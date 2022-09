Inundaciones en Pakistán: “adaptarse” al cambio climático puede ser una ilusión peligrosa

PARÍS – Un tercio de Pakistán se encuentra ahora bajo el agua. El alcance de la destrucción es difícil de comprender, no solo la enormidad de la devastación que su pueblo enfrenta hoy, sino también el daño a su infraestructura, sus edificios y su economía que pesarán mucho sobre el país durante meses e incluso años venideros.

Si bien los expertos debaten hasta qué punto las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan los patrones climáticos de Pakistán pueden ser los culpables, la escala de esta devastación muestra las deficiencias de invocar nociones de «adaptación» como una estrategia significativa para responder a la fuerza destructiva del cambio climático.

Pakistán se enfrenta al tipo de destrucción a gran escala que se ve en las guerras, y no cualquier guerra, sino una guerra total que consume regiones y países enteros.

Esto es lo que sufrieron muchos países en la Segunda Guerra Mundial y otros en conflictos más recientes. En Pakistán, la causa no es un ejército, sino un clima cambiante alimentado, al menos en parte, por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que obstruyen nuestra atmósfera.

Un elemento estratégico central del esfuerzo internacional para abordar el cambio climático es la «adaptación», es decir, la acción «para responder a los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo, así como prepararse para impactos futuros». Esto opera en conjunto con la “mitigación” que se enfoca en reducir las emisiones de GEI.

Debido a que nuestras emisiones de GEI históricas y futuras producirán cierto grado de cambio climático, de hecho necesitamos financiar medidas para responder a los cambios ineludibles en los patrones climáticos y el clima en general, incluso cuando, a través de acciones de mitigación, buscamos reducir nuestras emisiones de GEI para limitar cuánto cambiará nuestro clima.

Sin embargo, los acontecimientos recientes en Pakistán ilustran las deficiencias de una estrategia de adaptación frente a la devastación generalizada. Cualquier noción de “adaptarse” a estos eventos está trágicamente fuera de lugar.

No podemos, al igual que los países no pueden adaptarse a la destrucción de la guerra. Pueden resistir, luchar, buscar recuperarse, pero la tragedia que sufren no se puede deshacer.

Y aunque podría decirse que el número de vidas perdidas a causa del cambio climático actualmente puede ser menor que el provocado por la guerra, la capacidad de ambos para destruir propiedades, medios de subsistencia y economías es similar.

Los objetivos y elementos propuestos por los expertos dentro del esfuerzo de “adaptación” son los correctos. Debemos buscar limitar las pérdidas generadas por los cambios en nuestro clima, acelerar la recuperación de los eventos climáticos extremos e incluso buscar oportunidades potenciales.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Deberíamos invertir en infraestructura resiliente al clima, cultivos resistentes a la sequía y otras prácticas agrícolas fortalecidas, mejor capacidad de pronóstico del tiempo, herramientas para reconectar el suministro de energía más rápidamente y en una multitud de otras medidas.

Y estos esfuerzos deben adaptarse a los cambios en nuestro clima. Además, como defienden los especialistas en clima y otros, es necesario destinar muchos más recursos a esta área.

Pero mientras que los tecnócratas y los políticos del pasado aterrizaron en esta terminología de «adaptación», lo que muestran los eventos de hoy en Pakistán es que no se puede realmente adaptar al cambio climático y su potencial de devastación generalizada, especialmente los países en desarrollo que no tienen los recursos financieros para contrarrestar los fenómenos meteorológicos extremos.

Incluso a menor escala, tanto en economías en desarrollo como en economías avanzadas más ricas, el número creciente y la gravedad de los incendios forestales localizados, las olas de calor y las inundaciones están causando daños irreparables.

La gente sufre pérdidas. Aunque es posible que se recuperen y reconstruyan sus casas o negocios, todavía ha habido daños y, con demasiada frecuencia, tragedias. La gente muere a causa del cambio climático. Demasiado se pierde para siempre.

Ha habido una discusión creciente en el ámbito climático internacional en torno a los pagos por “pérdidas y daños” causados por el cambio climático. Este tipo de financiación, incluso para medidas de adaptación adicionales, puede ayudar, pero no solucionará el problema, especialmente dada la magnitud potencialmente masiva de la destrucción.

No se puede esperar que Pakistán se adapte a tener un tercio de su país bajo el agua. No se debe esperar que las familias se adapten a la tragedia que puede causar el cambio climático.

Busquemos otro término que transmita mejor lo que realmente está a nuestro alcance al responder al cambio climático para que podamos tener una apreciación más clara de las amenazas climáticas que enfrentamos.

De hecho, la comunidad global puede trabajar para reducir las pérdidas que sufrirán las personas y hacer un mejor trabajo para ayudarlas a recuperarse y reconstruirse.

Pero realmente “adaptarse” a la devastación que puede causar el cambio climático es una noción peligrosamente engañosa.

Sí, debe haber financiamiento adicional para la adaptación y para ayudar a los países más pobres a responder a los desastres climáticos. Pero lo que muestran los eventos en Pakistán es que se necesita hacer mucho más para reducir las emisiones de GEI y, por lo tanto, limitar el grado de cambio climático y las fuerzas destructivas que lo acompañan y que la gente deberá enfrentar.

Philippe Benoit lleva más de 20 años trabajando en temas internacionales de energía, clima y desarrollo. Ha ocupado puestos gerenciales en el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía. Actualmente es director de investigación en Global Infrastructure Analytics and Sustainability 2050.

