Asesinados en México, exiliados en Nicaragua: los periodistas siguen víctimas de acoso e impunidad

Los asesinatos sistemáticos de periodistas en México y la impunidad con la que se han manejado son devastadores para la viabilidad de la democracia.

Es importante señalar que hubo avisos previos de los asesinatos y la persecución fue denunciada por parte de los mismos periodistas muertos. En abril de 2021 Lourdes Maldonado denunció que su carro fue baleado sin tener respuesta efectiva, ni una investigación sobre el ataque. Dado el alto índice de asesinatos, es escandaloso que en México no existan mecanismos que puedan proteger a los periodistas de forma inmediata.

No cabe duda de que los asesinatos de los cuatro periodistas están inscritos en la falta de seguridad y en la impunidad que existe en todos los estados de México, así como de dejación de la responsabilidad del poder policial y judicial para detener, juzgar y sentenciar a los asesinos.

El gobierno mexicano deberá entender que no se trata de crear soluciones puntuales, sino que hay que manejar este escándalo como un tema de estado; es decir, no se trata de organizar fiscalías especializadas que indaguen los asesinatos, sino de entender las causas por las que los periodistas no pueden ejercer su trabajo libremente en México.

Para eso todas las entidades que aseguran la justicia deben participar en las investigaciones, ayudar a esclarecer cada caso y acabar con la impunidad, que es el principal incentivo para continuar asesinando en México.

Nicaragua, cárcel y exilio

Los Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), movimiento en pro de la lucha por la libertad de prensa, calificaron como «arbitrario» el juicio al periodista deportivo Miguel Mendoza este martes 8 de febrero.

Mendoza ha sido crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega quien lo ha acusado de «realizar actos que menoscaban la independencia de la soberanía y la autodeterminación»:

Mendoza usaba diariamente sus redes para criticar al Gobierno Ortega, por lo que fue capturado en junio de 2021, durante la ola de arrestos de dirigentes y candidatos opositores y críticos del sandinismo en la campaña de las elecciones en las que Ortega fue reelegido.

Mendoza también denunció en 2018 los ataques contra manifestantes antigubernamentales que dejaron 355 muertos de los cuales Ortega ha admitido 200. Junto a otros 177 presos políticos, Mendoza ha hablado de abusos y torturas en prisión.

Su juicio hace parte de una serie de juicios que se iniciaron hace una semana en Nicaragua en los que ya han sido declarados culpables ocho disidentes, entre los que está la exguerrillera sandinista Dora María Tellez, historiadora y figura clave de la revolución sandinista.

Conocida como Comandante 2, fue una de las líderes del asalto al Palacio Nacional en 1978 que puso al descubierto la fragilidad del régimen e hizo que miles de jóvenes se unieran al movimiento sandinista.