El cáncer mata a 26 000 personas cada día

GINEBRA – El cáncer causa la muerte de 26 000 personas cada día, 9,5 millones en un año y los casos nuevos, 20,6 millones anuales, y si no se toman medidas urgentes podrían llegar a 35 millones en todo el mundo hacia 2050, advirtió este miércoles 8 en un informe la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El “Informe mundial sobre el cáncer 2026”, de la OMS y la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Iarc en inglés), destaca las desigualdades en la supervivencia al cáncer entre los países de altos y bajos ingresos, y pide medidas urgentes para reforzar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo que “el cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos. Pero la supervivencia al cáncer nunca debería depender del lugar de nacimiento ni de los ingresos de la persona”,

“Las desigualdades documentadas en este informe no son inevitables; son consecuencia de decisiones y pueden revertirse mediante una acción más firme y unificada”, abundó Tedros.

“El cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos. Pero la supervivencia al cáncer nunca debería depender del lugar de nacimiento ni de los ingresos de la persona”: Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Con casi 10 millones de muertes anuales, el cáncer se convierte en la segunda causa principal de muerte en el mundo después de las enfermedades cardiovasculares.

Y si bien se han logrado avances en el control del tabaco, y en la vacunación y la prevención del cáncer, millones de personas siguen enfrentándose a importantes desigualdades en el acceso a la atención médica que puede salvarles la vida.

Según el informe, las tasas de supervivencia difieren notablemente entre países ricos y pobres. Mientras que 87 % de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama sobreviven al menos cinco años en países de altos ingresos, la cifra se reduce a 42 % en países de bajos ingresos.

Actualmente, menos de uno de cada tres países incluye la atención oncológica en sus planes de cobertura sanitaria universal, lo que deja a muchos pacientes sin acceso a diagnósticos, tratamientos o cuidados de apoyo esenciales.

La OMS destacó la gran carga social y económica que supone la enfermedad. Su primera encuesta mundial a personas afectadas por cáncer reveló que al menos 45 % experimenta dificultades financieras, y, más de la mitad, problemas de salud mental.

Casi todos los cuidadores permanentes de los pacientes se enfrentan a presiones importantes, incluidas las responsabilidades de cuidado no remuneradas y el aislamiento social.

Al examinar el problema por regiones, Asia representó más de 53 % de los 19,5 millones de casos reportados en 2024, reflejo de su mayor población. Europa, con tan solo nueve por ciento de la población mundial, registró 21 % de los casos y 20 % de las muertes, una carga desproporcionadamente alta.

América del Norte tuvo 2,1 millones de casos (11 %), y América Latina y el Caribe 1,5 millones (7,7%). Se observó que países de África y partes experimentan tasas de incidencia más bajas, pero con una mortalidad significativamente más alta.

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Entre los hombres, los cánceres de pulmón, próstata y colorrectal son los más comunes, mientras que entre las mujeres los cánceres de mama, pulmón y colorrectal representan una gran proporción de los casos.

En 2024, se estimaba que 2,4 millones de mujeres estarían diagnosticadas con cáncer de mama y que se producirían 694 000 muertes en todo el mundo. Ese tipo de cáncer afecta a mujeres de todas las edades después de la pubertad en todos los países del mundo, pero su incidencia aumenta con la edad.

La OMS estima que casi cuatro de cada 10 casos de cáncer están relacionados con factores de riesgo prevenibles, como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la obesidad, la inactividad física, las dietas poco saludables e infecciones como el virus del papiloma humano (VPH) y las hepatitis B y C.

El informe subrayó la necesidad de que los esfuerzos de prevención se adapten a los riesgos emergentes.

Elisabete Weiderpass, directora de la Iarc, señaló que “si bien estamos observando reducciones en algunas tasas de cáncer en países que han implementado políticas de prevención, el progreso ha sido demasiado lento”.

“El perfil del cáncer evoluciona, impulsado cada vez más por mayores tasas de obesidad, el sedentarismo, las dietas poco saludables y la contaminación atmosférica. La prevención debe seguir siendo una prioridad política”, dijo Weiderpass.

El informe destaca varios logros importantes de la última década, entre ellos la disminución del consumo mundial de tabaco, los programas de vacunación, y un mayor compromiso político.

Actualmente, 82 % de los países informan sobre sus planes nacionales de control del cáncer, en comparación con 50 % en 2010. La investigación científica también se ha acelerado, pero el acceso a los medicamentos esenciales sigue siendo profundamente desigual.

La disponibilidad de los 20 medicamentos oncológicos prioritarios oscila entre nueve y 54 % en los países de ingresos bajos y medios-bajos, en comparación con 68 a 94 % en los países de ingresos altos.

La OMS sostiene que el control del cáncer debe ir más allá del tratamiento médico por sí solo, situando a las personas que viven con la enfermedad y a sus familias en el centro de los sistemas de salud.

“El cáncer no es solo un diagnóstico médico; afecta profunda e indefinidamente a todos los aspectos de la vida de una persona, y también a la de su familia”, dijo Clarissa Schilstra, una superviviente de cáncer infantil que ayudó a dirigir la encuesta mundial de la OMS.

El informe recomienda situar a las personas con experiencia vivida en el centro de los sistemas oncológicos, fortaleciendo al mismo tiempo la protección social.

Recomienda igualmente alinear la investigación y la innovación con las necesidades en materia de salud pública y garantizar, en la esfera de la atención, el acceso en igualdad de condiciones a los avances.

En cuanto a capacidades, la recomendación es integrar el control del cáncer en la cobertura universal de salud, e invertir en capital humano para la prevención y el control de ese flagelo.

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