado en Al-Arish, en Egipto” en espera de la reapertura de Rafah.

El plan de alto el fuego de 60 días de la ONU busca 45 millones de dólares para mantener los servicios de salud esenciales, fortalecer la prevención de enfermedades y los sistemas de alerta temprana, coordinar a los socios de salud y apoyar la reconstrucción.

Sin embargo, reconstruir el sistema de salud de Gaza costará al menos 7000 millones de dólares, afirmó Tedros.

“La OMS estuvo en Gaza antes del inicio de la guerra, hemos estado allí durante todo el proceso y permaneceremos allí para ayudar a la población gazatí a construir un futuro más saludable, seguro y justo”, añadió Tedros.

En las Naciones Unidas en Nueva York, el portavoz adjunto de la secretaría general, Farhan Haq, afirmó que la ONU y sus socios intensifican las labores de socorro.

Un equipo de la ONU llegó recientemente al barrio de Az Zaitoun, en la ciudad de Gaza -inaccesible antes del alto el fuego-, donde más de 200 familias que regresan viven en condiciones de extrema pobreza.

Los residentes caminan hasta dos kilómetros para llegar al punto de agua más cercano y necesitan urgentemente alimentos, agua potable, artículos de higiene y asistencia en efectivo para los artículos esenciales del invierno.

Mientras tanto, las agencias de la ONU reivindican que siguen entregando ayuda vital. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) distribuye refrigerios fortificados a los escolares, mientras que más de 140 camiones con alimentos, kits de higiene y artículos de refugio de emergencia entraron en Gaza a principios de esta semana.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha entregado 20 camiones con pañales para bebés, y el centro de operaciones de crisis Unops distribuyó casi 160 000 litros de combustible para operaciones humanitarias.

“El alto el fuego ofrece un salvavidas”, dijo Tedros, “pero el sistema de salud de Gaza y su gente todavía luchan por sobrevivir”.

