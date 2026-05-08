Conflicto de Medio Oriente se extiende y llega desde Ormuz hasta cafetería de la ONU

NACIONES UNIDAS – El conflicto en Medio Oriente, que dura ya diez meses —y que ha provocado un aumento del coste de la vida en todo el mundo, así como un incremento de los precios de los alimentos, los productos básicos y la gasolina—, probablemente supondrá una carga para cientos de funcionarios de la ONU, delegados, periodistas y representantes de la sociedad civil, y para miles más, durante las sesiones de la Asamblea General que comienzan en septiembre.

Los aumentos propuestos se deben principalmente al bloqueo naval del estrecho de Ormuz y a la confrontación entre Estados Unidos e Israel con Irán, que se centra específicamente en los buques que entran o salen, lo que ha paralizado las exportaciones de petróleo y el comercio.

El Departamento de Apoyo Operativo (DOS) de la ONU ha decidido «como medida de ahorro para mitigar los costes, aumentar los precios de la cafetería en aproximadamente 5 % en general, y hasta un 20 % en algunos artículos, como refrescos, pasteles, avena, bollería y sopas».

«Esta medida de ahorro tiene como objetivo reducir la subvención de la organización de 2,1 millones de dólares a un millón de dólares. Las medidas también incluyen la reducción del horario de apertura de la cafetería para reducir los costes de personal», explica.

El Sindicato del Personal de las Naciones Unidas (UNSU, en inglés), en respuesta a la subida de precios, declaró a principios de mayo que «se oponía firmemente a los aumentos de precios propuestos para la cafetería, que suponen una carga financiera excesiva para el personal, que ya se enfrenta a un aumento del coste de la vida y a alternativas limitadas en el recinto».

Esta preocupación se ve amplificada por el hecho de que la cafetería (gestionada por un contratista externo) «se beneficia de un importante apoyo subvencionado por la organización y no soporta gastos generales como el alquiler, los servicios públicos y los gastos de mantenimiento», según un comunicado de la UNSU publicado a comienzos de esta primera semana de mayo.

Además, según la UNSU, los datos económicos actuales no justifican aumentos de esta magnitud. Con una inflación interanual entre enero de 2025 y enero de 2026 de aproximadamente 2,3-2,4 %, incluso teniendo en cuenta el aumento de los costes de los alimentos y la mano de obra, no existe una base creíble para subidas de precios del orden de 5-20 %.

Las fluctuaciones en los precios del petróleo tampoco justifican tales aumentos, dado su impacto limitado en el funcionamiento general de las cafeterías. En conjunto, estos hechos apuntan a «medidas desproporcionadas e injustificadas que se repercuten en el personal, que no ha recibido aumentos salariales comparables», afirma Narda Cupidore, presidenta del Consejo del Personal de la UNSU.

En este contexto, trasladar los costes adicionales al personal no es ni transparente ni justificado, especialmente ante la ausencia de una consulta previa significativa, tal y como exigen los Términos de Referencia del Comité Asesor de Restauración de la Sede.

Bajo condición de anonimato, un miembro del personal de la ONU dijo a IPS: «En un momento en el que hay informes sobre propuestas de recortes salariales, como parte de las reformas de la ONU, esto nos golpea donde más nos duele: en el estómago».

En conjunto, estos hechos apuntan a medidas desproporcionadas e injustificadas que se repercuten en el personal, que no ha recibido aumentos salariales comparables.

El Sindicato del Personal pide que se suspendan los aumentos de precios propuestos en la cafetería y anima a la DOS a evaluar estrategias financieras alternativas que puedan evitar repercutir una carga de costes tan significativa en el personal.

«Seguimos comprometidos con un diálogo constructivo y continuamos buscando oportunidades para un diálogo abierto y respuestas claras por parte de la dirección. La UNSU considera esencial ser parte tanto del debate como de la solución; trabajando en colaboración, podemos alcanzar un resultado que sea justo y minimice el impacto sobre el personal. Les mantendremos informados de cualquier novedad», asegura el sindicato de la ONU.

T: MF / ED: EG