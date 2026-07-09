Hostilidades paralizan transporte marítimo en el estrecho de Ormuz

LONDRES – La reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán dejó prácticamente paralizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, con unos 6000 marinos atrapados a bordo de cientos de buques, informó este jueves 9 la Organización Marítima Internacional (OMI).

El secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez, afirmó que “debe evitarse todo tránsito por el estrecho hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias”, e indicó que sigue suspendida la evacuación de los marinos varados.

En las últimas semanas pudieron evacuarse del área 136 buques y 2900 marineros.

El estrecho de Ormuz, que comunica el golfo Pérsico con el mar Arábigo y el océano Índico, y por el que transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas hasta comienzos de año, es el epicentro del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se reanudó el miércoles 8 con ataques de ambas partes.

El ejército estadounidense informó que, siguiendo órdenes del presidente Donald Trump, en 48 horas atacó más de 170 objetivos en Irán, sobre todo en las costas, para neutralizar la capacidad de ataque iraní sobre el transporte marítimo en el golfo.

Irán disparó misiles sobre objetivos estadounidenses en varios países ribereños del Golfo -Baréin, Kuwait y Qatar- y contra Jordania, e informó que los más recientes ataques de Estados Unidos dejaron 14 muertos y 78 heridos.

Los contendientes mantenían una frágil tregua después de pactar el 17 de junio un alto el fuego por 60 días, durante los cuales deberían negociarse los términos de un acuerdo final sobre el actual conflicto, iniciado con ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, los precios del petróleo se han movido en forma de montaña rusa según arrecien o mermen los ataques, y se han afectado también los costos del gas y de los fertilizantes petroquímicos, así como la generación de energía y productos agrícolas asociados a esos insumos.

Por ejemplo, este jueves el barril de 159 litros de crudo Brent, del mar del Norte, se cotizaba en Londres a 76 dólares -alcanzó por momentos los 79 -, cuando a finales de junio se transaba a 71 dólares la unidad.

La negociación de los términos de un acuerdo para cesar el conflicto ha sido enrevesada -un punto difícil es el cese de los ataques de Israel sobre el Líbano, donde opera el movimiento Hezbolá, afín a Teherán- y Trump declaró hace dos días que para él “el alto el fuego ha terminado”, por lo que ordenó reanudar los ataques.

La ofensiva estadounidense se reanudó después de que tres buques mercantes fueran presuntamente alcanzados el martes 7 mientras transitaban por el estrecho.

Irán replicó con ataques sobre sus vecinos aliados de Washington, mientras se generaban gigantescas manifestaciones de duelo en las calles de Teherán y otras ciudades con motivo del funeral del ex guía supremo Alí Jameneí, muerto en el primer día de los ataques de Israel sobre el suelo iraní.

La escalada motivó una reunión urgente del Consejo de la OMI, a petición de Alemania, Arabia Saudí, Baréin y Francia, para “abordar la protección de las rutas marítimas vitales”, pues además de Ormuz hay riesgos en el golfo de Adén, que comunica al Índico con el mar Rojo y a este con el canal de Suez.

El memorando firmado en junio incluía la reapertura del estrecho de Ormuz a todo el transporte marítimo, así como un alivio de las sanciones impuestas a Irán por Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU.

También previó alcanzar un “acuerdo final” sobre el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, que además debía reafirmar que no tiene intención de desarrollar un arma nuclear.

El recrudecimiento de las hostilidades prácticamente ha destruido el alto el fuego, sin que haya indicios de que ninguna de las partes vaya a ceder.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró que “una vuelta a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas para la población de la región, para la paz y la seguridad internacionales y para la economía global en su conjunto”.

Guterres instó a todas las partes a que “actúen con la máxima moderación, eviten cualquier nueva acción que agrave la situación y adopten medidas inmediatas para rebajar la tensión”, y pidió a Washington y Teherán que reanuden urgentemente las negociaciones.

A-E/HM