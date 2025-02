En Guantánamo, la ley nunca fue una línea roja para EEUU

MONTEVIDEO – Siete días después de empezar su segundo gobierno, Donald Trump ordenó preparar la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para detener a 30 000 migrantes. Hasta ahora, 177 venezolanos, catalogados como “extranjeros ilegales” fueron trasladados a la base encadenados, para ser deportados a su país unos días después. Otros 17 migrantes llegaron el domingo 23.

La decisión de Trump provocó indignación, y con razón. Pero nada de esto es nuevo en Guantánamo.

Llegué a Guantánamo como periodista el 27 de enero de 2017, justo una semana después de que Trump comenzara su primera administración (2017-2021). En campaña había dicho que “la tortura funciona” y que iba a llenar la prision militar ilegal con “tipos malos”. Apenas después de que fue elegido, el comandante de la prisión Peter Clarke reunió a sus oficiales en el cine al aire libre de la base para dar respuesta a sus preocupaciones.

Para entonces, el gobierno de Barack Obama (2009-2017) había intentado clausurar la prisión, en la que 780 hombres (y algunos adolescentes) musulmanes habían sido puestos en detención indefinida por George W. Bush (2001-2009) entre 2002 y 2008, por presuntos actos terroristas. En el momento de mi visita quedaban 41 prisioneros; todavía hoy hay 15.

Bush eligió Guantánamo, “el equivalente legal al espacio exterior”, para esquivar las Convenciones de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra y la justicia y la Constitución de Estados Unidos. Los detenidos eran “combatientes ilegales” y no se merecían ningún derecho. En muchos casos fueron torturados para extraerles dudosas informaciones de inteligencia y evidencias que nunca serían admisibles en un juzgado.

En 2015, luego de varias investigaciones notorias sobre las prácticas de las cárceles secretas de la CIA, incluido Guantánamo, una ley federal prohibió la tortura. Era hora.

Pero en esencia nada más cambió en Guantánamo durante los años de Obama. Su administración redujo la cantidad de detenidos, enviando a decenas a sus países de origen o a terceros estados, y ordenó a los militares otorgar a los que quedaban los derechos estipulados en las Convenciones de Ginebra. Serían prisioneros de guerra hasta que terminara la guerra al terrorismo. Prisioneros eternos.

En la reunión de 2017 en el cine de Guantánamo, un oficial le preguntó a Clarke qué iba a pasar si Trump ordenaba volver a torturar.

El comandante contestó: “Creo que hay cero posibilidades de que yo reciba una orden que tenga que decir ‘esa no es una orden legal y no la voy a cumplir’, lo que en definitiva sería lo que pasaría. ¿De acuerdo? Porque en alguna parte de la Constitución está ese derecho, esa responsabilidad, que tenemos los líderes, los que usamos uniforme, de cumplir órdenes legales. Y torturar a alguien no podría ser legal”.

Dos meses después, junto con otros colegas periodistas que estábamos en Guantánamo presionamos a Clarke sobre esto y él retaceó bastante su respuesta: “Simplemente sostuve que debíamos esperar para conocer cuál será la nueva política. Las cosas que se dicen en campaña electoral son solo eso».

«En definitiva, confío en que no va a cambiar el trato humanitario que damos a nuestros detenidos. Seguiremos conduciendo la detención de una manera segura y humana, coherente con el derecho internacional y con las leyes y políticas nacionales”, prosiguió.

Como Obama, Trump fue inconsecuente con su promesa de campaña. No llegaron más detenidos en su primera presidencia, y no volvió la tortura – aunque la alimentación forzosa, el aislamiento y la detención indefinida de personas acusadas de ningún delito son tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para el derecho internacional humanitario.

Pero la ley nunca fue una línea roja para Trump, ni para Estados Unidos cuando se trata de la base naval, estratégicamente situada en la costa suroriental de Cuba, en la árida y pobrísima provincia de Guantánamo.

Torres de control dominan el perímetro de los Campos V y VI en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, en el oriente de Cuba. Imagen: Diana Cariboni