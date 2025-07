Periodistas en peligro de morir de hambre en Gaza

PARÍS – La Sociedad de Periodistas (SDJ) de la Agencia France-Presse (AFP) advirtió de que sus colaboradores en la Franja de Gaza están riesgo de morir de hambre, como el resto del puñado de trabajadores de medios occidentales y decenas de miles de otros habitantes de ese territorio palestino en guerra.

“Desde la fundación de la AFP en agosto de 1944 (mientras se liberaba París durante la Segunda Guerra Mundial), hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un colega”, declaró el SDJ en un comunicado difundido en la red X.

La mayoría de su personal abandonó la Franja el año pasado, pero AFP aún mantiene a un redactor, tres fotógrafos y seis videógrafos independientes, quienes hacen parte del puñado de colaboradores de medios occidentales que siguen reportando sobre el la ofensiva militar de israelí y el drama de los dos millones de gazatíes.

Un fotógrafo de AFP, Bashar Taleb, de 35 años, preseleccionado para el premio Pulitzer de periodismo este año, vive en las ruinas de su casa bombardeada y dijo que “he tenido que dejar de trabajar varias veces solo para buscar comida para mi familia, para salvarla del hambre, el desplazamiento constante y el miedo persistente”.

Otro nominado al Pulitzer, Omar al-Qattaa, también de 35 años, se aloja en los restos de la casa de la familia de su esposa después de que su apartamento fuera destruido.

“Estoy agotado de cargar cámaras pesadas sobre mis hombros y caminar largas distancias. Ni siquiera podemos llegar a los sitios de cobertura porque no nos queda energía por el hambre y la falta de comida”, comentó a su agencia.

Qattaa depende de analgésicos para un problema de espalda, pero dijo que los medicamentos básicos no estaban disponibles en las farmacias y la falta de vitaminas y alimentos nutritivos se ha sumado a sus dificultades.

Los constantes dolores de cabeza y mareos que sufre por falta de comida y agua también afectan a Jadr al-Zanoun, de 45 años, colaborador de AFP en la ciudad de Gaza, quien dijo que incluso se ha desmayado por ello.

“Desde que empezó la guerra, he perdido unos 30 kilos y me he vuelto esquelético en comparación con cómo lucía antes de la guerra. Antes terminaba rápidamente los reportajes y las historias. Ahora apenas logro completar un reportaje al día debido a la extrema fatiga física y mental, y al borde del delirio”, indicó Al-Zanoun.

Israel no permite el acceso a Gaza -365 kilómetros cuadrados, 2,3 millones de habitantes- de periodistas de medios independientes ext5ranjeros desde que el 7 de octubre de 2023 desató su ofensiva militar a gran escala, como réplica a un ataque de la milicia palestina Hamas al sur israelí que costó cerca de 1200 vidas.

Entre los resultados está la muerte de unos 59 000 palestinos, heridas causadas a cerca de 140 000, decenas de personas que son abatidas cada día, la destrucción de la mayor parte de lo edificado en la Franja y el bloqueo al acceso de la ayuda humanitaria a la población civil.

Las agencias de las Naciones Unidas dan cuenta de hambre en grado de alto riesgo para al menos medio millón de personas, en tanto ya pasan de 1000 los muertos cuando han acudido a buscar alimentos que reparte la Fundación Humanitaria de Gaza, creada por Estados Unidos e Israel y única permitida por sus militares.

La autoridad de salud de Gaza, en manos de Hamas, informó que ya murieron por hambre más de 100 personas, entre ellos 80 niños, debido a la escasez de alimentos.

Juliette Touma, directora de comunicaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa), dijo que, por contraste, la ONU tiene en Egipto y Jordania, países vecinos, más de 6000 camiones cargados con alimentos, medicinas y artículos de higiene, esperando permiso para ingresar a Gaza.

“Médicos, enfermeras, periodistas, trabajadores humanitarios, entre ellos personal de Unrwa, tienen hambre, se desmayan por el hambre y el agotamiento mientras realizan sus tareas”, dijo Touma.

En su declaración, la SDJ francés fue muy clara: “Sin intervención, los últimos reporteros en Gaza morirán”.

El organismo gremial observó que, aunque los periodistas reciben un salario mensual, “no hay nada que comprar, o solo a precios completamente exorbitantes”.

La dirección de la AFP también abogó por sus informadores en Gaza y declaró que “desde hace meses asistimos impotentes al deterioro dramático de sus condiciones de vida. Su situación hoy es insostenible, a pesar de un coraje, un compromiso profesional y una resiliencia ejemplares”.

“Sus vidas están en peligro, por lo que urgimos a las autoridades israelíes a permitir su evacuación inmediata junto a sus familias”, agregó la agencia.

Tras esas declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo que esperaba poder evacuar de Gaza a algunos colaboradores de la prensa en las próximas semanas, e instó a Israel a permitir “el acceso de la prensa libre e independiente” a la Franja.

“Pido que se permita a la prensa libre e independiente acceder a Gaza para mostrar lo que está ocurriendo allí”, afirmó Barrot.

Los periodistas han pagado un alto precio en vidas al cubrir el conflicto en Gaza y la organización Reporteros Sin Fronteras recordó que “más de 200 periodistas fueron abatidos por el ejército israelí desde octubre de 2023, al menos 46 de ellos mientras ejercían su labor” en la Franja.

Por ello, sumó su llamado a “levantar el bloqueo y abrir de inmediato las fronteras a los periodistas de ambos lados”.

Finalmente, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, dijo que “Israel debe permitir que la prensa haga su trabajo y garantizar su acceso. Los periodistas y los civiles no pueden, y no deben, ser objetivos” de los conflictos armados.

A-E/HM