Gobierno de Nepal y la FAO buscan inversores para un cultivo en auge: el cardamomo

SALAKPUR, Nepal – A dos horas y media en automóvil al norte de Kakarbhitta, el punto fronterizo más al este de Nepal con India, su gigantesco vecino, se encuentra la aldea montañosa de Salakpur, donde vive Kaushila Moktan, una famosa productora de cardamomo grande.

“Dirijo un alojamiento familiar para los huéspedes que visitan nuestro pueblo; también cultivo vegetales verdes y hago apicultura”, dijo Moktan a IPS. “Sin embargo, nuestra mayor fuente de ingresos familiares es el alaichi (cardamomo grande, en nepalí)”.

Esa planta herbácea aromática, conocida científicamente como Elettaria cardamomum y una de las especias más preciadas y caras del mundo, ayudó a mantener a flote a su familia de tres, con su esposo y su hijo de 31 años, dijo Moktan.

“Este año producimos unos 960 kilogramos de cardamomo”, agregó en una entrevista en su finca. “He vendido cinco man por 160 000 rupias (1229 dólares)”. Los lugareños tienen su propia medida de cardamomo. Cuarenta kilos equivalen a un man. Un man actualmente se vende por aproximadamente 30 000 rupias.

Moktan ha almacenado gran parte de su cosecha con la esperanza de obtener un mejor precio en los próximos días. “Tengo experiencia en la venta de un man por 98 000 rupias hace unos seis años. Esta vez, el precio se ha reducido a alrededor de 30 000 rupias”.

Agregó que la apicultura ha mejorado su cosecha de cardamomo, con dos grandes especies: la verde, la que se cultiva aquí y la más preciada internacionalmente, y la negra.

“Este año, obtuvimos 30 kilos de miel y 24 man de cardamomo, pero el año pasado la cosecha de cardamomo fue de alrededor de nueve man y la cosecha de miel fue de tres kilos. He visto que una buena polinización conduce a una mejor productividad tanto para el cardamomo como para la miel”, dijo Moktan.

Como especia para cocinar, el cardamomo grande tiene un sabor ahumado parecido al alcanfor. También es un ingrediente en la medicina tradicional en países como India y China.

Las agricultoras no obtienen lo suficiente

Los vecinos de Moktan cuentan historias positivas similares sobre el cultivo.

«Tengo una tienda de comestibles, una casa familiar y apicultura, pero la buena fuente de ingresos estables es el cardamomo», dijo Laxmi Tamang. Agregó que su granja produce alrededor de cinco man de cosecha y que recientemente vendió la de este año por 160 000 rupias.

Cerca de allí, Pabitra Gahatraj dijo que produce alrededor de tres man por año. “Vendemos leche a la lechería, pero si tuviéramos más tierra, plantaríamos más cardamomo grande”, una variedad del cardamomo verde, dijo.

Las tres mujeres se encuentran entre los 300 hogares de Salakpur, en el municipio rural de Rong-6 del distrito de Ilam, que dependen del cultivo de la especia. “Cada hogar en nuestra localidad tiene un gran cultivo de cardamomo”, señaló a IPS el presidente del distrito, Satyam Rai.

Ubicada en la orilla del río Mechi, que corre entre India y Nepal, la gran producción de cardamomo de Salakpur surgió debido a la migración transfronteriza.

“Este pueblo no tenía tendencia a cultivar cardamomo porque no teníamos mucha agua y el suelo no producía la variedad en forma regular”, dijo Moktan. «Pero los parientes que venían de India sugirieron que probáramos su variedad, que se cultiva en áreas con escasez de agua», añadió.

La fórmula resultó exitosa hace unos 15 años. Pronto, la noticia de las buenas cosechas se extendió a otros distritos de Nepal, atrayendo a multitudes de personas que buscaban comprar plántulas.

“Las vendíamos a cinco rupias cada una y la gente del distrito de Dolakha (500 kilómetros al oeste de Ilam) se acercaba para comprar estas plantas”, dijo Moktan. “Incluso hoy, la gente llega en ocasiones para comprar plántulas”, aseguró.

El gobierno de Nepal, un país del sur de Asia, enclavado en la cordillera del Himalaya, se ha dado cuenta del auge del cardamomo grande.

Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha seleccionado el cultivo, y otros cuatro, como fuertes candidatos para invertir dentro de un nuevo proyecto, la internacional Iniciativa Mano a Mano, o “Hand in Hand” (HiH, en inglés).

Inversión en producción y procesamiento

“En términos de producción, nuestro objetivo será crear material de siembra de calidad que esté libre de enfermedades, expandir el área de producción y brindar desarrollo de capacidades, incluso para la comercialización posterior a la cosecha”, señaló a IPS el representante de la FAO en Nepal y Bután, Ken Shimizu.

“Hay una escasez de instalaciones de secado y almacenamiento para el procesamiento que será abordada”, agregó en una entrevista en su oficina en la capital nepalí, Katmandú.

Los otros cultivos identificados bajo HiH de Nepal son la papa de monte, el jengibre y la pimienta del Nepal (timur).

Todos han sido evaluados utilizando el Plan de Inversión en Agricultura Climáticamente Inteligente del gobierno, que según la FAO identifica prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y apunta a mayores rendimientos, mejor resiliencia climática, sostenibilidad y eficiencia. Los cultivos de la meta de la iniciativa generan una tasa de retorno de la inversión de 20 a 25 %.

Shimizu dijo que la agencia planea llegar a 100.000 productores de gran rendimiento de cardamomo a través de HiH. “Lo que queremos ver es impacto. Primero, más ingresos generados por el cardamomo, lo que ayudará a mejorar los medios de vida y aumentar los ingresos de los agricultores”, explicó.

HiH es una iniciativa de la FAO con base empírica, de propiedad de los países y dirigida por ellos para acelerar la transformación agrícola, que también tiene como objetivo erradicar la pobreza, acabar con el hambre y la desnutrición, y reducir las desigualdades.

La iniciativa apoya a 52 países en África, Asia, Europa, América Latina y Medio Oriente a partir de mayo de 2022.

Los habitantes de Salakpur llaman al cardamomo grande que cultivan Pakhe alaichi, que se refiere al cardamomo que crece en las laderas.

La oficina responsable del gobierno de Nepal le ha dado otro nombre: jirmale. Según Anupa Subedi, funcionaria de Desarrollo de la Horticultura y también de Información del Centro de Desarrollo del Cardamomo, el jirmale se cultiva a una altitud que varía de 600 a 1200 metros, en áreas con escasez de agua.

Su recolección se produce en las últimas tres semanas de agosto.

El cardamomo se cultiva en 46 distritos de Nepal, la gran mayoría en las colinas orientales.

Cosechado en 17 015 hectáreas, la producción de cardamomo grande fue de 11 621 toneladas en 2021, dijo Subedi.

Agregó que menos de 5 % del cardamomo se consume en el país y el resto se exporta, principalmente a la vecina India.

Nepal es uno de los mayores exportadores de cardamomo del mundo y representa 68 % de la producción mundial. La exportación de la especia aporta unos 37 millones de dólares anuales, según datos de la FAO.

Señales de advertencia para los productores

A pesar de su gran éxito en los últimos años, los mayores productores de cardamomo de Salakpur no son optimistas de que la tendencia continúe. Moktan dijo que las hojas amarillentas han estado haciendo sonar una campana de advertencia para los agricultores durante un par de años. Anteriormente, los lugareños cultivaban naranjas y jengibre, pero finalmente esos cultivos también disminuyeron.

“Solía existir un gran cultivo de jengibre. Ganábamos alrededor de 100 000 rupias en un año”, dijo. «Esto se terminó hace unos 10 años y el cultivo de naranjas ha sido inexistente durante los últimos cinco años», acotó.

Donde una vez Moktan y sus vecinos ganaron una vida saludable y una reputación, produciendo los dos cultivos, hoy los naranjos se están marchitando, al igual que las plantas de jengibre.

«Ahora no podemos cultivar ni obtener ganancias con el jengibre y la naranja por razones que desconocemos», dijo Tamang. “Y nos preguntamos: ¿cuánto durará el cultivo del cardamomo?”, reflexionó.

Las mujeres han oído que el cambio climático podría haber contribuido a los problemas y existen otras teorías.

“Algunas personas dijeron que los naranjos murieron porque plantamos retoños de cardamomo a su alrededor”, dijo Moktan.»Pero en algunos casos los árboles murieron incluso en ausencia de cardamomo”, afirmó.

Sin embargo, confía en que el gobierno local, el Centro de Desarrollo del Cardamomo y organizaciones internacionales como la FAO brindarán apoyo para abordar cualquier inconveniente que se produzca.

«No podemos resolver ningún problema técnico por nuestra cuenta», dijo Moktan, “necesitamos apoyo de afuera”.

