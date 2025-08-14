Niñas y niños de México cargan con las cicatrices del desplazamiento climático

Sin escuelas, sin parque, sin cancha

Eliseo Palacios, de 11 años, toma clases en una Unidad Móvil de la Nueva Colonia El Bosque: se trata de una estructura alta y rectangular, con llantas y un par de escaleras. Adentro tiene aire acondicionado pero no pueden usarlo porque requiere una carga eléctrica mayor a la que tienen disponible.

“Extraño mi escuela que se llama Joaquín Damaso Casasús”, lamenta Eliseo. “Estaba en El Bosque y era bonita: tenía el abecedario, las tablas. Podías salir al patio. Teníamos un comedor que nos daba comida”, detalla.

Antes, los niños tenían clases estructuradas, contaban con mobiliario, áreas de esparcimiento, ventanales amplios. Hoy, apenas tienen la unidad móvil enclavada. A veces terminan las clases más temprano por las altas temperaturas.

“Creo que si a alguien no se le ha considerado es a la niñez de El Bosque. Y es muy doloroso”, dice Nora Cabrera, abogada acompañante de la comunidad y directora de la organización Nuestro Futuro. “Y, pensando en la violación de derechos de la niñez en este proceso, tampoco se ha considerado a qué escuela van a ir, cómo van a ser los sistemas de integración y recibimiento de la nueva comunidad”, añade.

Cabrera considera que, si bien la entrega de las casas nuevas fue un paso importante para proteger a las familias desplazadas, ese paso aún dista de ser una reubicación justa. Porque, aclara, una reubicación justa toma en cuenta “cómo mantienes una comunidad como comunidad, con sus medios de vida, con sus formas de organización, con sus medios de identidad”.

“Yo lo que extraño bastante, bastante, es la cancha. Ahí jugábamos, nos poníamos de noche a platicar, ahí nos agarraba señal [telefónica]”, recuerda Eliseo.

“Yo soñaba con esa cancha, soñaba que aquí había una cancha muy grande. Pero mi sueño no se hizo realidad porque no hay cancha, ni está el parque, ni la primaria, ni el kinder. Esa primaria [móvil] dicen que la van a quitar, que nomás nos la dieron por unos cuantos días”, añade.

Eliseo, como los otros niños, sabe que su escuela no cuenta con ninguna certidumbre.

Las madres de los niños de El Bosque han observado afectaciones en el aprendizaje debido a la educación escolar interrumpida: hay retrasos en el proceso de lectoescritura y en operaciones matemáticas. Eso es lo que algunas mamás pueden ver a grandes rasgos, porque no hay ninguna institución que analice hasta qué punto hay daños en el ámbito educativo.

“Ahorita los niños están en el proceso de adaptación, pero sí les está costando trabajo estar en un solo lugar que está reducido”, acepta la maestra María Isabel Mayo, desde la Unidad Móvil en la Nueva Colonia El Bosque. “Todavía no estamos al cien, aún hay detalles de aprendizaje con algunos niños”, plantea.

El grupo de la primaria es multigrado, es decir, la maestra atiende los seis grados en un mismo grupo. Antes de la emergencia climática, daba clases a 40 niñas y niños; ahora son solo 13. El resto está en otras escuelas, pasó a la secundaria, no siguió estudiando o vive en otro lugar.

La psicoanalista Miriam Gutiérrez, quien tiene 20 años trabajando con infancias , apunta que ​​“para un niño, dejar de tener un lugar de juego, un lugar donde aprender, un lugar de socialización, es un desastre mayor”.