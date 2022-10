El hambre aumenta en América Latina, al igual que sus exportaciones de alimentos

Para los de Argentina, no es diferente.

Victoria Clérici es una de las responsables de una asociación argentina de recicladores informales, un trabajo que, según ella, es cada vez más popular y que, según calcula, actualmente realizan 300 000 personas en todo el país.

La carne y la fruta, dice, son en su mayoría compras «imposibles» para la gente que vive en los barrios populares de Argentina.

«Ahora compramos los cortes de carne más baratos, lo que antes dábamos a los perros», dice. «El pollo se consume más porque es más barato, y así al menos podemos añadir algo al guiso».

Según Clérici, los barrios situados en la periferia de las grandes ciudades argentinas sufren mucho más la inflación que los sectores más acomodados, ya que tienen menos acceso a los grandes comercios que cuentan con el respaldo financiero para ofrecer gangas.

«Es increíble, pero la comida en estos barrios es a veces más cara, no hay tanta variedad y no hay supermercados que puedan vender cosas más baratas», dice, y señala que lo que la mayoría de la gente puede comprar no es saludable. «Incluso los alimentos que llegan como ayuda estatal son todos secos y bajos en proteínas».

En Brasil, los artículos de una típica Cesta Básica -la «canasta básica» de alimentos básicos como arroz, frijoles, pasta, harina y azúcar, comúnmente distribuida a los hogares pobres- tampoco proporcionan comidas completas y saludables a quienes las reciben. Pero para Moreira, la caja sería una ayuda bienvenida.