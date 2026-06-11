Disminuye por primera vez el número de refugiados en el mundo

GINEBRA – El número de refugiados en el mundo disminuyó tres por ciento en 2025, hasta 41,6 millones, y 14,7 millones de desplazados regresaron a sus hogares, la segunda cifra más alta en 60 años, indicó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en un informe divulgado este jueves 11.

En América, en cambio, el desplazamiento forzado siguió en aumento, al pasar de 20,3 millones de personas en 2024 a 22,8 millones en 2025 (de un total mundial de 117,8 millones), y las personas venezolanas se mantienen como una de las mayores poblaciones desplazadas a nivel mundial, indicó Acnur.

El año pasado las agencias de las Naciones Unidas registraron que al menos 7,9 millones de venezolanos habían migrado en las dos últimas décadas, y de ellos 6,9 millones a países y territorios de América Latina y el Caribe.

América se sitúa ahora como la principal región del mundo en las cifras de desplazamiento forzado, con el impulso de las situaciones críticas en Haití, Nicaragua, el norte de América Central, Colombia y Venezuela. Le siguen África oriental y meridional, y Oriente Medio y el Norte de África.

Acnur señala que “los retornos a Venezuela han aumentado en los últimos años”, y una encuesta reciente de esa agencia en seis países de acogida reveló que alrededor de nueve por ciento de las personas venezolanas desplazadas planea regresar a su país en el plazo de un año.

“Para demasiados refugiados, el desplazamiento comienza como un salvavidas, pero dura toda una vida”: Barham Salih.

Ello “pone de relieve la necesidad de apoyar tanto la inclusión en los países de acogida como las condiciones para un retorno seguro y sostenible”, indica Acnur.

Al mismo tiempo, la agencia destaca que “la región destaca por su liderazgo en la solidaridad y los avances en soluciones, lo que demuestra que la inclusión y la responsabilidad compartida dan resultados reales”.

Colombia es el principal país de acogida a nivel mundial, con 2,8 millones de refugiados y otras personas que necesitan protección internacional, en su mayoría procedentes de Venezuela.

Los esfuerzos de regularización a gran escala del país han permitido que millones de personas tengan acceso al empleo y a servicios, realizando importantes contribuciones a la economía y a las comunidades donde viven, subraya Acnur.

Indica que cada vez más en la región los países pasan de las respuestas de emergencia a las políticas de inclusión, con soluciones innovadoras en países como Brasil, Costa Rica y México, las que incluyen el acceso a documentación, la integración en el mercado laboral y las alianzas con el sector privado.

Carlos Murillo, oficial para las Américas en Acnur, declaró que en la región “la solidaridad y la responsabilidad compartida no son conceptos abstractos: aportan resultados reales para las personas y la sociedad”.

“Desde Brasil hasta México, desde Perú hasta Ecuador, desde Canadá hasta Colombia y más allá, los países de la región están demostrando que, cuando se incluye a las personas refugiadas, éstas contribuyen, las economías crecen y las comunidades se fortalecen”, sostuvo Murillo.

Más allá de América, el informe de Acnur “Tendencias globales 2025 del desplazamiento forzado” trae datos alentadores en la superficie: 5,4 millones de personas huyeron de la violencia y la persecución el año pasado, una cifra que refleja una ligera mejoría.

Además, casi 46 000 personas apátridas adquirieron la ciudadanía en 24 países.

El dato más llamativo es el de los retornos: 14,7 millones de desplazados regresaron a sus zonas o países de origen, incluyendo 4,4 millones de refugiados y 10,3 millones de desplazados internos.

Afganistán, Siria y Sudán concentraron los mayores movimientos de retorno. Sin embargo, la advertencia es clara: muchos de esos regresos se produjeron bajo presión y hacia lugares donde se viven unas condiciones precarias.

La cara más dura de la crisis es la de los refugiados atrapados en el exilio durante años.

El informe revela que 70 % de los refugiados vive en situación de desplazamiento prolongado, muchos de ellos por debajo del umbral de pobreza, dependientes de una ayuda humanitaria que les permite sobrevivir, pero no les devuelve el control sobre sus vidas.

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Barham Salih, señaló que “para demasiados refugiados, el desplazamiento comienza como un salvavidas, pero dura toda una vida”.

“La ayuda humanitaria salva vidas, pero no es el punto final y no permite a los refugiados convertirse en agentes activos de su propio futuro. Necesitamos un cambio de paradigma que cree un nuevo sentido de esperanza y oportunidad para las personas que huyen de la guerra y la persecución”, concluyó Salih.

A-E/HM