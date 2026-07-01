Más civiles en riesgo con expansión del control israelí en Gaza

NACIONES UNIDAS – La continua expansión de las zonas bajo control de Israel en la palestina Fanja de Gaza, desde el acuerdo de alto el fuego de octubre, ponen a los civiles en mayor riesgo y limitan gravemente las operaciones humanitarias, advirtió este miércoles 1 el equipo a cargo del tema en las Naciones Unidas.

En un comunicado, el Equipo Humanitario Conjunto de País en los Territorios Palestinos Ocupados denunció que los militares israelíes han utilizado la fuerza letal para hacer cumplir las restricciones de acceso en las zonas que controlan desde el inicio del titubeante acuerdo de alto el fuego.

Entre el 10 de octubre de 2025 y principios de abril de 2026, la ONU verificó la muerte de 196 palestinos en ataques israelíes ocurridos cerca de zonas donde se encuentran desplegadas las fuerzas del Estado ocupante. Entre los fallecidos figuran 18 mujeres y 43 niños.

Según los informes, muchos de los fallecidos se desplazaban por zonas que carecían de una delimitación clara sobre el terreno, mientras que muchos otros resultaron heridos.

Israel ocupó según el acuerdo de alto el fuego más de la mitad de Gaza (365 kilómetros cuadrados con 2,2 millones de habitantes antes de la guerra 2023-2025), pero ha ampliado esa zona con una franja de seguridad que ha movido a voluntad para colocar a cubierto las decenas de puestos militares que implantó en la Franja.

El resultado es que la población gazatí, que durante el conflicto debió desplazarse continuamente para huir de los bombardeos y combates, a quedado apretujada en una pequeña franja de territorio en una orilla del Mediterráneo oriental.

A la línea amarilla definida por el alto el fuego, Israel añadió una nueva, la línea naranja. Los gazatíes viven ahora en un espacio que es ent5re 36 y 40 % del territorio del que disponían antes de la guerra detonada por los ataques de la milicia islamista Hamás sobre el sur israelí el 7 de octubre de 2023.

Las zonas militarmente ocupadas y de acceso restringido abarcan alrededor de 65 % del territorio de Gaza, y la mayoría de ellas están prohibidas para los residentes, requiriendo que el acceso de los auxilios a través de ellas sea coordinado por las organizaciones humanitarias.

El comunicado destacó el impacto en las operaciones humanitarias, señalando que las restricciones a la circulación siguen provocando retrasos e interrupciones en la asistencia para salvar vidas. El acceso por mar también a la Franja sigue prohibido.

Algunos socios humanitarios han debido reducir o suspender temporalmente actividades críticas, lo que afecta a miles de familias, en particular tras el asesinato de proveedores de servicios que trabajaban en esas zonas.

La primera demanda de las entidades de la ONU es que cesen de inmediato los ataques contra palestinos a los que se considera que llegan demasiado cerca de las tropas israelíes.

La semana pasada se registraron más víctimas y nuevos desplazamientos, en medio de las continuas operaciones militares.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo las autoridades de facto, entre el 17 y el 24 de junio murieron 23 palestinos y 137 resultaron heridas.

Eso eleva el número total de víctimas mortales desde el anuncio del acuerdo de alto el fuego el 10 de octubre de 2025 a 1029, y a 3294 la cifra de heridos. Según el ejército israelí, también un contratista de su Ministerio de Defensa en Gaza murió en un accidente el 24 de junio.

Se siguen registrando incidentes que afectan a los pescadores, incluyendo disparos de la armada israelí cerca de la costa. Las actividades pesqueras permanecen restringidas, lo que limita los medios de subsistencia y las oportunidades de recuperación temprana.

El acceso seguro al mar también es fundamental para actividades como el baño y el descanso, especialmente ante el aumento de las temperaturas y la casi total ausencia de suministro eléctrico

La mayoría de la población de Gaza sobrevivió y subsiste gracias a la ayuda internacional, canalizada sobre todo por agencias de la ONU y la Cruz Roja, que logra ingresar con camiones para abastecer, de modo insuficiente, de agua, alimentos, medicinas, insumos, enseres, combustible, mantas y carpas.

Pero entre el 15 y el 21 de junio, se recibieron alertas sobre incidentes que afectaron a más de 212 hogares gazatíes. De ellos, 139 fueron víctimas de ataques, 67 fueron desplazados por actividades militares y cambios en la «Línea Amarilla», cuatro sufrieron incendios y otros dos las inundaciones en los refugios.

La ONU ha insistido en que los civiles deben ser protegidos siempre de conformidad con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

A-E/HM