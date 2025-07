Conferencia sobre la Solución de Dos Estados: un momento excepcional

Antiguos y actuales líderes de 145 países y grupos independientes hablarán en la ONU para demostrar su apoyo casi universal y debatir los pasos necesarios para lograrla.

La conferencia internacional de alto nivel de la ONU sobre la solución de dos Estados, copresidida por Francia y Arabia Saudí, se celebra en la sede de la ONU en Nueva York desde este lunes 28 y hasta el miércoles 30 de julio.

La conferencia incluye debates temáticos sobre cuestiones relacionadas con la seguridad regional y la reconstrucción de Gaza, así como declaraciones de los Estados miembros y actores regionales.

Existe un espíritu compartido de cooperación y consenso entre los Estados miembros participantes para avanzar con la solución de dos Estados, según dijeron representantes de The Elders, conocido también en castellano como Los Mayores.

Fundado por Nelson Mandela en 2007, The Elders es un grupo asesor independiente de líderes mundiales que trabaja por la paz, la justicia y un futuro sostenible. Miembros del grupo, incluyendo a su actual presidente y expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablaron con los periodistas el lunes 28 sobre este «momento interesante y excepcional para la ONU, para Medio Oriente y para el mundo», como señaló Santos.

«La postura de The Elders ha generado, en cierto modo, cierta reacción, especialmente por parte del gobierno israelí. Eso ha dificultado un poco nuestra tarea, pero perseveramos», declaró Santos. «Mi experiencia me dice que todo conflicto, tarde o temprano, tiene una solución», adujo.

Señaló además que las «circunstancias podrían ser las adecuadas» para negociar la solución de dos Estados dada la urgencia de la «tragedia humanitaria» que se está desarrollando en Gaza, y expresó su esperanza de que esto «facilite un proceso» para la paz y la estabilidad a largo plazo en Medio Oriente.

“Es un momento clave en el que esperamos ver un compromiso real con la solución de dos Estados en términos prácticos y concretos”, declaró Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y expresidenta de The Elders. Robinson destacó la oportunidad que esto representaría de cara a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Actualmente, se han reportado más de 59 000 muertes en Gaza desde octubre de 2023.

En las últimas semanas, informes de la ONU y de socios humanitarios han advertido sobre hambruna masiva y desnutrición aguda en Gaza, donde al menos 74 personas han muerto por desnutrición y uno de cada cinco niños menores de cinco años padece desnutrición aguda, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Israel y Palestina, también hay defensores de la solución de dos Estados, y ya tienen su propio enfoque al respecto, según Zeid Ra’ad al Hussein, ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se refirió a una iniciativa liderada por defensores israelíes y palestinos que exigen un marco de «Dos Estados, Una Patria», que incluye el fin de la ocupación israelí de los estados palestinos, una negociación cuidadosa sobre los ajustes territoriales y la libertad de movimiento y residencia para todos los israelíes y palestinos.

«Creo que su principal fortaleza reside en que está impulsada por los propios israelíes y palestinos, activistas y abogados», declaró Al Hussein. «Pensamos que es importante que la conferencia comprenda el pensamiento creativo que se está desarrollando fuera de la ONU», añadió antes de plantear que «q ueremos ver una solución de dos Estados como objetivo final, pero entendiéndola en términos prácticos de cómo se lleva a cabo, así que lo expresamos».

Tanto Israel como Estados Unidos han boicoteado la conferencia, alegando razones relacionadas con la actual situación de rehenes en Gaza y el estancamiento de las negociaciones de alto el fuego debido a la negativa de Hamás a cooperar.

Hubo una presión considerable para avanzar finalmente en este asunto. «Existe un verdadero sentido de urgencia», afirmó Robinson respecto a la respuesta de la comunidad internacional. « Y creo que esto no puede ignorarse, ni siquiera por un Estados Unidos poderoso que apoya a Israel, el actual gobierno israelí. Y, por supuesto, no pueden ignorar en particular la sensación generalizada de que se está produciendo un genocidio», añadió.

Robinson sugirió además que Estados Unidos podría ejercer su influencia sobre Israel para que se retire de la guerra y ponga fin a la campaña de hambruna masiva, lo que podría tensar las relaciones entre los aliados históricos si Israel no escucha las demandas de Estados Unidos y la «conciencia de que Estados Unidos se está convirtiendo en cómplice de un genocidio».

Además de Estados Unidos, otros actores del panorama geopolítico, en particular los miembros de la Unión Europea (UE), podrían tomar medidas claras para detener los combates.