Universidades africanas se alían para potenciar investigación agroforestal y mitigación climática

NAIROBI – Un grupo de universidades africanas, liderado por la Universidad de Addis Abeba, ha unido fuerzas para poner en marcha un proyecto de movilidad académica intraafricana de cuatro años de duración, cuyo objetivo es reforzar la investigación y la formación en agroforestería destinada a mitigar el cambio climático.

El proyecto, denominado «Fortalecimiento de la investigación y la educación agroforestales para la mitigación del cambio climático en África» (Sera, en inglés), reúne a la La Universidad de Agricultura y Tecnología Jomo Kenyatta ( JKUAT ), de Kenia, y a la Universidad de Addis Abeba, de Etiopía, como coordinadoras.

También participan la Universidad Tecnológica de Chinhoyi (Zimbabue), la Universidad de Juba (Sudán del Sur) y la Universidad Nacional de Agricultura (Benín) en un esfuerzo conjunto por reforzar la educación agroforestal, la capacidad de investigación y la colaboración académica en África oriental, occidental y meridional.

Se prevé que el proyecto permita la movilidad académica y la formación de 30 estudiantes de máster, 10 doctorandos, 14 becarios y 11 miembros del personal académico a través de la movilidad de titulaciones, la movilidad de créditos a corto plazo, la supervisión conjunta y los intercambios de investigación. Las instituciones asociadas también colaborarán para revisar y armonizar sus planes de estudios sobre agroforestería.

Anagaw Atickem, coordinador del proyecto de la Universidad de Addis Abeba, explicó que las universidades participantes tienen la misión de contribuir a las prioridades del Programa de Movilidad Académica Intraafricana, entre las que se incluyen la promoción de oportunidades de movilidad educativa inclusivas, con especial atención a la participación de las mujeres y al cambio climático.

También está en su objetivo el aumentar la empleabilidad y el espíritu emprendedor de los estudiantes y becarios de educación superior, concretamente en empleos verdes; y mejorar la calidad, la pertinencia, la internacionalización y la atención prestada al cambio climático en la educación superior en África.

«Este proyecto apoyará la movilidad académica y la formación de estudiantes de máster, doctorandos, becarios y personal académico a través de la movilidad de titulaciones, la movilidad de créditos a corto plazo, la supervisión conjunta y los intercambios de investigación entre las cinco universidades asociadas», dijo Atickem a IPS.

Añadió que «esperamos revisar y, en la medida de lo posible, armonizar los planes de estudios sobre agrosilvicultura en todas las instituciones participantes. Esperamos que esto permita la transferencia de créditos entre las instituciones asociadas y también el uso compartido de infraestructuras».

Las instituciones asociadas asumirán funciones estrechamente alineadas con los objetivos del proyecto de promover la movilidad académica, reforzar los planes de estudios e impulsar la investigación colaborativa.

En este sentido, coordinarán la movilidad de estudiantes, becarios y personal; proporcionarán supervisión de posgrado y contribuirán a la investigación y las publicaciones conjuntas; revisarán y reforzarán los planes de estudios pertinentes; apoyarán las actividades de formación; contribuirán al diálogo sobre políticas y a la participación de múltiples partes interesadas.

Además, organizarán y participarán en actividades de difusión y comunicación, como por ejemplo talleres, conferencias, publicaciones y redes sociales.

La agrosilvicultura está ampliamente reconocida como una estrategia eficaz para abordar múltiples retos medioambientales y socioeconómicos, entre ellos el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la restauración de los suelos y la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional.

Reviste una importancia clave en las prioridades de desarrollo nacional de los cinco países participantes.

En Kenia, la agrosilvicultura es una estrategia importante en el marco de los compromisos climáticos del país, en particular dentro de su contribución determinada a nivel nacional (NDC) y del Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático..

Shem Kuyah, profesor titular del departamento de Botánica de la JKUAT y uno de los principales investigadores de Kenia en agroforestería, afirmó: «La agroforestería ha recibido mucha atención a nivel mundial y en África debido a sus múltiples beneficios, que ayudan a abordar los retos actuales del cambio climático, el uso del suelo y los medios de vida».

Detalló que este sistema de manejo integral de la tierra «ofrece beneficios tanto protectores como productivos, lo que permite a los usuarios de la tierra y a quienes la cultivan hacer frente a los retos medioambientales sin sacrificar ni renunciar a sus medios de vida».

«En la actualidad, los retos del cambio climático, el cambio en el uso del suelo y la transformación de los medios de vida exigen estrategias multifuncionales, lo que confiere gran importancia a la agrosilvicultura, ya que es multifuncional», destacó Kuyah.

Explicó que el desafío del cambio climático se complica debido a los cambios en el uso del suelo y los medios de vida, y requiere tanto medidas de adaptación como de mitigación; además, es necesario reducir las emisiones en grandes cantidades y potenciar el almacenamiento de carbono a gran escala.

«En cuanto a la mitigación, la agrosilvicultura ayuda a almacenar grandes cantidades de carbono en comparación con los monocultivos y puede utilizarse para reducir las emisiones de óxido nitroso en la producción agrícola, donde se emplean árboles fertilizantes para mejorar la fertilidad del suelo, o para reducir las emisiones de metano en los sistemas silvopastoriles», detalló Kuyah.

La silvopastura es una práctica agrosilvícola que integra de forma intencionada árboles, forraje y ganado en una misma superficie para crear un ecosistema mutuamente beneficioso.

«El Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático de Kenia 2018-2022 dio prioridad a la agrosilvicultura como estrategia para la restauración de tierras de cultivo, con un potencial de mitigación estimado de 4,16 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente para 2030», precisó Kuyah.

En cuanto a la adaptación, señaló que es necesario crear sistemas de producción resilientes, capaces de resistir las perturbaciones climáticas y proporcionar redes de seguridad a las comunidades vulnerables.

«La agrosilvicultura es una de las soluciones basadas en la naturaleza y se ha demostrado que ayuda a restaurar la fertilidad del suelo, a regular el microclima (temperaturas, velocidad del viento y humedad) y a regular la humedad del suelo, factores clave para la producción de cultivos», dijo.

Se ha demostrado, destacó Kuyah, «que los cambios positivos en estos factores aumentan el rendimiento de los cultivos en toda el África subsahariana. También hay comunidades en las que la agrosilvicultura sirve de red de seguridad, proporcionando alimentos, forraje, combustible e ingresos en tiempos de necesidad».

Esto convierte a Sera en una iniciativa importante para la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible, especialmente en África.

Kuyah añadió que los estudiantes que participen en el proyecto también se beneficiarán de una colaboración ya existente entre la JKUAT y organizaciones internacionales de investigación, como el Centro de Investigación Forestal Internacional, que mantiene una colaboración a largo plazo con la JKUAT en materia de agrosilvicultura, e instituciones nacionales de investigación como la Organización de Investigación Agrícola y Ganadera de Kenia y la Fundación para la Investigación del Café.

«Colaboraremos con nuestros socios para reforzar las capacidades de investigación de los estudiantes mediante el desarrollo específico de competencias. Tenemos previsto impartir formación práctica en teledetección, gestión y análisis de datos, comunicación de los resultados de la investigación y metodologías de síntesis, como las revisiones sistemáticas y los metaanálisis», explicó.

Además, concluyó, «la movilidad de los estudiantes en la JKUAT se llevará a cabo a través de un nuevo programa de máster denominado “Máster en Conservación y Gestión de la Biodiversidad” y del doctorado en Ciencias Vegetales».

Con financiación de la Comisión Europea, el proyecto Sera contribuirá a la formación de una nueva generación de científicos y profesionales africanos capacitados para impulsar sistemas de uso del suelo resilientes al clima y paisajes agrícolas sostenibles.

Se prevé que la primera promoción de estudiantes de maestria y doctorado de la JKUAT comience en septiembre de 2026.

T: MF / ED: EG