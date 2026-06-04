La guerra de Irán pone de manifiesto los límites de la proyección de poder de EEUU

ESTOCOLMO – El desenlace de la actual guerra de Irán sigue siendo incierto, pero una consecuencia ya se perfila con claridad: ha debilitado la capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder. Muchos se preguntan quién ha ganado. Quizá la pregunta más importante sea cuánto ha costado la guerra.

La posición geoeconómica del Golfo implica que esta guerra, breve y de pequeña envergadura según los estándares históricos, tendrá efectos globales duraderos. Una de las más importantes se refiere a la futura capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder. Un rápido vistazo al balance ayuda a identificar cómo podría desarrollarse la situación.

Ganancias y pérdidas

Las pérdidas, por supuesto, incluyen el impacto sobre la naturaleza, sobre la población de Irán y sobre los Estados del Golfo. Los pobres de otras regiones sufrirán a medida que aumente la inseguridad alimentaria.

Al margen, la Rusia de Vladimir Putin se ha beneficiado al poder vender más petróleo, pero su apoyo a Irán le costará amigos y capital de inversión procedente del Golfo. Mientras tanto, Ucrania también se ha beneficiado porque varios Estados del Golfo quieren sus drones y su apoyo técnico.

De los principales combatientes, Israel ha ganado cierta libertad de acción en Gaza y el Líbano. Pero está acumulando problemas para el futuro, tal y como hizo cuando la situación se agravó en el Líbano a principios de la década de 1980. Irán ha obtenido una especie de victoria al no perder, mientras que, por el contrario, Estados Unidos pierde al no ganar. Y esto tendrá un grave impacto en su capacidad para proyectar poder en los próximos años.

Hay dos aspectos en esto. Uno es material y se refiere a la capacidad de coacción; el otro es inmaterial y se refiere a la influencia. El aspecto material sería significativo incluso si la guerra hubiera tenido más éxito.

Estados Unidos atacó más de 13 000 objetivos en Irán en 39 días de combate. Agotó más de la mitad de sus misiles furtivos de crucero. Al ritmo actual de producción, su reposición llevará entre cinco y seis años. Utilizó tantos misiles de crucero Tomahawk como los que había producido en 10 años y el equivalente a unos dos años de misiles interceptores Patriot.

Estados Unidos sigue teniendo una enorme capacidad para usar la fuerza, aunque quizá tenga que emplearla de otra manera.

Como era de esperar, se ha expresado cierta preocupación por la reducción de la capacidad militar de Estados Unidos para responder a otra crisis. Tampoco es de extrañar que los altos mandos militares y los funcionarios civiles aseguren tanto a aliados como a adversarios que Estados Unidos sigue siendo capaz de hacer frente a cualquier contingencia y proyectar su poder a voluntad.

Los críticos hacen hincapié en la cantidad de armamento utilizado porque consideran que Estados Unidos no ha ganado nada con ello. Pero incluso si la victoria que el presidente ha proclamado con frecuencia fuera real, las armas se habrían utilizado de todos modos. Si la reducción de las reservas de armas supone un problema, este existe independientemente del resultado de la guerra.

Tanto la preocupación como la complacencia son exageradas. Estados Unidos sigue teniendo una enorme capacidad para usar la fuerza, aunque quizá tenga que emplearla de forma diferente si el presidente ve una nueva necesidad u oportunidad para la acción militar. Sigue siendo una superpotencia militar, pero con márgenes más estrechos, compensaciones más difíciles y menos libertad para responder simultáneamente a crisis en diferentes regiones.

El aspecto no material es aún más significativo. La influencia adopta muchas formas: política, económica y cultural. Una fuente de influencia política es la superioridad militar. Los Estados que se consideran abrumadoramente poderosos suelen ganarse amigos y persuadir a sus adversarios para que cedan. La guerra del Golfo, sin embargo, ha puesto de manifiesto los límites de esa lógica.

El presidente Donald Trump no se equivoca cuando elogia la destreza militar de Estados Unidos. Pero sus alardes durante la guerra de Irán solo han llamado la atención sobre la utilidad muy limitada de toda esa fuerza. La capacidad militar de Irán ha quedado dañada y la economía se encuentra en pésimas condiciones, pero el régimen sigue en el poder, con una línea más dura y un control más estricto.

Cuando comenzó el alto el fuego, aún conservaba 70 % de su arsenal de misiles anterior a la guerra y, sin duda, ya ha fabricado más.

Estados Unidos no está más cerca de sacar el uranio enriquecido de Irán del país de lo que estaba el día antes de la guerra. Solo puede hacerlo con el acuerdo de Irán, lo que llevará tiempo y requerirá concesiones estadounidenses en materia de sanciones. Y mientras que antes de la guerra el tráfico marítimo circulaba libremente por el estrecho de Ormuz, ahora no es así, e Irán ha convertido eso en una baza negociadora.

Atrapados de nuevo

La lección es que la fuerza superior puede derribar cosas y matar personas, pero no necesariamente otorga a quien la posee el poder para alcanzar sus objetivos.

La misma lección se está desarrollando en otro teatro de operaciones: en la campaña estadounidense contra los narcotraficantes, se han producido más de 60 ataques contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y las costas paralelas del Pacífico, que han causado la muerte de más de 200 personas. Según los últimos estudios, esto no ha tenido ningún efecto sobre el precio en la calle ni la disponibilidad de la cocaína en las ciudades estadounidenses.

El problema en el Golfo es que Trump ha llevado a su gobierno a un callejón sin salida del que es difícil vislumbrar una salida. Ya nos hemos enfrentado a esto antes. Es un dilema característico de una gran potencia que se enfrenta a un enemigo resistente. No pensemos solo en Irán, sino en Ucrania. Pensemos en Vietnam.

En marzo de 1968, en pleno apogeo de la guerra de Vietnam, cuando la opinión pública estadounidense comenzaba a volverse decisivamente en contra de ella, Theodore Sorensen, antiguo redactor de discursos del presidente John Kennedy, describió la difícil situación de Estados Unidos como estar atrapado en una caja de seis lados, que describió con tres sencillas frases: la primacía militar de Estados Unidos no podía producir la victoria, mientras que su primacía política hacía que la retirada resultara humillante.

No podía imponer su voluntad a Vietnam del Sur ni quebrantar la voluntad de Vietnam del Norte. La escalada suponía el riesgo de una intervención china o soviética, mientras que una negociación seria significaba aceptar la posibilidad de un Vietnam del Sur comunista.

No es difícil aplicar el análisis subyacente a la situación de Estados Unidos frente a Irán. Es necesario hacer algunas adaptaciones: la guerra es imposible de ganar, pero la retirada es humillante; ningún aliado está prestando una ayuda significativa y el enemigo es demasiado obstinado; una escalada total es impensable, mientras que una negociación de buena fe implica reconocer que la guerra fue un error desde el principio.

Protegerse contra la falta de fiabilidad de Estados Unidos formará parte de las políticas a largo plazo de Europa y de otros aliados de Estados Unidos durante los próximos años

Estados Unidos nunca logró salir de ese atolladero en Vietnam y probablemente tampoco podrá hacerlo en el Golfo. Este fracaso —no hay otra palabra para describirlo— está agotando la capacidad de liderazgo estratégico de Estados Unidos.

Los aliados se enfrentan a un comportamiento imprudente, a frecuentes muestras de indiferencia y desprecio, a exigencias de respaldar acciones sobre las que no se les ha consultado y a las que se oponen, a declaraciones incoherentes y engañosas, y a una guerra sin estrategia, legalidad ni ética.

Es difícil ver cómo Estados Unidos recuperará el capital moral y la capacidad de liderazgo que ha perdido este año. Más bravuconerías no servirán de nada. Tampoco lo hará reanudar la guerra o llegar a un acuerdo que implique concesiones importantes a Irán. Y actualmente es imposible ver por qué Irán haría concesiones a Estados Unidos.

Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más poderosa del mundo. Pero ni siquiera el ejército más fuerte del mundo puede traducir automáticamente la fuerza en éxito político. El peligro es que los futuros líderes sigan creyendo lo contrario.

Es posible que en el futuro surja un presidente estratégicamente astuto que no abuse ni amenace a los aliados a la ligera. Pero si el electorado estadounidense puede hacerlo dos veces, puede hacerlo una tercera vez —si no con Trump, debido a la edad y a la Constitución, entonces con su vicepresidente James Vance, su secretario de Estado Marco Rubio, su secretario de Defensa (Guerra) Peter Hegseth u otra persona.

En consecuencia, protegerse contra la falta de fiabilidad de Estados Unidos formará parte de las políticas a largo plazo de Europa y de otros aliados de Estados Unidos durante los próximos años, quizá para siempre. A medida que se vuelvan menos dependientes de Estados Unidos, también serán menos dóciles. En unos años, Estados Unidos podrá recuperar gran parte de su poder material. Su poder no material solo se recuperará lentamente, si es que lo hace.

Ahí radica el riesgo más grave: que Trump, o un futuro líder, siga creyendo, en contra de todas las pruebas, que la fuerza equivale al poder, y la utilice de forma destructiva, desesperada e inútil.

Dan Smith es investigador principal del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (Unidir) y lleva a cabo investigaciones sobre cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad y la política internacional, centrándose en Medio Oriente y el noreste de Asia.