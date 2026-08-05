La liberalización comercial nunca benefició a todos

KUALA LUMPUR – El presidente Donald Trump ha culpado a la liberalización comercial defendida por los globalistas de la desindustrialización de Estados Unidos. En cambio, su propio uso de las políticas, los instrumentos y las instituciones económicas como armas pretende «Hacer a Estados Unidos grande otra vez (Maga)».

Durante su primer gobierno (2017-2021), en el llamado Trump 1.0, el gobernante afirmaba hacerlo mediante la «repatriación» de industrias que se habían trasladado al extranjero.

En el Trump 2.0, que comenzó en enero de 2025, el presidente ultraconservador recurre a más amenazas para asegurar inversiones, mercados y otras ventajas económicas para las grandes empresas estadounidenses, a costa de otros, incluidos los aliados y, especialmente, el Sur global.

Aunque rechaza la afirmación de los globalistas de que la liberalización comercial potencia el crecimiento, el empleo y los ingresos para todos, sus propias políticas de «Estados Unidos Primero» están frenando la economía mundial, incluida la de Estados Unidos.

Política comercial de la posguerra

Estados Unidos ha dominado las relaciones y las instituciones internacionales, incluida la gobernanza económica multilateral, desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El Congreso de Estados Unidos rechazó la Carta de La Habana de 1948, que proponía la creación de la Organización Internacional del Comercio (OIC).

La liberalización comercial selectiva fue clave para el «neoliberal» Consenso de Washington, que ha sido recomendado, si no exigido, por las instituciones económicas multilaterales desde la década de 1980.

Mientras tanto, la era neoliberal se ha asociado a un crecimiento más lento y volátil que la «edad de oro» keynesiana de la posguerra, correspondiente al primer cuarto de siglo tras la Segunda Guerra Mundial.

Occidente impulsó la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para consolidar el orden económico internacional sobre una base neoliberal. El Acuerdo de Marrakech de 1994, por el que se estableció la OMC, dejó poco margen para iniciativas de política de desarrollo.

Para muchos en Occidente, la liberalización comercial neoliberal terminó con la primera presidencia de Trump, a partir de 2017. Sin embargo, el cambio de rumbo había comenzado antes, a principios del siglo XXI, especialmente tras la crisis financiera mundial (en realidad, occidental) de 2008-2009.

No obstante, hay que reconocer a Trump el mérito de haber utilizado descaradamente los instrumentos de comercio e inversión internacionales como arma contra el resto del mundo, incluidos los aliados de Estados Unidos.

Hegemonía

El destacado economista indo-estadounidense y defensor del libre comercio Jagdish Bhagwati demostró que cualquier alternativa al multilateralismo comercial —incluidos los acuerdos de libre comercio plurilaterales y bilaterales— es subóptima e injusta.

Los compromisos, incluidos los promovidos por las instituciones financieras internacionales y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), han reforzado, por el contrario, la hegemonía de Estados Unidos y Occidente.

La descolonización de Asia y África tras la guerra ha provocado un creciente descontento con las instituciones multilaterales, lo que ha llevado a Occidente a socavar selectivamente el multilateralismo tras la Guerra Fría.

Incapaces de garantizar que el sistema de solución de diferencias de la OMC proteja y promueva de forma coherente sus intereses, Estados Unidos lo ha paralizado bloqueando nombramientos clave desde la presidencia de Obama.

La firmeza colectiva de los países en desarrollo en los foros multilaterales ha mitigado algunas de las consecuencias adversas de la integración económica internacional bajo los auspicios occidentales.

La liberalización comercial parcial y desigual ha limitado la industrialización del Sur Global. La reciente desindustrialización ha reducido la participación de la industria manufacturera en la producción nacional de muchos países en desarrollo.

En África se ha desarrollado poca capacidad manufacturera nueva, más allá de algunas actividades mínimas de sustitución de importaciones y de transformación de recursos protegidas por los elevados costes de transporte.

Divide y vencerás

Las concesiones económicas, como las preferencias comerciales, otorgadas a los países en desarrollo se han utilizado para dividir al Sur global, incluidos los «países menos adelantados» y los «pequeños Estados insulares en desarrollo», lo que ha debilitado de hecho su fuerza negociadora colectiva.

La liberalización comercial también ha reducido los ingresos arancelarios, especialmente importantes para los países en desarrollo más pobres, donde a menudo representaban hasta la mitad de la recaudación fiscal total.

Los impuestos adicionales, normalmente sobre el consumo o la renta, nunca han compensado las pérdidas de ingresos arancelarios debidas a la liberalización comercial. Esto ha socavado sus ya débiles capacidades fiscales, lo que a menudo les ha obligado a endeudarse aún más.

Se suponía que el fomento de la agricultura alimentaria en los países africanos supuestamente «con abundancia de tierras» les proporcionaría una mayor seguridad alimentaria e incluso les haría más competitivos en materia de exportación, pero no hay pruebas de que esto haya ocurrido.

Los países en desarrollo llevan mucho tiempo pidiendo, sin éxito, al Norte Global que elimine las subvenciones agrícolas, los aranceles y las barreras no arancelarias a la importación que protegen su producción.

Esto haría que la producción alimentaria de los países en desarrollo fuera más competitiva. Sin embargo, los países ricos llevan mucho tiempo insistiendo en que los países en desarrollo deben primero «corresponder», por ejemplo, eliminando sus aranceles sobre los productos manufacturados.

El ajuste estructural también ha socavado las infraestructuras agrícolas y la productividad de los pequeños agricultores en muchos países en desarrollo. Mientras tanto, la reducción de las ayudas agrícolas en Europa ha provocado un aumento de los precios de muchas importaciones de alimentos en el Sur.

¿Beneficios del comercio?

Los supuestos beneficios de la liberalización comercial suelen ser meramente teóricos o beneficios puntuales derivados de una interpretación estática de la ventaja comparativa, sin potencial acumulativo.

Las afirmaciones sobre los beneficios de la liberalización comercial presuponen capacidades productivas y de exportación competitivas a nivel internacional, capaces de generar una respuesta de la oferta sólida y positiva.

Es poco probable que se den tales condiciones previas en la mayoría de los países en desarrollo, especialmente en los más pobres, y es necesario desarrollarlas, normalmente mediante la protección frente a las presiones de los mercados externos.

La mayoría de los estudios sobre los resultados realistas que podrían alcanzarse en las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, iniciadas en 2001 —incluidos los realizados para el Banco Mundial—, preveían pérdidas netas para la mayoría de las economías en desarrollo, salvo para unas pocas economías asiáticas.

Tampoco hay pruebas sólidas de que la liberalización comercial reduzca significativamente la pobreza y el hambre. Los países en desarrollo, especialmente los más pobres y los del África subsahariana, saldrían perjudicados.

Cabe preguntarse por qué hay que sobornar a los países en desarrollo con «ayuda para el comercio» si lo mejor para sus propios intereses es comprometerse con la liberalización comercial, ya sea multilateral o de otro tipo.

Peor aún, la liberalización comercial ha hecho que el desarrollo sostenible sea casi imposible al reducir significativamente las opciones de política de los Estados que aspiran al desarrollo, especialmente en materia de comercio, industria, inversión y tecnología.

T: MF / ED: EG