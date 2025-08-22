La rendición de cuentas a juicio: la crisis de los abusos sexuales en la ONU que no cesa

NUEVA YORK – Tras tomar posesión de su cargo como secretario general en diciembre de 2016, António Guterres describió la erradicación de los delitos sexuales cometidos por el personal de mantenimiento de la paz de la ONU y todo el personal de la organización como el primer punto de su agenda de reformas.

Durante su primer año en el cargo, en 2017, convocó una reunión de alto nivel sobre la lucha contra la explotación y el abuso sexuales y creó un grupo de trabajo para abordar el acoso sexual dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero la saga de la inacción continúa y la situación de la explotación y los abusos sexuales (EAS) y como la ONU ha acortado el fenómeno para evitar decir claramente lo que significa, sigue siendo totalmente espantosa e inaceptable, lo que erosiona la credibilidad del organismo mundial más universal del mundo.

El llamado nuevo enfoque de las Naciones Unidas sobre los delitos sexuales cometidos por su personal ha demostrado ser poco más que una campaña de relaciones públicas marcada por ajustes cosméticos que no abordan las deficiencias sistémicas que sustentan una cultura de impunidad.

La impotencia de la ONU queda patente en su último informe, correspondiente al año 2024, en el que afirma que «desde 2017, hemos seguido dedicando una atención y unos esfuerzos considerables a mejorar la forma de abordar la cuestión(…). Sin embargo, persisten los retos y seguimos comprometidos a abordarlos». Ha pasado casi una década y todavía no hay resultados perceptibles en el intento de poner orden en su propia casa, castigando a los autores y compensando a las víctimas.

El último informe de la ONU admite con impotencia que «desde 2017 ha aumentado el número de incidentes de explotación y abuso sexuales denunciados…». Y sigue dando malas noticias al informar de que «solo en 2024 se denunciaron 675 casos de explotación y abusos sexuales en relación con el personal de las Naciones Unidas y personal asociado (292) y socios ejecutores (383), y 27 % de esas denuncias afectaban a niños».

Es impactante que más de una cuarta parte de las víctimas sean niños. ¿Qué tipo de personal abusador de menores están reclutando, supervisando y controlando las autoridades de la ONU?

El informe de la ONU afirma: «Desde 2017, altos funcionarios de las Naciones Unidas han informado sobre su responsabilidad personal de abordar la explotación y los abusos sexuales mediante declaraciones anuales en sus pactos o cartas de gestión».

Y, lamentablemente, el mismo informe admite de forma impactante que «sin embargo, es alarmante que, en 2024, la encuesta sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales revelara un aumento significativo de la desconfianza hacia los dirigentes, ya que 6 % de los encuestados en el sistema de las Naciones Unidas (aproximadamente 3700 personas) expresaron su falta de confianza en la capacidad de los dirigentes para hacer frente a la explotación y los abusos sexuales, lo que supone el doble que en 2023, cuando era de 3 %».

¡Es enormemente vergonzoso para los dirigentes de las Naciones Unidas!

Según observadores veteranos de la organización, sus tan cacareadas políticas de tolerancia cero y de impunidad no han mejorado la situación. La tolerancia cero se ha convertido en sinónimo de ineficacia. Las entidades del sistema de las Naciones Unidas aplican la política de tolerancia cero como si se tratara de un paso de cebra en una calle sin semáforos.

Las laberínticas normas, reglamentos, procedimientos y canales de comunicación de la ONU son una burla del debido proceso y de la justicia oportuna. Los autores de los delitos se han aprovechado de ello una y otra vez.

Las políticas y prácticas injustas de la ONU han dado lugar, a lo largo de décadas, a una cultura de impunidad para las «conductas inapropiadas» sexuales, que van desde el incumplimiento de las normas de la ONU hasta delitos graves. Dado que la mayoría de los incidentes de EAS se producen sobre el terreno, la nacionalidad y las relaciones personales desempeñan un papel importante en el retraso o la denegación de la justicia.

La ONU se atribuye el mérito subrayando que «nuestro enfoque, que da prioridad a los derechos y la dignidad de las víctimas, sigue siendo un objetivo clave de la estrategia del secretario general. Se están realizando esfuerzos para garantizar que las víctimas tengan voz y un mejor acceso a la asistencia y el apoyo». ¿Qué hay del acceso de las víctimas a la justicia y al debido proceso?

El enfoque centrado en las víctimas de la ONU en la gestión de los casos de EAS ha sido manipulado por los autores y sus colegas de la organización para desviar la atención de su gravedad. No solo las víctimas deben recibir la máxima atención, sino también los abusadores, ya que la defensa de la justicia es también responsabilidad de la ONU.

Además, los observadores de la ONU sienten curiosidad cada vez que los medios de comunicación publican informes relacionados con la EAS, ya que las autoridades de la ONU mencionan invariablemente que el personal en cuestión está de baja o en excedencia.

Cuando estos casos son de dominio público, los abusadores disfrutan alegremente de la baja con sueldo completo, incluso durante la grave crisis de liquidez que atraviesa el organismo mundial.

También se sabe que, durante la baja, los abusadores han intentado resolver el asunto con las víctimas o sus familias con tentativas lucrativas. La baja también se ha utilizado para borrar las pruebas del delito. Esto ha ocurrido en varios casos con el pleno conocimiento de los supervisores.

¡Qué parodia del enfoque centrado en las víctimas!

El secretario general debería pedir al jefe de las operaciones de paz de las Naciones Unidas en las que se producen los casos de EAS que explique lo ocurrido como parte de su responsabilidad directa. A menos que se tomen medidas drásticas, la EAS seguirá existiendo en el sistema de las Naciones Unidas.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Otra dimensión inesperada del enfoque centrado en las víctimas es que los abusadores que forman parte de las fuerzas de paz son enviados a sus países de origen para que se les haga justicia, de conformidad con el acuerdo entre los países que aportan contingentes y las Naciones Unidas.

El envío de los autores a sus países para que sean juzgados por las autoridades nacionales es una de las principales razones de la persistencia de los abusos sexuales en las operaciones de paz.

La víctima no está presente en ese tipo de situaciones de justicia militar nacional, que varían mucho, y no se dispone de pruebas, salvo los informes autorizados por las Naciones Unidas, que demuestren o refuten el alcance de los abusos.

Una vez más, ¡una parodia de la justicia respaldada por los defensores del estado de derecho mundial!

El secretario general de las Naciones Unidas haría bien en proponer al Consejo de Seguridad una modificación de la cláusula del acuerdo que la ONU firma con los contingentes los Países Contribuyentes con Tropas (TCC), incorporando la repatriación de los miembros de las fuerzas de paz abusadores a sus países de origen. Si un TCC se niega a hacerlo, no se firmará tal acuerdo.

Debería crearse un tribunal mundial funcional y de justicia rápida con el mandato de juzgar a los miembros de las fuerzas de paz según lo decida la ONU. Si la Corte Penal Internacional (CPI) puede juzgar a jefes de Estado o de gobierno por crímenes contra la humanidad, ¿por qué no se puede juzgar a los miembros de las fuerzas de paz de la ONU por EAS?

¡Ese sería un verdadero enfoque centrado en las víctimas!

El embajador Anwarul K. Chowdhury es exsubsecretario general y alto representante de las Naciones Unidas; impulsor de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en marzo de 2000; presidente de la Comisión Principal de Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fundador del Movimiento Mundial para la Cultura de la Paz (GMCoP).