¿Cómo vas a morir?

PORTLAND, Estados Unidos – Siendo la muerte un desenlace inevitable, una pregunta fundamental que prácticamente todos se hacen es: «¿Cómo voy a morir?».

Una respuesta sencilla es que probablemente morirá por una de las principales causas de mortalidad. Una respuesta más precisa es que «depende» en gran medida de sus circunstancias personales.

Por ejemplo, si tiene menos de 45 años, la causa de muerte más probable, estadísticamente hablando, en muchos países son las lesiones o accidentes no intencionados.

Si es un adulto joven de entre 18 y 29 años, además de los accidentes de tráfico, otras causas importantes de muerte incluyen el suicidio y el homicidio. Si es un adulto mayor de 65 años, lo más probable es que muera por las principales causas de muerte para ese grupo de edad: enfermedades cardíacas y cáncer.

Diversas circunstancias personales importantes contribuyen a la mortalidad, como la edad, el sexo, la genética, el país de residencia, el estado de salud, la situación familiar, la ocupación, los ingresos, el acceso a la atención médica y el estilo de vida. Este último puede incluir el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas, la dieta y el ejercicio.

Antes de analizar las circunstancias personales y las principales causas de muerte a nivel mundial y en distintos países, es importante reconocer las buenas noticias sobre las tasas de supervivencia y el aumento de la esperanza de vida.

En los últimos años, la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Cada vez más personas en todo el mundo alcanzan edades avanzadas.

Se han observado incrementos notables en las tasas de supervivencia en prácticamente todas las edades, lo que se traduce en una mayor longevidad. Además, una amplia gama de enfermedades, dolencias y afecciones se han erradicado o reducido considerablemente.

La esperanza de vida a distintas edades ha experimentado aumentos significativos en todo el mundo. Por ejemplo, la esperanza de vida global al nacer ha pasado de 46 años en 1950 a 74 años en la actualidad, y a los 65 años, de 11 años en 1950 a 18 años hoy (Tabla 1).

Además, las tasas de mortalidad infantil y en la niñez han disminuido considerablemente, con un mayor número de niños que sobreviven hasta la edad adulta. Por ejemplo, la tasa mundial de mortalidad infantil ha descendido de 138 muertes por cada 1000 nacimientos en 1950 a 26 muertes por cada 1000 nacimientos en la actualidad.

Asimismo, se han logrado avances médicos notables que han permitido prolongar la vida de hombres y mujeres mayores desde 1950. Por ejemplo, el número de centenarios en todo el mundo ha aumentado de casi 15 000 en 1950 a aproximadamente 672 000 en 2026.

Retomando la pregunta inicial: «¿Cómo voy a morir?», las principales causas de muerte en el mundo, que cuenta con 8 mil millones de habitantes, ofrecen información general.

A nivel mundial, las principales causas de muerte son las enfermedades no transmisibles (ENT), es decir, enfermedades que no son contagiosas. Estas ENT representan aproximadamente tres cuartas partes de todas las muertes en el mundo.

Sin embargo, las enfermedades infecciosas, como la neumonía, la gripe, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, el VIH/sida, la covid-19 y la malaria, aún existen y son responsables de aproximadamente el 14% de todas las muertes.

Según las tendencias recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal causa de muerte a nivel mundial es la cardiopatía isquémica. Le siguen el accidente cerebrovascular, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), las afecciones de las vías respiratorias inferiores y las afecciones neonatales (Tabla 2).

En 2021, la covid-19 fue una de las principales causas de muerte, después de la cardiopatía isquémica y antes del accidente cerebrovascular. Para 2025, la covid-19 había descendido significativamente en el ranking, pero sigue siendo una causa importante de mortalidad respiratoria.

El análisis de las principales causas de muerte en distintos grupos de edad y países proporciona información valiosa adicional. Estos datos ofrecen una perspectiva sobre posibles respuestas a la pregunta de cómo voy a morir, según grupos de edad específicos en diferentes países.

Para las personas de entre 15 y 34 años, las principales causas de muerte en muchos países, especialmente en los más desarrollados, son el suicidio, los accidentes y el cáncer.

En Japón, por ejemplo, el suicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años, seguido de los accidentes y el cáncer. Entre los adultos mayores, el cáncer y las enfermedades cardíacas son las principales causas de muerte.

Datos recientes también muestran que la mortalidad por senilidad (o vejez) ha aumentado rápidamente hasta convertirse en la tercera causa principal de muerte entre los adultos mayores.

De manera similar, en Estados Unidos, las causas de muerte varían significativamente según la edad. Para los adultos jóvenes (de 15 a 24 años), las principales causas de muerte son las lesiones no intencionales, como los accidentes de tráfico y las sobredosis de drogas, seguidas del suicidio y el homicidio.

Entre los ancianos, las principales causas de muerte son las enfermedades cardíacas, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

En muchos países más industrializados, como Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, Italia y Reino Unido, las principales causas de muerte para las personas de 15 a 34 años son el suicidio, los accidentes de tráfico y el cáncer.

Entre los adultos de 65 años o más, al igual que en Estados Unidos, las enfermedades cardíacas, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son las principales causas de muerte.

En los países menos desarrollados, la principal causa de muerte en China son las enfermedades cardiovasculares, que representan más del 44 % de las muertes en 2024.

Entre los niños y adolescentes, las principales causas de muerte son el suicidio, los accidentes de tráfico y el ahogamiento, mientras que entre las personas mayores de 60 años, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son factores importantes.

Las caídas accidentales también constituyen una causa significativa y creciente de muertes por lesiones en este grupo de edad.

De manera similar, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en la India, representando casi un tercio de todas las muertes.

Entre las personas de 15 a 24 años, el suicidio es la principal causa de muerte, seguido de los accidentes de tráfico. En el caso de los niños, las enfermedades infecciosas, como las diarreicas y las infecciones intestinales, son factores importantes que contribuyen a la muerte.

A diferencia de China e India, en África las principales causas de muerte están dominadas por las enfermedades transmisibles.

Las principales causas de muerte, sobre todo en el África subsahariana, incluyen infecciones de las vías respiratorias inferiores, malaria, enfermedades diarreicas y VIH/sida. Las afecciones neonatales y la mortalidad materna también contribuyen significativamente a la muerte prematura.

En Nigeria, por ejemplo, las principales causas de muerte son la malaria, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, las enfermedades diarreicas y la tuberculosis.

Las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y el VIH/sida también figuran entre las causas importantes de muerte. Sin embargo, al igual que en China, India y muchos otros países del mundo, los accidentes de tráfico se encuentran entre las principales causas de muerte entre los adultos jóvenes.

Entre los países de Sudamérica, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, seguidas del cáncer y las enfermedades respiratorias. En conjunto, estas tres representan más de dos tercios de las muertes en esta importante región.

El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes en varios países sudamericanos, como Chile, Ecuador, Guyana y Suriname. Además, en muchos países de Sudamérica, como Argentina, Brasil, Colombia y México, el homicidio y los accidentes de tránsito son las principales causas de muerte entre las personas de 15 a 24 años.

Una tendencia global particularmente preocupante en materia de mortalidad es que el suicidio se sitúa como la tercera causa principal de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Más de 720 000 personas mueren por suicidio cada año. Esta cifra, sumada a la alarmante tendencia al alza, ha convertido el suicidio en un grave problema de salud pública en muchos países.

En conclusión, si bien prácticamente todos reconocen la inevitabilidad de la muerte, muchos se preguntan ocasionalmente: «¿Cómo voy a morir?». Dar una respuesta precisa a esta pregunta es complejo y depende de diversas circunstancias personales, como la edad, el sexo, la genética, los ingresos, las afecciones médicas, el país de residencia y el estilo de vida.

Algunas de estas circunstancias, como la edad y la genética, son inmutables. Sin embargo, los hábitos de vida que influyen en la causa de la muerte, como fumar, el consumo de alcohol y drogas, la dieta y el ejercicio, pueden modificarse o mejorarse.

Realizar cambios positivos en estas áreas suele conducir a una vida más larga y saludable.

Joseph Chamie es demógrafo y consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Niveles de población, tendencias y diferenciales”.

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