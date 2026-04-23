Cómo el FMAM financia la acción ambiental global

SRINAGAR, India – El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el FMAM, desempeña un papel central en la financiación de la protección ambiental en todo el mundo. Apoya a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, la contaminación y las amenazas hacia los ecosistemas.

Desde su creación a comienzos de la década de 1990, el GEF, la sigla en inglés por el que también se conoce a la institución, creció como un fondo ambiental multilateral, apoyando proyectos en más de 170 países.

Con el tiempo, el FMAM evolucionó hasta convertirse en lo que denomina una “familia de fondos”, cada uno dirigido a un desafío ambiental global específico mientras opera bajo un marco estratégico compartido.

Este artículo explicativo analiza cómo funciona el financiamiento del FMAM, los orígenes de su modelo financiero y el papel de seis fondos principales que canalizan recursos hacia objetivos ambientales globales.

Orígenes del modelo de financiamiento del FMAM

El FMAM fue creado en 1991, antes de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, que buscó desarrollar un plan global para equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental; sin embargo, su importancia creció después de la cumbre.

La Cumbre de Río dio origen a tres grandes convenciones ambientales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y, posteriormente, en 1994, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Cnuld).

El FMAM se convirtió en el mecanismo financiero de estos acuerdos, lo que significa que moviliza y distribuye fondos para ayudar a los países a implementarlos.

En los últimos 35 años, el FMAM amplió su mandato. Hoy apoya múltiples convenciones e iniciativas ambientales mediante un conjunto estructurado de fondos fiduciarios. Esta arquitectura permite coordinar financiamiento entre diferentes prioridades ambientales mientras mantiene programas especializados para cada compromiso global.

EL FMAM ahora se enfoca en resolver problemas ambientales de manera conjunta, en lugar de separada. Considera el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación como cuestiones interconectadas y trabaja con gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas para abordarlas.

El Fondo Fiduciario del FMAM se creó inicialmente para apoyar varios acuerdos ambientales al mismo tiempo. Con el tiempo, los países prefirieron financiamiento más específico para sus necesidades particulares.

Debido a estos cambios, el FMAM cuenta actualmente con diferentes fondos, cada uno diseñado para distintos propósitos y mecanismos de financiamiento.

Algunos fondos, como el Fondo Fiduciario, el Fondo para los Países Menos Adelantados y parte del Fondo Especial para el Cambio Climático, utilizan un sistema que ayuda a los países a saber de antemano cuánto financiamiento pueden esperar.

El Fondo Fiduciario del FMAM

El Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial es la principal fuente de financiamiento del FMAM. Otorga subvenciones para apoyar proyectos ambientales en países en desarrollo.

El Fondo Fiduciario financia actividades en varias áreas ambientales.

Estas incluyen:

Conservación de la biodiversidad,

Mitigación del cambio climático,

Control de la degradación de la tierra,

Gestión de aguas internacionales, y

Reducción de productos químicos y residuos.

Los países reciben financiamiento mediante un sistema conocido como Sistema para la Asignación Transparente de Recursos, o STAR, que distribuye fondos según las necesidades ambientales y los criterios de elegibilidad.

Los proyectos financiados por el Fondo Fiduciario suelen centrarse en generar beneficios ambientales globales. Estos pueden incluir:

Protección de especies en peligro,

Restauración de ecosistemas,

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y

Mejora de los sistemas de gestión de la contaminación.

El Fondo Fiduciario opera mediante ciclos periódicos de “reposición”. Los países donantes comprometen nuevas contribuciones cada cuatro años, lo que permite al FMAM financiar programas durante el siguiente período. Por ejemplo, el ciclo FMAM-9 cubrirá el período de julio de 2026 a junio de 2030 y se centrará en ampliar las inversiones ambientales mientras moviliza capital privado y fortalece la apropiación nacional de las políticas ambientales.

El FMAM creó Programas Integrados. Estos son programas especiales diseñados para abordar múltiples objetivos ambientales al mismo tiempo de una manera más coordinada y eficiente.

Por ejemplo, el Programa Integrado de Sistemas Alimentarios no financia proyectos separados para cambio climático, biodiversidad y degradación de la tierra. En cambio, los combina en un único proyecto, lo que ayuda a lograr resultados más sólidos y duraderos mientras optimiza el uso del financiamiento.

Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad

El Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad es un componente relativamente nuevo de la familia de fondos del FMAM. Fue creado para ayudar a los países a implementar el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022 bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

El marco establece objetivos ambiciosos para proteger la naturaleza hacia 2030. Entre ellos destaca el objetivo “30 para 30”, que propone proteger al menos 30 % de las áreas terrestres y oceánicas del mundo antes del final de la década. El marco también establece un objetivo de restauración de 30 % de los ecosistemas y la movilización de 30 000 millones de dólares en flujos financieros internacionales hacia países en desarrollo para acciones de biodiversidad.

El Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad apoya acciones que ayudan a los países a cumplir estas metas.

Entre ellas se incluyen:

Ampliación de áreas protegidas,

Restauración de ecosistemas degradados,

Protección de especies amenazadas, y

Fortalecimiento del monitoreo de la biodiversidad.

Otro enfoque importante es integrar la biodiversidad en la planificación económica. Muchos proyectos financiados por este fondo trabajan con gobiernos y empresas para alinear los flujos financieros con los objetivos de biodiversidad. Esto significa reducir el apoyo financiero a actividades que dañan el ambiente y fomentar prácticas más sostenibles de agricultura, silvicultura y pesca.

Al proporcionar financiamiento específico para compromisos de biodiversidad, el fondo ayuda a traducir acuerdos globales en acciones prácticas a nivel nacional y local.

También es importante destacar que el fondo establece el objetivo de destinar al menos 20 % de sus recursos al apoyo de acciones impulsadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Esta forma de financiamiento directo es única entre los fondos ambientales multilaterales. Hasta ahora, este objetivo fue superado y mecanismos como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo Bosques Troicales para Siempre están considerando replicar este enfoque.

Las inversiones en biodiversidad del FMAM-9 reunirán cuatro vías interconectadas:

Ampliar los flujos financieros para cerrar la brecha de financiamiento para la naturaleza,

Incorporar prioridades ambientales en las estrategias nacionales de desarrollo,

Movilizar capital privado mediante financiamiento combinado, y

Empoderar a pueblos indígenas, comunidades locales y sociedad civil como socios activos de conservación.

“Un renovado énfasis en el Programa Integrado de Biomas Forestales seguirá dirigiendo inversiones hacia los paisajes más críticos para alcanzar el objetivo 30×30, garantizando que el financiamiento del Fondo permanezca enfocado donde los riesgos son mayores”, dijo Chizuru Aoki, directora de la División de Convenciones y Fondos del FMAM.

Fondo de Implementación del Protocolo de Nagoya

El Fondo de Implementación del Protocolo de Nagoya apoya a los países en la implementación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios que toma su nombre de la ciudad japonesa donde se acordó.

Este acuerdo internacional, parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, busca garantizar que los recursos genéticos del planeta sean utilizados de manera justa y equitativa, compartiendo beneficios con quienes los proveen.

Los recursos genéticos incluyen plantas, animales y microorganismos utilizados en investigación y productos comerciales como medicamentos, cosméticos y tecnologías agrícolas. Históricamente, muchos países en desarrollo expresaron preocupación porque empresas e investigadores se benefician de estos recursos sin compartir ganancias ni conocimientos.

El Protocolo de Nagoya aborda estos problemas exigiendo a los usuarios:

Obtener permiso del país que provee los recursos, y

Acordar cómo se compartirán los beneficios (como dinero o conocimiento).

El fondo ayuda a los países a:

Crear leyes y normas para el uso de recursos genéticos,

Mejorar sistemas de monitoreo, y

Desarrollar capacidades entre investigadores y responsables políticos.

Los proyectos financiados también apoyan a pueblos indígenas y comunidades locales, que a menudo poseen conocimientos tradicionales asociados a recursos biológicos. Proteger este conocimiento y garantizar una compensación justa es un objetivo clave del marco de Nagoya.

Fondo para los Países Menos Adelantados

El Fondo para los Países Menos Adelantados (LDCF, en inglés) se centra en respaldar la adaptación climática en las naciones más vulnerables del mundo. Estos países suelen enfrentar graves riesgos ambientales, pero carecen de los recursos financieros y los sistemas necesarios para responder de manera eficaz.

El fondo apoya la preparación e implementación de Programas Nacionales de Acción para la Adaptación y Planes Nacionales de Adaptación. Se trata de estrategias específicas para cada país que identifican los riesgos climáticos más urgentes y delinean medidas para reducir la vulnerabilidad.

Los proyectos típicos incluyen:

fortalecimiento de una agricultura resiliente al clima,

mejora de los sistemas de gestión del agua,

protección de las zonas costeras, y

creación de sistemas de alerta temprana para fenómenos meteorológicos extremos.

Dado que muchos países menos adelantados enfrentan múltiples problemas ambientales al mismo tiempo, el fondo suele respaldar proyectos integrados que abordan el cambio climático junto con la conservación de la biodiversidad y la gestión de la tierra.

Este sistema de financiamiento garantiza que los países más pobres y vulnerables reciban la ayuda necesaria para enfrentar el cambio climático, aunque hayan contribuido muy poco a causarlo.

Fondo Especial para el Cambio Climático

El Fondo Especial para el Cambio Climático apoya la acción climática en los países en desarrollo y trabaja junto al Fondo para los Países Menos Adelantados.

Mientras que el Fondo para los Países Menos Adelantados se concentra en las naciones más pobres, este fondo ayuda a otros países en desarrollo que también se ven afectados por el cambio climático.

Respalda proyectos que:

ayudan a los países a prepararse para los impactos climáticos,

incorporan la planificación climática en el desarrollo y la infraestructura,

mejoran la gestión del agua y la agricultura,

reducen los riesgos de desastre, y

promueven tecnologías ambientalmente sostenibles.

En algunos casos, este fondo también respalda iniciativas de mitigación, especialmente cuando implican tecnologías innovadoras que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Al financiar tanto iniciativas de adaptación como de mitigación, el fondo contribuye a los esfuerzos mundiales para estabilizar el sistema climático.

Fondo Fiduciario de la Iniciativa para el Fortalecimiento de Capacidades para la Transparencia

El Fondo Fiduciario de la Iniciativa para el Fortalecimiento de Capacidades para la Transparencia apoya a los países en la implementación de los requisitos de transparencia establecidos por el Acuerdo de París sobre cambio climático, adoptado en 2015.

En virtud de este acuerdo, los países deben informar periódicamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y monitorear sus avances en materia de objetivos climáticos. Sin embargo, muchos países en desarrollo no cuentan con las herramientas ni las capacidades necesarias para hacerlo adecuadamente.

Este fondo ayuda mediante el apoyo a:

la capacitación de funcionarios gubernamentales,

la creación de sistemas nacionales de datos sobre emisiones, y

mejores métodos de monitoreo e información.

Los sistemas sólidos de reporte son importantes porque:

ayudan a monitorear el progreso climático,

generan confianza entre los países, y

garantizan que los países cumplan sus compromisos.

El fondo ayuda a los países en desarrollo a mejorar sus sistemas de reporte climático para que puedan participar plenamente en los esfuerzos climáticos mundiales.

Cómo funciona la “familia de fondos”

Una de las características definitorias del modelo de financiamiento del FMAM es que cada una de sus partes se articula con las demás.

Puede pensarse como un equipo de fondos que trabajan en conjunto, en lugar de programas separados y aislados.

Estos fondos se coordinan para:

respaldar un mismo proyecto desde distintos ángulos,

evitar duplicaciones (es decir, que no haya financiamiento superpuesto para un mismo objetivo), y

alinearse con los acuerdos ambientales mundiales.

Por ejemplo:

Un proyecto de biodiversidad podría utilizar:

el Fondo Fiduciario principal del FMAM,

más el Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad.

Un proyecto de adaptación climática podría combinar:

el Fondo para los Países Menos Adelantados,

y el Fondo Especial para el Cambio Climático.

Esta estructura de “familia” mejora:

la coordinación, para que los distintos fondos trabajen de manera sincronizada;

la eficiencia, para reducir desperdicios y duplicaciones; y

la flexibilidad, para que los proyectos puedan acceder a múltiples fuentes de financiamiento.

Los problemas ambientales están interconectados. Un único proyecto, como la conservación forestal, puede:

reducir emisiones de carbono,

proteger la biodiversidad,

mejorar los sistemas hídricos, y

evitar la degradación de la tierra.

Gracias a este sistema integrado de financiamiento, el GEF puede apoyar todos estos objetivos al mismo tiempo, en lugar de financiarlos por separado.

La “familia de fondos” es un sistema coordinado de financiamiento que permite al GEF:

combinar recursos;

respaldar proyectos complejos y multisectoriales; y

maximizar el impacto ambiental.

El futuro del financiamiento del FMAM

A medida que las crisis ambientales mundiales se agravan, también aumenta la demanda de dinero y recursos para responder a las necesidades vinculadas con el clima y la biodiversidad. Evaluaciones internacionales indican que se necesitan cientos de miles de millones de dólares cada año.

El FMAM busca desempeñar un papel “catalizador” para cerrar esta brecha; en términos simples, actúa como una herramienta para utilizar fondos públicos limitados con el fin de movilizar inversiones mucho mayores.

Su modelo de financiamiento moviliza recursos adicionales provenientes de:

gobiernos,

bancos de desarrollo, y

inversores privados.

“En términos prácticos, los mecanismos que se están respaldando en el FMAM-9 incluyen canjes de deuda por naturaleza y deuda por clima, bonos verdes, vehículos de inversión agrupados y estructuras de financiamiento basadas en resultados. Cada uno de estos mecanismos puede cumplir un propósito distinto según el contexto, pero el elemento común es que permiten al FMAM utilizar sus recursos de manera estratégica para movilizar volúmenes mucho mayores de capital del sector privado, multiplicando el impacto ambiental que el financiamiento público por sí solo podría lograr”, afirmó Aoki.

T: GM / ED: EG