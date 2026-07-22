Los productos de alta tecnología impulsan el comercio mundial

GINEBRA – Los productos relacionados con la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos impulsaron el crecimiento del comercio de bienes durante el primer semestre de 2026, en medio de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre, reveló este miércoles 22 un reporte de la ONU Comercio y Desarrollo (Unctad).

Parte de este aumento del comercio mundial durante la primera mitad del año se debió más a los precios que al volumen, indicó la entidad de las Naciones Unidas dedicada a comercio y desarrollo, en esta ciudad suiza.

Se estima que el comercio mundial de bienes alcanzó 13,7 billones (millones de millones) de dólares en el período considerado, 12,5 % más que en el primer semestre de 2025, mientras que el comercio de servicios creció 10,5 %.

En conjunto, bienes y servicios sumaron cerca de dos billones de dólares al comercio mundial en el período: 1,5 billones los bienes y 500 000 millones los servicios, y salvo una fuerte contracción en la segunda mitad del año, el comercio mundial se encamina a alcanzar un valor anual récord en 2026.

Según el reporte, las interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, junto con la preocupación por el suministro energético regional, provocaron un alza en los precios mundiales de la energía y un incremento en los costes de transporte y logística en las cadenas de suministro internacionales.

El conflicto en esa vía marítima que comunica el golfo Pérsico o Arábigo con el océano Índico, y por donde transita una parte importante del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo, ha marcado la incertidumbre que gravita sobre el comercio y los precios.

Durante el semestre considerado, las presiones inflacionarias se extendieron más allá del sector energético, con aumentos en otras materias primas, especialmente metales y fertilizantes.

Entre enero y marzo, la inflación del comercio mundial aumentó drásticamente hasta 3,6 %, y las previsiones de la Unctad apuntan a un nuevo incremento, hasta cinco por ciento, en el segundo trimestre.

En los últimos 12 meses, la inflación comercial ha promediado más de nueve por ciento, lo que indica presiones inflacionarias persistentes en el comercio mundial.

Como resultado, el valor del comercio de bienes aumentó mucho más rápido que el volumen del comercio físico, que se expandió de forma más moderada.

Se prevé que la fuerte demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial, semiconductores, baterías y cadenas de suministro de vehículos eléctricos siga siendo un factor clave para el crecimiento del comercio.

En el primer trimestre de 2026, el comercio de esos bienes registró un crecimiento especialmente fuerte.

Las ventas de baterías aumentaron 15 %, las de minerales críticos para la transición energética 38 %, las de productos de tecnología de la información y la comunicación 14 %, las de semiconductores 25 % y las de vehículos eléctricos 11 %.

Por el contrario, el comercio de productos relacionados con la energía solar y eólica se contrajo durante el trimestre, mientras que el comercio de combustibles fósiles aumentó como consecuencia de la subida de los precios.

El crecimiento general del sector automotor se mantuvo por debajo del promedio. Sin embargo, los vehículos híbridos registraron un fuerte crecimiento trimestral y un crecimiento particularmente sólido en los últimos 12 meses.

Examinado por regiones, el comercio de bienes experimentó un crecimiento sólido en la mayoría durante el primer trimestre de 2026, liderado por Asia oriental, que registró un crecimiento intertrimestral de dos dígitos. Por el contrario, todas las demás subregiones asiáticas registraron un crecimiento trimestral negativo.

El desempeño en otras regiones en desarrollo fue desigual. África y América registraron un crecimiento de las importaciones superior al promedio mundial, pero un desempeño de las exportaciones comparativamente más débil.

El comercio intrarregional se expandió en la mayoría de las regiones, aunque siguió siendo débil en América del Sur.

El superávit comercial de bienes de China se amplió aún más, mientras que el déficit comercial de bienes de Estados Unidos continuó reduciéndose, lo que refuerza la reconfiguración en curso de las balanzas comerciales mundiales.

El déficit comercial de bienes del Reino Unido se amplió, mientras que la balanza comercial de bienes de la Unión Europea pasó de un superávit a un déficit.

Fuera de estas grandes economías, las tendencias también divergieron, y el superávit comercial combinado de bienes de otras economías en desarrollo se contrajo.

Unctad prevé que el comercio mundial continúe expandiéndose durante la segunda mitad de 2026, pero el ritmo y la magnitud del crecimiento siguen siendo inciertos.

Se espera que las renovadas tensiones comerciales, la frágil situación de seguridad en el estrecho de Ormuz y la continua fragmentación geoeconómica mantengan las presiones inflacionarias, aumenten los costos comerciales y contribuyan a un desempeño comercial cada vez más desigual entre regiones y sectores.

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