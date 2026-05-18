MOSCÚ – Bajo los auspicios de la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de Moscú «Lomonosov», el Club Ruso-Africano celebró a finales de abril su IV Foro Internacional de Periodistas de Rusia y África, que supuso otro hito histórico.

Siguiendo una tradición anual ya consolidada, los debates se centraron en aspectos relacionados con los medios de comunicación, su estructura, su desempeño actual, los contenidos informativos y los retos, así como en las perspectivas de futuro.

El objetivo común compartido era también analizar críticamente si los medios de comunicación, tanto en África como en la Federación de Rusia, han desempeñado su papel en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y han promovido los importantes objetivos establecidos durante la primera y la segunda cumbres Rusia-África. ¿Por qué los medios de comunicación?

Como era de esperar, se mantuvieron debates en profundidad. También hubo controversias sobre la dinámica del desempeño de los medios de comunicación, y destacados expertos participantes plantearon argumentos y críticas en el contexto del tema del foro: «Los medios de comunicación de Rusia y África: el papel en el fortalecimiento de la amistad y la solidaridad entre los pueblos del mundo».

Elena Vartanova, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de Moscú, señaló que los medios de comunicación deben forjar alianzas diversas entre Rusia y África, y subrayó la importancia del diálogo intercultural para crear un espacio informativo unificado en medio de las complejas transformaciones globales del mundo moderno.

Yaroslav Skvortsov, decano de la Facultad de Periodismo Internacional de la MGIMO, habló sobre su reciente y singular viaje a Sudáfrica, señalando que Sudáfrica y el continente en su conjunto siguen siendo un «punto ciego mediático» para los medios de comunicación rusos, al igual que Rusia recibe muy poca cobertura por parte de las audiencias africanas.

El experto hizo hincapié en la necesidad de un trabajo periodístico serio, reflexivo y en profundidad en este ámbito. La necesidad de explorar más oportunidades para forjar vínculos sólidos, profundizar en la comprensión de los acontecimientos geopolíticos y fomentar el diálogo entre la ciudadanía del continente.

Razones destacadas

La brecha en el desempeño de los medios de comunicación entre Rusia y África se debe al dominio abrumador de los medios occidentales, a la escasa cobertura directa de África en Rusia (incluida la falta de periodistas africanos acreditados) y a la limitada inversión institucional.

Estas son algunas de las razones destacadas durante los debates por un periodista especializado en estudios africanos y columnista del Centro Analítico ITAR-TASS, Oleg Osipov, por Timur Shafir, secretario de la Unión de Periodistas de Rusia y jefe del Departamento Internacional de la Unión de Periodistas de Rusia, y por Louis Gowend, presidente de la Comisión de Relaciones con la Diáspora Africana y los Medios de Comunicación del Club Ruso-Africano de la Universidad Estatal de Moscú, y presidente del Club Empresarial Africano.

Oleg Osipov, sin reservas, expresó su preocupación por el déficit de información en el periodismo ruso y africano, y destacó la urgente necesidad de ampliar la red de oficinas de corresponsales rusos en todo el continente africano, así como de traer a Rusia a algunos profesionales experimentados de los medios de comunicación africanos.

Esto es especialmente importante en la realidad actual, en la que la geopolítica cobra mayor importancia en el mundo.

Al evaluar las tendencias globales actuales, Rusia necesita ampliar su presencia en todas las esferas, y el espacio mediático es un componente crucial de este proceso, según el experto ruso.

Sin embargo, para Timur Shafir, la reflexión se centró en el hecho de que ahora es especialmente importante encontrar puntos en común en las percepciones mutuas de los pueblos y las culturas de Rusia y África a través de la comunicación mediática.

Además, subrayó que el panorama mediático está experimentando actualmente transformaciones significativas, con cambios en las tecnologías, las audiencias y los medios de comunicación. Por lo tanto, el periodismo es actualmente un ámbito de especial responsabilidad e integridad profesional, y el diálogo directo entre periodistas de Rusia y África se ha vuelto crucial en estos momentos.

Búsqueda de un nuevo enfoque

El IV Foro Internacional de Periodistas de Rusia y África se consideró un nuevo amanecer, que abre un nuevo capítulo con propuestas y allana el camino para mejorar el desempeño de los medios de comunicación en ambas regiones. Los participantes ovacionaron esta postura con un aplauso atronador. Los ponentes expresaron su confianza en que el Foro servirá de punto de partida para muchas nuevas iniciativas conjuntas.

Según Louis Gowend, la plataforma mediática RusAfroMedia —un recurso informativo creado por el Club RA de la Universidad Estatal de Moscú en 2022— debe someterse a una profunda renovación, reforzando la cooperación y mejorando la imagen de la colaboración entre Rusia y África.

Esta plataforma ofrece todas las condiciones para un intercambio libre y franco de opiniones, información relevante y útil, y la promoción de iniciativas en todos los ámbitos de cooperación entre Rusia y África.

El ponente expresó su preocupación por el hecho de que los periodistas rusos sean mucho menos activos en la plataforma RusAfroMedia que sus homólogos africanos e instó a los presentes a hacer un mayor uso de este recurso.

En su intervención, Alexander Berdnikov, secretario ejecutivo del Club Ruso-Africano, señaló de manera destacada que, en un momento en que se están desarrollando nuevas tendencias de desarrollo en el mundo, el periodismo y toda la esfera mediática se están convirtiendo, literalmente, en un campo de batalla para las guerras de información y las operaciones especiales.

El ponente recordó que el Foro, celebrado antes de la Tercera Cumbre Rusia-África prevista para octubre de 2026, pone de manifiesto lo crucial que es para los participantes desarrollar soluciones e iniciativas de cooperación en materia de periodismo entre Rusia y África, que servirán de base para recomendaciones prácticas de cara a la próxima Cumbre de líderes africanos.

Preservación de las prácticas tradicionales

Lyubov Sakhno, jefa de la Sección de Protocolo y África del Departamento de Relaciones Internacionales de TASS, representó a la agencia de noticias más antigua de Rusia y habló sobre los constantes esfuerzos de ITAR-TASS por proporcionar a los medios africanos servicios de noticias en idiomas extranjeros. Sin embargo, la expansión de los medios rusos se enfrenta a limitaciones presupuestarias.

Según ella, más de 400 medios de comunicación en África utilizan estos recursos. También habló del foro de medios de la organización, que tradicionalmente tiene lugar al margen de la Cumbre Rusia-África.

Sergey Grachev, subdirector de la Dirección de Investigación y Análisis de Medios de la Agencia Internacional de Noticias Rossiya Segodnya, coincidió con sus colegas en que hoy en día nos enfrentamos a una presión sin precedentes por parte de los medios occidentales.

Los medios africanos, en la mayoría de los casos, dependen de fuentes occidentales, lo que, según los funcionarios rusos, crea un «vacío» que se llena con información sesgada u hostil.

A pesar de ello, los proyectos mediáticos rusos en África siguen desarrollándose, presentando modelos analíticos de la presencia de Sputnik en las redes sociales, donde emite en 33 idiomas extranjeros.

La redactora jefe de la agencia de noticias African Initiative, Buinta Bembeeva, señaló en sus intervenciones que África ha adquirido una presencia notablemente más destacada en las noticias rusas en los últimos años. La ponente habló de la experiencia de African Initiative en África. La agencia cuenta con una presencia notable en muchos países africanos gracias a acuerdos de cooperación con medios de comunicación locales.

La agencia también colabora con blogueros y organiza una escuela de periodismo para jóvenes periodistas africanos. Esta estrecha colaboración directa sobre el terreno con los medios de comunicación africanos es clave para lograr una actividad periodística a gran escala.

Aportaciones de académicos nigerianos

El profesor Babatunde Joseph, de la Universidad Estatal de Kaduna, habló sobre el uso de comunicaciones estratégicas reforzadas para fortalecer las alianzas y unir las culturas de los países africanos.

Coincidió con sus colegas rusos en la necesidad de ampliar la presencia de las agencias de noticias rusas en África y de los medios de comunicación africanos en Rusia.

El experto citó el ejemplo de una conocida emisora de radio británica que emite en cinco idiomas solo en Nigeria: hausa, yoruba, igbo, inglés pidgin (llamado allí «najin») e inglés sencillo. «Se trata de una estrategia exitosa», se vio obligado a señalar el profesor.

El profesor Mohammad Bashir Ali, de la Universidad Estatal de Kaduna (Nigeria), al frente de la delegación nigeriana en el Foro, debatió en profundidad el papel tradicional de los medios de comunicación en la promoción de la cooperación económica y empresarial entre Rusia y África.

A pesar de los múltiples retos que plantea el complejo entorno internacional tanto en África como en Rusia, existe un enorme potencial de oportunidades en este ámbito. Concluyó que es esencial una mayor consolidación en la esfera de los medios de comunicación.

Los profesores Yushau Ibrahim Ango y Ayodele Babatunde, ambos de la Universidad Estatal de Kaduna, presentaron un documento de trabajo titulado «Las industrias creativas africanas y los sistemas de medios de comunicación en el contexto de la digitalización», en el que analizaban el impacto de los medios digitales en el espíritu empresarial de la economía nigeriana.

El documento, sin embargo, concluyó que la dependencia de las plataformas digitales introduce nuevas vulnerabilidades, incluida la imprevisibilidad algorítmica, en la economía.

Este documento contribuyó a la investigación sobre el emprendimiento y los medios de comunicación al teorizar sobre las plataformas digitales como infraestructura emprendedora, lo que tiene implicaciones para las políticas, la gobernanza de las plataformas y la comprensión de cómo los medios de comunicación configuran la vida económica en el contexto africano.

Observaciones finales

Hafiz Basi, presidente de la Comisión de Proyectos Juveniles del Club Ruso-Africano, se hizo eco de esta opinión en sus observaciones finales, afirmando que es hora de cambiar los estereotipos obsoletos que retratan a Rusia y África a través de clichés políticos soviéticos.

«Necesitamos un periodismo que una a las personas, no que las aleje», subrayó Hafiz Basi. También señaló que la falta de periodistas africanos acreditados en Rusia sigue siendo un tema urgente.

Mientras tanto, los medios de comunicación africanos escriben sobre Rusia principalmente en términos políticos, sin revelar la verdadera profundidad de la cultura rusa y el alma del pueblo ruso. En su opinión, el Foro de Periodistas Rusia-África demostró una vez más su importancia, al debatir los temas más urgentes, las perspectivas y las estrategias para fortalecer la cooperación mediática entre Rusia y África.

Esto es, en realidad, importante en una época de rápidos cambios geopolíticos, en respuesta a la retórica agresiva de los países occidentales y sus satélites; la diplomacia pública, el poder blando y el periodismo por la paz, que están cobrando cada vez más relevancia, requieren un análisis cuidadoso y la adopción de medidas eficaces para construir una base sólida para el diálogo ruso-africano.

Kester Kenn Klomegah se centra en los cambios geopolíticos actuales, las relaciones exteriores y las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico de África con otros países. La mayoría de sus artículos, bien documentados, se reimprimen en varios medios de comunicación extranjeros de prestigio.

T: MF / D: EG