Petroleras duplican ganancias mientras alimentan olas de calor

LONDRES – Las seis mayores corporaciones de combustibles fósiles están a punto de duplicar su ingreso neto conjunto en el segundo trimestre de 2026, mientras, en paralelo, sus emisiones alimentan las olas de calor que castigan al planeta, señaló una nueva investigación de la coalición internacional contra la pobreza Oxfam.

Esas corporaciones “están haciendo un negocio mortal, en el sentido más literal. Mientras el calor extremo, las inundaciones y las tormentas devastan comunidades en todo el mundo, la industria se prepara para otra ronda de ganancias récord”, dijo Mariana Paoli, responsable de Política Climática en la coalición.

Se trata de las estadounidenses Chevron y ExxonMobil, las británicas Shell y BP, la francesa TotalEnergies y la italiana Eni, cuyas ganancias en el primer trimestre del año, 23 000 millones de dólares, alcanzarían a 45 000 millones al cierre del semestre.

“Entre las más beneficiadas figura Chevron, que anunciaría haber cuadruplicado sus ganancias hasta 1200 dólares por segundo en los últimos tres meses, mientras que las de ExxonMobil se habrían triplicado hasta los 1800 dólares por segundo”, señala el estudio de Oxfam.

La coalición señala la “responsabilidad desproporcionada en la crisis climática” de las corporaciones petroleras y gasíferas, y su análisis sobre las seis trasnacionales señaladas concluye que sus emisiones de gases de efecto invernadero fueron suficientes para provocar una de cada cuatro olas de calor entre 2000 y 2023.

“Esos eventos habrían sido prácticamente imposibles sin el cambio climático de origen humano”, asienta el estudio, y calcula que las grandes petroleras fueron responsables de 60 000 millones de dólares en daños ambientales el año pasado.

Sus hallazgos se conocen mientras olas de calor sin precedentes azotan el sur de Asia, Europa -grandes incendios devastan áreas de España y Francia- y América del Norte, cobrando decenas de miles de vidas.

Los países de Europa reportaron más de 10 000 muertes en exceso durante las olas de calor extremas de junio. Esas olas también cobran la vida de decenas de miles de personas en India.

En paralelo, varios países de África occidental enfrentan monzones e inundaciones devastadoras que han trastocado miles de vidas y destruido infraestructura clave.

Oxfam critica que “lejos de reducir su producción de combustibles fósiles y acelerar la transición hacia las energías renovables, las seis supergigantes planean aumentar su producción de petróleo y gas” desde ahora hasta el año 2030.

Ese incremento sería de 14 % con respecto a los niveles de 2024, lo que equivale a extraer 2,5 millones de barriles (de 159 litros) adicionales de petróleo por día. El mundo consume cerca de 100 millones de barriles de petróleo cada día.

Con el cambio climático acelerado por las emisiones de gases de efecto invernadero atribuidas a las gigantes petroleras “las familias pagan tres veces el precio: con sus hogares y cosechas destruidas, con precios de la energía en alza, y con una crisis del costo de vida agravada por la dependencia de los combustibles fósiles”, dijo Paoli.

“La codicia de las grandes petroleras es incompatible con un planeta habitable y, si los gobiernos no le ponen freno, dejará en ridículo las metas climáticas internacionales”, agregó la responsable.

Oxfam plantea que un impuesto a las 585 corporaciones petroleras y gasíferas más ricas podría recaudar hasta 400 000 millones de dólares en su primer año, “suma suficiente para cubrir los costos anuales de adaptación climática de los países de ingresos bajos y medios”, según la coalición.

Un impuesto adicional a las ganancias extraordinarias de todas las empresas podría generar hasta 681 000 millones de dólares en todo el mundo.

El impulso político para gravar a los grandes contaminadores va en aumento, según el reporte de Oxfam, recordando que Alemania, Austria, España, Italia y Portugal reclaman un nuevo impuesto a las ganancias extraordinarias del sector energético.

En Australia, donde una investigación de Oxfam reveló que una de cada tres corporaciones de carbón, petróleo y gas no paga impuesto a la renta corporativa, numerosos parlamentarios se han pronunciado a favor de un impuesto de 25 % a las exportaciones de gas, con amplio respaldo ciudadano.

Paoli dijo que “hasta que los gobiernos no hagan pagar a los grandes contaminadores, las corporaciones de combustibles fósiles seguirán empujándonos hacia el caos climático”.

“Gravar a los contaminadores más ricos podría ayudar a cerrar la brecha de financiamiento para la adaptación e impulsar la transición hacia las energías renovables. Las corporaciones de combustibles fósiles deben sentir el calor, no nosotros”, concluyó.

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