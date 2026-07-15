La vacunación avanza, pero millones de niños están desprotegidos

NACIONES UNIDAS – La cobertura mundial de vacunación infantil aumentó ligeramente en 2025, pero 13,5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna durante su primer año de vida, indicó un informe de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgado este miércoles 15.

Catherine Russell, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo que “los gobiernos y el personal sanitario han logrado que las tasas mundiales de vacunación se recuperen tras la caída provocada por la pandemia”, covid-19 (2020-2023).

“Pero millones de niños vulnerables siguen sin protección debido a los conflictos, los desplazamientos y la pobreza”, por lo que “debemos llegar a todos los niños y reconstruir la confianza donde se está debilitando”, añadió.

El informe muestra que 90 % de los lactantes, cerca de 116 millones de niños, recibió al menos una dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), mientras que 85 %, unos 110 millones, completó las tres dosis recomendadas.

Aunque ambos indicadores aumentaron un punto porcentual respecto de 2024, la cobertura mundial permanece un punto por debajo de los niveles de 2019 y se mantiene prácticamente estancada desde hace más de una década.

Los 13,5 millones de niños que en 2025 no recibieron ninguna vacuna durante su primer año de vida son casi 750 000 menos que el año anterior, pero la OMS y Unicef advierten que a ese avance lo contrarresta un problema creciente: cada vez más niños comienzan el calendario de vacunación, pero no lo completan.

Se estima que 7,3 millones de lactantes recibieron la primera dosis de la vacuna DTP, pero no llegaron a recibir la primera contra el sarampión. Por ello, la cobertura frente al sarampión permanece muy por debajo del 95 % necesario para prevenir brotes, y 57 países notificaron brotes importantes o disruptivos durante 2025.

La región americana se recuperó en 2025 y se superaron los niveles de vacunación infantil previos a la pandemia. La cobertura de la primera dosis de la vacuna DTP alcanzó 92 %, mientras que la tercera dosis se mantuvo en 86%.

Además, el número de niños menores de un año que no recibieron ninguna vacuna descendió de 1,3 millones a 1,1 millones, lo que confirma la recuperación de los programas rutinarios de inmunización en la región. Pese a ello, persisten importantes brechas de inmunización.

La cobertura contra el sarampión volvió a disminuir. La primera dosis pasó de 89 % a 88 % y la segunda de 79 a 78 %, cifras todavía muy por debajo del 95 % necesario para impedir brotes de esta enfermedad altamente contagiosa.

“La región de las Américas ha demostrado que es posible avanzar”, afirmó el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa. Sin embargo, advirtió que el resurgimiento del sarampión demuestra que “no podemos dar por sentados estos logros”.

La OPS señaló que varios países continúan respondiendo a brotes de sarampión, la mayoría registrados entre personas que no estaban vacunadas o que no habían completado el esquema recomendado.

En el análisis mundial de Unicef-OMS se aprecia que las desigualdades entre países siguen siendo una de las principales preocupaciones del informe.

Más de la mitad de los niños que no recibieron ninguna vacuna viven en países afectados por conflictos o situaciones de fragilidad, aunque estos representan apenas un tercio de la población infantil mundial.

La caída también afecta a países de ingresos medios y altos, donde las vacunas están disponibles pero la desinformación, la disminución del compromiso político y otros desafíos estructurales están reduciendo la cobertura.

“Todo niño, haya nacido en la riqueza o en la pobreza, en paz o en medio de un conflicto, merece la protección que ofrecen las vacunas”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Recordó que la inmunización sigue siendo una de las intervenciones sanitarias más eficaces, equitativas y rentables para proteger la salud infantil.

Durante los últimos 25 años, las inversiones sostenidas de gobiernos y socios internacionales permitieron reducir en 40 % el número de niños que nunca reciben una vacuna.

Sin embargo, la OMS y Unicef advierten que esos avances están amenazados por la reducción de la financiación internacional destinada a la salud, y por el debilitamiento de los sistemas de información que permiten identificar a los niños que aún no han sido vacunados.

Las dos agencias instan a los gobiernos y a sus socios a reforzar los programas de inmunización en los países afectados por conflictos, combatir la desinformación sobre las vacunas, aumentar la financiación nacional e internacional, e invertir en sistemas de vigilancia y recopilación de datos más sólidos.

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