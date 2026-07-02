El mundo ahorra 480 000 millones de dólares con energía renovable

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos – Las energías renovables instaladas ayudaron a evitar, en el año 2025, costos de energía estimados en 480 000 millones de dólares en combustibles fósiles, indicó un reporte de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) divulgado este jueves 2.

Francisco La Camera, director general de Irena, dijo que “el descenso de los costos de las energías renovables está generando un importante dividendo económico. Los ahorros generados por los activos renovables existentes aumentan, proporcionando una cobertura intrínseca contra futuras crisis”.

“Para los países que aún dependen en gran medida de los combustibles fósiles, cada megavatio adicional de energías renovables refuerza la protección económica frente a la volatilidad de los precios del combustible, protegiendo a consumidores, empresas y finanzas públicas de mayores costos”, expuso La Camera.

Los costos de la energía renovable siguen siendo bajos, lo que convierte a las energías renovables en la fuente más barata de electricidad nueva en la mayoría de los mercados y refuerza aún más su ventaja sobre los combustibles fósiles.

El informe de Irena “Costos de generación de energía renovable en 2025” estima que más de 90 % de la capacidad renovable a gran escala añadida en 2025 fue más barata que la alternativa fósil nueva de menor costo.

Expone que el año pasado la energía solar fotovoltaica se mantuvo en su nivel de 2024, de 44 dólares por megavatio hora (MWh), mientras que la energía eólica mejoró, con una caída de costos de cuatro por ciento en la energía eólica terrestre, hasta los 33 dólares por MWh.

En el caso de la energía eólica marina, el descenso fue hasta los 78 dólares por MWh.

Por el contrario, en el caso de la nueva generación a gas, la escasez de turbinas prácticamente duplicó el costo de capital de una nueva central de ciclo combinado en Estados Unidos, y los costos se dispararon hasta cerca de 100 dólares por Mwh en mercados con precios del gas más elevados, como Italia, Alemania y Japón.

Además, es probable que la persistente incertidumbre en torno a la crisis en Oriente Medio mantenga los precios del gas elevados durante todo el año.

“Esa crisis energética ha demostrado una vez más que ampliar la capacidad de energías renovables es una inversión estratégica en resiliencia y competitividad”, dijo La Camera.

Junto con evitar costos más altos, se muestra a las energías renovables como “un amortiguador geopolítico frente a los sistemas volátiles basados en combustibles fósiles en tiempos de crisis energética”, subrayó La Camera.

El informe sostiene que cuando el estrecho de Ormuz se cerró este año -al estallar el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán-, provocando un aumento vertiginoso de los precios de las importaciones en Asia y Europa, la generación de electricidad renovable existente proporcionó un colchón financiero crucial.

Por ejemplo, en las tres economías del sudeste asiático dependientes de las importaciones (Filipinas, Indonesia y Tailandia), el plantel de energías renovables existente evitó compras de carbón y gas en volúmenes valorados en unos 5700 millones de dólares en 2025.

Si se hubieran valorado según los precios más altos del combustible durante el punto álgido de la crisis, entre marzo y mayo de 2026, esos mismos volúmenes habrían tenido un valor de 6500 millones de dólares.

En 20 de las principales economías analizadas en el informe, que representan aproximadamente cuatro quintas partes de la generación mundial de energía renovable, se estima que en 2025 la energía renovable evitó compras de combustibles fósiles por valor de 377 000 millones de dólares.

La distribución geográfica de los beneficios económicos refleja fielmente la distribución global de la capacidad de energía renovable. Solo China representó 177 000 millones de dólares, aproximadamente la mitad del ahorro total, lo que refleja la magnitud de su parque de energías renovables.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar en ahorro de combustibles fósiles con 35 000 millones de dólares, seguido de Brasil con 32 000 millones, India y Alemania con 18 000 millones cada uno, y Japón con 15 000 millones.

Desde 2010, el coste de la energía solar fotovoltaica ha disminuido 89 %, el de la energía solar de concentración 72 %, el de la energía eólica terrestre 71 % y el de la eólica marina 63 %.

La expansión masiva de la producción, especialmente en China, ha generado un entorno altamente competitivo caracterizado por márgenes reducidos y precios cercanos al costo de producción.

La inversión en la fabricación de tecnologías limpias se ha reducido a la mitad, pasando de un máximo trimestral de 70 000 millones de dólares en 2023 a 35 000 millones de dólares a finales de 2025.

Y mientras China reorganiza su industria de energías renovables, los precios de las materias primas y los componentes aumentan a nivel mundial de forma paralela.

Esos acontecimientos, sumados a un panorama comercial y arancelario cambiante, probablemente ejercerán presión al alza sobre los costos totales de instalación a lo largo de este año, apunta Irena, pero prevé que, aunque a un ritmo más lento, los costos seguirán disminuyendo hasta 2035.

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