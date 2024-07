La diáspora africana impulsa las ambiciones de desarrollo del continente

BULAWAYO, Zimbabue – A medida que la diáspora africana continúa creciendo, las agencias buscan formas de aprovechar este vasto grupo demográfico para ayudar al desarrollo del continente.

Las remesas de millones de africanos dispersos por el mundo han sido elogiadas por sostener las economías locales, pero una nueva iniciativa apunta a formar inversiones de la diáspora a mayor escala para el desarrollo económico a más largo plazo.

En junio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se asoció con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y la Comisión de la Unión Africana (CUA) para la ejecución de un proyecto de 5,2 millones de dólares.

Según sus responsables, el fondo destinado a ocho países africanos «reforzará la inversión, el capital humano y el compromiso filantrópico de la diáspora en ocho países africanos».

La mayor parte de las remesas de la diáspora en África van directamente a las familias beneficiarias para apoyarlas en cualquier necesidad, desde la compra de alimentos hasta la matrícula escolar.

El proyecto «Streamlining Diaspora Engagement to Catalyze Private Investments and Entrepreneurship for Enhanced Resilience» (SDE4R) ayudará a Gambia, Liberia, Madagascar, Mail, Somalia, Sudán del Sur, Togo y Zimbabue a identificar los mejores métodos para movilizar eficazmente el capital humano y financiero de la diáspora.

Esto se produce tras la firma de un protocolo de acuerdo en Addis Abeba, la capital de Etiopía, en diciembre de 2023.

El proyecto «apoyará el desarrollo socioeconómico mediante la reactivación del sector privado nacional o la recuperación de crisis políticas o humanitarias aprovechando la experiencia y las redes de los grupos de la diáspora», según la OIM.

«La diáspora africana, con sus vastos recursos, competencias y redes, posee una capacidad sin parangón para impulsar el crecimiento económico, la innovación y la resiliencia en nuestros países de origen», afirmó Lamin Drammeh, directivo de la división de intermediación e inclusión financiera del Banco Africano de Desarrollo.

Puntualizó que «esta intervención multinacional contribuirá a reforzar el desarrollo del sector privado, lo que fomentará el crecimiento económico así como la resiliencia socioeconómica en los países beneficiarios».

La iniciativa, según Deammeh, también mejorará «el desarrollo empresarial aprovechando las oportunidades y herramientas de financiación orientadas a la diáspora y las iniciativas empresariales».

La diáspora africana ha sido destacada por los gobiernos del continente por impulsar el desarrollo humano a través de remesas anuales multimillonarias, pero con escasas inversiones formalizadas.

La asociación de la OIM con la UA y el BAfD pretende cambiar esta situación.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

«Reconociendo el importante papel que desempeñan las diásporas en sus países de origen, varios gobiernos de África han desarrollado políticas que buscan aprovechar el potencial de su diáspora en el desarrollo nacional a través de remesas financieras y sociales», dijo Mariama Cisse Mohamed, directora de la Oficina Especial de Enlace de la OIM en Addis Abeba.

Pero, añadió, «existen retos persistentes, como las restricciones de los gobiernos en la recopilación de datos entre la diáspora para facilitar una participación significativa, el diálogo limitado entre los gobiernos africanos y la diáspora y los altos costes de transferencia asociados a las transferencias de remesas».

Con unnúmero cada vezmayor de emigrantes africanos que emprenden peligrosos viajes a países industriales en busca de mejores oportunidades económicas, los organismos piden que se formalice la agenda de desarrollo del continente con la diáspora.

Se espera que el proyecto SDE4R atienda las necesidades de las poblaciones más vulnerables de África, y que los incentivos también frenen los peligrosos y normalmente ilegales viajes que siguen haciendo los emigrantes africanos.

«También se pretende que contribuya a reforzar la resiliencia socioeconómica de las poblaciones vulnerables, en particular las mujeres, los jóvenes, los habitantes de zonas rurales y las poblaciones desplazadas por la fuerza», dijo Angela Naa Afoley, jefa de División de la Dirección de Ciudadanos y Organización de la Diáspora de la Comisión de la Unión Africana.

Esto incluirá asistencia «a través de ayudas humanitarias, educativas, sanitarias y de otro tipo para fomentar la resiliencia relacionadas con la diáspora y el retorno temporal de miembros de la diáspora capacitados y cualificados», afirmó Afoley.

«Al racionalizar los procesos, reducir las barreras y proporcionar apoyo estratégico, el proyecto SDE4R abrirá nuevas oportunidades de inversión, estimulará las iniciativas empresariales y, en última instancia, mejorará la resiliencia de las comunidades, las naciones y el continente», añadió.

Según la OIM, se espera que el proyecto de cinco millones de dólares tenga 10 000 beneficiarios directos y 40 000 indirectos en comunidades afectadas por conflictos, el cambio climático y otras catástrofes humanitarias y medioambientales.

La OIM está ejecutando el proyecto a lo largo de tres años con la supervisión estratégica, la orientación y el asesoramiento de la Comisión de la Unión Africana.

La iniciativa forma parte del programa de Desarrollo Humanitario y Paz (HDP, en inglés) de la OIM, que se centra en la aplicación de marcos estratégicos y prioridades compartidas entre los organismos humanitarios.

Según la agencia, se estima que 160 millones de africanos se encuentran en la diáspora. En 2021 remitieron 96 000 millones de dólares en transferencias a sus países de origen, La cifra representa más del doble de los 35 000 millones de dólares registrados en ayuda oficial al desarrollo que fluyeron hacia África en el mismo año.

