La OMS aborda el brote de hantavirus en un crucero en el Atlántico

GINEBRA – La Organización Mundial de la Salud (OMS) asumió la respuesta internacional de salud pública ante el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero de lujo MV Hondius, que navega por el Atlántico con bandera de los Países Bajos, y con el cual enfermaron siete personas, tres de las cuales fallecieron.

“La situación es fluida. Un paciente está en cuidados intensivos en Sudáfrica, entendemos que está mejorando, y dos que aún se encuentran a bordo del barco se están preparando para ser evacuados a Países Bajos para recibir tratamiento”, dijo a periodistas en esta ciudad suiza la médica Maria van Kerkhove, de la OMS.

Jefa de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Van Kerkove dijo que “el plan, y nuestra máxima prioridad, es evacuar por razones médicas a estas dos personas para asegurar que reciben la atención necesaria”.

Un tercer caso sospechoso, que en un momento dado presentó fiebre leve, “se encuentra actualmente bien”, afirmó la funcionaria de la OMS.

El hantavirus es una familia de virus transmitidos a humanos por roedores silvestres (especialmente el ratón de cola larga, Oligoryzomys longicaudatus, nativo de Chile y Argentina), causando enfermedades graves y potencialmente mortales, como el síndrome pulmonar por hantavirus.

Se contagia al inhalar partículas de orina, heces o saliva de roedores infectados, provocando fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria aguda.

El Hondius, con 147 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes, partió el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, visitó la costa de la Antártida y luego con rumbo norte las islas Sandwich del Sur, Tristán da Cunha, Santa Helena, Ascensión, y llegó el 3 de mayo a Cabo Verde, donde se encuentra.

Tiene previsto continuar hacia las españolas islas Canarias, cuyas autoridades “han dicho que recibirán el barco para realizar una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, para evaluar el riesgo de los pasajeros”.

Mientras se ha pedido se ha pedido a los pasajeros que permanezcan en sus cabinas para llevar a cabo tareas de desinfección y otras medidas de salud pública. Equipos médicos de Cabo Verde están prestando asistencia a bordo del barco.

La OMS considera, preliminarmente, que las víctimas del hantavirus podrían haberse infectado antes de unirse al crucero, y no se puede descartar la transmisión de persona a persona a bordo, aunque es rara.

Van Kerkhove declaró que los primeros pacientes, un matrimonio, subieron al barco en Argentina.

“Teniendo en cuenta el período de incubación del hantavirus, que puede ser de una a seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco. Se trataba de un barco de expedición, muchas de las personas a bordo estaban observando aves y viendo mucha fauna diferente”, comentó la responsable.

Agregó que “también podría haber alguna fuente de infección en las islas visitadas -algunas tienen muchos roedores- para algunos de los otros casos sospechosos. Y creemos que puede haber alguna transmisión de persona a persona entre contactos muy cercanos, como el matrimonio y otras personas que han compartido camarote”.

La transmisión de la infección entre personas es poco frecuente, pero se ha notificado una propagación limitada entre contactos cercanos en brotes anteriores del virus de los Andes, que forma parte del grupo de los hantavirus.

No existen tratamientos específicos para el hantavirus más allá de los cuidados de apoyo.

“Normalmente, las personas desarrollan síntomas respiratorios, por lo que el apoyo respiratorio es realmente importante», dijo Van Kerkhove, y subrayó que algunas personas necesitan ventilación mecánica. Pueden ser necesarios cuidados intensivos, sobre todo si el estado de los pacientes empeora.

Se dirigió a las personas que se encuentran en el barco, donde están representadas más de 20 nacionalidades: “Solo queremos que sepan que estamos trabajando con los operadores del barco y con los países de origen de los viajeros”, expresó.

“Les escuchamos. Sabemos que tienen miedo. Estamos intentando asegurarnos de que el barco tenga toda la información posible, de que sean atendidos y, por supuesto, de que regresen sanos y salvos a sus hogares”, concluyó.

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