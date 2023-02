El seguro médico gratuito de Pakistán beneficia a las mujeres y los pobres

PESHAWAR, Pakistán – Una iniciativa de seguro médico universal y gratuito puesta en marcha en Pakistán ha beneficiado a los pacientes de bajos recursos, especialmente a las mujeres, que han superado en número a los hombres en el uso de los servicios de salud sin costo del programa de Sehat Card Plus, con una tarjeta que da acceso a la atención sanitaria.

«La iniciativa está en consonancia con el Programa de Acción de la CIPD+25, en virtud del cual 4,5 millones de personas han recibido servicios gratuitos, de los cuales 62% son mujeres”, dijo a IPS desde Islamabad, la capital del país, el director general de Sehat Card Plus (SCP), Muhammad Riaz Tanoli.

CIPD+25 es la sigla de la cumbre que se celebró en 2019 en Nairobi, a los 25 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994 y donde se establecieron medidas para acelerar el Programa de Acción elaborado en El Cairo, donde la salud reproductiva y la igualdad de género fueron protagonistas.

“En los últimos tres años, hemos logrado reducir la tasa de mortalidad materna de 186 muertes por cada 100 000 nacidos vivos a 172», añadió Tanoli.

La CIPD+25 estableció un renovado programa de acción dirigido a empoderar a las mujeres y las niñas. El SCP pretende garantizar que Pakistán cumpla con ese programa y con el plazo de 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde la salud universal y de las mujeres son parte de las metas.

Hasta la fecha, se han gastado 80 millones de dólares en el tratamiento de pacientes en 1100 hospitales de todo el país situado en el sur de Asia y con 241 millones de habitantes.

Muchos de los hospitales son privados, a los que el sistema, administrado por sus cinco provincias, paga directamente a los beneficiarios del sistema de seguro SCP, cancelado directamente por el Estado y que brinda a cada familia asistencia sanitaria anual por 4500 millones de dólares en promedio, aunque puede elevarse mucho en casos de enfermedades especiales.

En una entrevista con IPS en esta ciudad de Peshawar (ciudad de dios, en sanscrito), capital de la provincia de Jaiber Pastunjuá, en el norte paquistaní, Shaheen Begum se mostró agradecida al ex primer ministro Imran Khan (2018-2022), que puso en marcha el programa del seguro.

Contó que su hermana murió hace años por una complicación relacionada con el parto porque no tenían dinero para recibir un tratamiento de calidad.

Pero Begum, por el contrario, tuvo suerte de que le practicaran una cesárea en uno de los mejores hospitales privados de la ciudad en el marco del SCP, y ella y su bebé recién nacido gozan de buena salud.

«Desde mi primer mes de embarazo, he recibido servicios de diagnóstico gratuitos. Dos días antes del parto, me ingresaron por complicaciones y los médicos me practicaron una cesárea», explicó esta madre de 26 años, que se dedica a atender a su familia.

Los paquistaníes que viven en el extranjero con dolencias crónicas regresan al país para recibir tratamiento, desde que existe la SCP. Muhammad Kashif, de 55 años, llegó hace poco de Malasia para someterse a una operación de trasplante de hígado.

Kashif dijo que el coste de un trasplante de hígado en Malasia superaba los 7000 dólares. La cifra estaba fuera de sus posibilidades y además habría tenido que llevar a sus familiares allí para que le donasen su hígado. “Eso habría sido imposible”, contó a IPS.

«Uno de mis amigos me llamó y me pidió que volviera para operarme gratis. Llegué a mi provincia natal de Jaiber Pastunjuá en noviembre del año pasado y, al mes siguiente, me hicieron el trasplante en uno de los principales hospitales del país», relató.

Al igual que Kashif, Mushtari Gul, enfermera paquistaní que trabaja en Arabia Saudí, enfermó gravemente cuando sus riñones dejaron de funcionar.

«Inicialmente, recibí diálisis durante dos meses, pero los médicos me aconsejaron un trasplante renal que allí no era posible debido a su coste y al donante», explicó.

Gul, de 51 años, es una de las 235 personas que han recibido trasplantes renales gratuitos en el marco del SCP. Dijo que no era posible sin un plan de seguro como este porque su coste era de 6500 dólares, inasequible incluso para las personas acomodadas.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

La Asociación Médica de Pakistán valora positivamente el programa. «Se trata de un programa sin precedentes que permite a la gente recibir servicios en hospitales caros. La mayoría de los pacientes que no podían pagar cirugías cardíacas están entre los beneficiarios», dijo a IPS el secretario de la PMA, Qaisar Sajjad.

La PMA ha pedido al gobierno que garantice el cumplimiento del objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de cobertura sanitaria universal, y este es un paso en esa dirección, dijo Qaisar.

El especialista en salud pública Fayyaz Shah dijo a IPS que el sistema ha sido óptimo en sus resultados. A diferencia de los planes de seguro médico de los países del Norte desarrollado, en los que la gente deposita primas anuales, aquí el gobierno es quien paga a la compañía de seguros sin cobrar al paciente.

Antes del lanzamiento del programa, la tasa de mortalidad infantil era de 41 por cada 1000 nacidos vivos, y ahora ha bajado a 35. Shah explicó que otros indicadores sanitarios también han mejorado, ya que los pobres reciben tratamiento a tiempo y de calidad.

Los pacientes reciben servicios gratuitos para trasplantes renales y hepáticos y para dolencias y procedimientos importantes, como cánceres, cirugías, enfermedades cardiacas, hernias, cataratas, ginecología, enfermedades oculares, otorrinolaringológicas y otras.

Los principales beneficiarios son las mujeres y los niños, seguidos de los pacientes con cáncer, problemas de corazón, los que necesitan diálisis o los enfermos de diabetes y problemas urinarios.

El ginecólogo local Naseem Akhtar califica el programa de bendición para las mujeres. Desde el inicio del programa, se ha producido un drástico descenso de la mortalidad entre las mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo.

«Nuestro personal también trabaja más porque recibe incentivos económicos adicionales de los fondos generados por el SCP. Los pacientes de los hospitales también reciben medicinas y servicios de diagnóstico gratuitos», afirma.

“Al final de cada mes, enviamos al gobierno los datos y gastos de los pacientes, y el pago se efectúa en una semana», explicó.

La compañía estatal de seguros ejecuta el programa en nombre del gobierno, lo que ha resultado beneficioso tanto para los pacientes como para los proveedores de atención sanitaria.

Sania Ali, enfermera jefe de un hospital local, dijo que su salario mensual es de 200 dólares, pero que gana 300 dólares adicionales de los pacientes que reciben tratamiento con el SCP.

«Nuestros médicos, enfermeras y personal paramédico quieren que el mecanismo continúe, ya que era una gran fuente de ingresos extra que recibían además de sus salarios fijos», afirmó.

El médico de salud pública Shah Raj dijo a IPS que “este sistema no solo ha ayudado a los pacientes pobres, sino que también es una gran fuente de ingresos para los hospitales privados”.

“Estamos muy ocupados atendiendo a los pacientes, y nuestro personal da servicio las 24 horas del día para operar a más pacientes y conseguir más dinero», añadió.

Cada familia suele gastar anualmente 4500 dólares en el programa, recordó, pero en casos como los trasplantes y enfermedades como las cardiacas y los tumores las prestaciones se elevan a 20 000 dólares en promedio.

T: MF / ED: EG