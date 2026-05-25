Crisis de liquidez llega a los viajes: ONU insta a altos cargos a usar clase turista

NACIONES UNIDAS – Las Naciones Unidas cuentan con una larga tradición, descrita por algunos como un «privilegio», según la cual la mayoría de los altos cargos tienen derecho a viajar en primera clase o clase business —billetes de elevado coste— en sus desplazamientos por todo el mundo.

Pero ahora que el organismo mundial se enfrenta a una gravísima crisis de liquidez —y a las exigencias de la administración de Donald Trump de recortar drásticamente los gastos—, es probable que otro privilegio acabe en la guillotina.

En declaraciones extraoficiales, un exfuncionario de la ONU dijo a IPS: «En las raras ocasiones en que viajé con la ONU por motivos de trabajo, siempre me sorprendió la enorme cantidad que se pagaba por los billetes de avión. Me parece interesante ver que ha hecho falta una profunda crisis financiera para que la ONU invite al personal a una ‘reducción voluntaria’ de categoría».

La Organización se esfuerza continuamente por reducir los gastos de viaje, y la Asamblea General hizo un llamado para reforzar las medidas de reducción voluntaria de la categoría de los viajes en clase business o primera clase.

Por ello, la División de Servicios de Recursos Humanos (HRSD, en inglés) de la ONU, en colaboración con la Sección de Viajes y Transporte (TTS) del Departamento de Apoyo Operacional (DOS), ha puesto en marcha el Programa Piloto de Rebaja Voluntaria de Clase, que introduce un conjunto de nuevos incentivos para fomentar la rebaja voluntaria de clase en los viajes aéreos de los viajeros de las Naciones Unidas.

«La iniciativa está diseñada para animar a los viajeros de las Naciones Unidas a bajar voluntariamente de clase, pasando de la clase business a la clase económica premium, o cabinas equivalentes, ofreciendo a los viajeros que cumplan los requisitos una serie de incentivos adicionales destinados a mantener la comodidad y la conveniencia, al tiempo que se generan ahorros de costes para la Organización», afirma una circular publicada el 18 de mayo.

Por otra parte, según las últimas cifras publicadas en un informe, la ONU gastó aproximadamente 319 millones de dólares en viajes del personal en un año de referencia reciente, lo que abarca unos 98 000 trayectos diferentes.

De esos viajes:

• Aproximadamente 12 000 vuelos fueron en clase business

• Solo 51 vuelos fueron en primera clase

El informe también señalaba que el secretario general, António Guterres, ha recomendado restringir los viajes en primera clase para los altos funcionarios.

Las normas de viaje actuales de la ONU establecen que:

• La mayoría del personal hasta el nivel D-2 viaja normalmente en clase turista, aunque algunas excepciones en vuelos de larga distancia permiten una clase superior.

• Los subsecretarios generales (USG) y los secretarios generales adjuntos (ASG) tienen derecho a «la clase inmediatamente inferior a la primera clase», que en la práctica suele ser la clase business en la mayoría de las aerolíneas.

Por ello, aunque el gasto total anual de la ONU en viajes se ha situado en el rango de los cientos de millones de dólares, la parte específicamente atribuible a los altos funcionarios que vuelan en clase business o primera clase es probablemente solo una fracción de ese total. Habria bajado presumiblemente en las decenas de millones en lugar de en los cientos de millones anuales, a juzgar por el número relativamente reducido de billetes de primera clase notificados.

Según el informe, la ONU ha ido endureciendo progresivamente las normas sobre viajes en clase superior a lo largo de los años.

Además de los derechos existentes para los viajeros, como el reembolso por la selección anticipada de asiento, las comidas y bebidas a bordo y una maleta facturada adicional, los nuevos incentivos, según la circular del personal, incluyen:

Períodos de descanso (sujetos a la aprobación de la supervisión)

• Un día adicional de descanso a la llegada al lugar de destino, con hasta un día adicional de subsidio diario de subsistencia, si se llega antes de lo previsto.

• La opción de permanecer en el lugar de destino oficial un día más antes del regreso, con DSA, si ello reduce el coste total del billete.

• Un día natural adicional de descanso al regresar al lugar de destino (sin DSA).

Reembolso de los gastos de

• Acceso a salas VIP en los puntos de salida y conexión, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta (cuando proceda).

• Adquisición de «asientos con espacio extra», incluidos los de «tipo sofá» en clase económica, si la aerolínea los ofrece.

La circular insta al personal a tener en cuenta los incentivos anteriores a la hora de planificar viajes oficiales.

Añade que si opta por un cambio voluntario a una clase inferior, puede seleccionar cualquier combinación, siempre que el coste total sea inferior a la tarifa de clase business a la que tiene derecho, teniendo en cuenta que cualquier periodo de descanso adicional seleccionado en el marco del programa piloto seguirá estando sujeto a la aprobación de su superior inmediato».

Cómo empezar

• Consulte los detalles en iSeek: Nuevos incentivos para los viajeros: Lanzamiento del programa piloto de cambio voluntario a una clase inferior | iSeek

• Consulte las guías prácticas sobre cómo participar;

• Póngase en contacto con su oficina local de recursos humanos, Viajes o Administración para obtener más información y asistencia.

«Animamos a todo el personal a aprovechar estas opciones y contribuir a unas prácticas de viaje más rentables en toda la Organización», se insiste.