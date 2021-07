Convención Constitucional en Chile empieza con expectativas y símbolos de nueva política

Junto con “que la dignidad se haga costumbre”, “Chile despertó” y muchas otras consignas que se tomaron las calles, “la revolución será feminista o no será” marcó una de las líneas del estallido sociales.

La Constituyente paritaria es la gran chance de acabar con la desigualdad de género remanente de una sociedad que no garantiza los mismos derechos a hombres y mujeres. “Sabemos que con la paridad entrarán no solo feministas, sino también mujeres anti derechos de las mujeres, pero incluso ellas entrarán gracias a una paridad lograda por el feminismo”, reconocía Karina Nohales antes de las elecciones.

Según el Observatorio Nueva Constitución, 64,9 % de las electas tienen en sus programas propuestas feministas. O sea: aunque son mayoría, no todas las electas están en favor de los derechos femeninos. La candidata más votada por la derecha, Marcela Cubillos, exparlamentaria, presentó en 2002 un proyecto de ley que aumentaba las penas de cárcel contra las mujeres que abortaran.

Antonia Orellana Guarello, feminista que fue candidata a la Convención por el partido Comunes -parte del Frente Amplio- cree que la Convención paritaria instala un estándar distinto para todo el Estado.

“Wl órgano constituyente soberano sea paritario, de por sí es una señal muy potente, y pese a que no todas las mujeres al interior de la Convención son feministas, las evidencias anteriores nos han demostrado que aún sin serlo pueden ser votos probables o incluso aliadas en situaciones específicas”, dijo.

La agenda de género no es la única que traen las mujeres a la Convención. Tras la marcha del 8 de marzo de 2019, el presidente Sebastián Piñera cuestionó que el feminismo levantara como demanda la desmilitarización del Wallmapu (territorio mapuche)”, por considerar que esto no era parte de la agenda que debían levantar las mujeres feministas.

Karina Nohales recuerda ese momento: “Nadie nos va a decir cuáles son nuestros problemas, nadie nos va a decir desde dónde estamos autorizadas a hablar. Desde los diversos feminismos nos hemos salido de lo que clásicamente se nos ha dicho que son los temas de mujeres: podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos, diferencia salarial y violencia machista, pero no de otros temas.

“Por supuesto que esos son nuestros problemas, pero no son nuestros únicos problemas. Sin duda lo que nos lleva a movilizarnos es la violencia, en primer lugar, pero también la precarización de la vida: que la violencia tiene sus causas muy concretas, con responsables muy concretos, en políticas económicas, en políticas materiales, que no tener casa es estar condenada a la violencia… todo eso se ha ido instalando. El movimiento feminista ha sido prefigurativo de la revuelta y hoy no parece desligarlo de ese fenómeno, como cosa aparte o problemas puntuales de las mujeres”, añadió.

Una revuelta que aumentó la politización de la población chilena, lo que se demostró no sólo en la participación en los últimos procesos electorales y en la enorme cantidad de candidatas y candidatos que se presentaron (3382, de los cuales 2213 correspondían a independientes); sino también en la organización de asambleas locales que nacieron al calor del estallido social para protestar, levantar iniciativas ciudadanas y -en algunos casos- presentar o apoyar candidaturas provenientes de los mismos territorios o de organizaciones sociales.

“La escritura de una nueva constitución es parte de un proceso constituyente que venimos viviendo en el país y que nació en las localidades, en los barrios, en las poblaciones, en las calles. Cada vez estamos teniendo un poco más definido el país que queremos y cómo queremos vivirlo, que queremos vivirlo mejor”, opinó Paola Araneda, integrante de la Asamblea Territorial San Borja San Isidro.

“Creo que para el proceso constituyente se han levantado muchas personas con conciencia desde ámbitos no tradicionales para la política: juntas de vecinos, asambleas, organizaciones feministas, ambientales. Se ve el entusiasmo de las personas de querer participar, de querer aportar desde sus propios saberes”, aseguró la representante de una organización en torno a un barrio que está a pocas cuadras del epicentro de las protestas: la Plaza Dignidad, como fue rebautizada por el movimiento social la Plaza Italia, centro histórico de celebraciones y protestas.