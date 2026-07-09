Cuando el nopal invasor se transforma en alimento y fuente de energía limpia

NAIROBI – Una colaboración académica internacional está contribuyendo a convertir una de las plantas más destructivas e invasoras del condado keniano de Laikipia, el nopal (Opuntia stricta), en una fuente de seguridad alimentaria y energía limpia, al tiempo que ayuda a poner fin al eterno conflicto por los recursos en la región.

El proyecto, que comenzó en 2017, ya está dando a las comunidades de Laikipia una nueva esperanza en su lucha contra una planta destructiva conocida por devorar las tierras de pastoreo y causar lesiones al ganado.

La colaboración está liderada por la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología (JKUAT), en colaboración con el estadounidense Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida (UF/IFAS).

Las familias de Laikipia disponen ahora de nuevas formas de alimentar a su ganado, preparar comidas y aprovechar la energía. El proyecto también tiene el potencial de ayudar a poner fin a la interminable lucha por las tierras de pastoreo en la región.

Antecedentes

El condado de Laikipia, una de las tierras áridas y semiáridas (Asal) de Kenia, es una región dominada por pastores que buscan pastos para su ganado, pero la zona se ve azotada por sequías recurrentes, lo que da lugar a conflictos constantes por los recursos limitados. ¿Podría ser que la solución a todo esto la tuvieran delante de sus narices desde el principio?

«Ese es el poder de la investigación», afirmó a IPS el profesor Willis Owino.

«Una planta que causaba muchos problemas tanto a las personas como al ganado se ha convertido ahora en una solución sostenible para los medios de vida en una de las regiones de Kenia más afectadas por el cambio climático», agregó.

Owino es el director del proyecto y profesor en la JKUAT.

«El nopal (Opuntia stricta) es la especie vegetal invasora más extendida y problemática de Kenia. Es especialmente frecuente en el condado de Laikipia, el Parque Nacional de Tsavo Este y los pastizales adyacentes, donde crea densos matorrales impenetrables que obstaculizan el acceso a los hogares, los puntos de agua y las zonas de pastoreo», explicó Owino.

«En Laikipia, casi la mitad de los hogares afectados sufren pérdidas económicas anuales que oscilan entre los 500 y los 1000 dólares debido a la invasión. Actualmente, la especie cubre alrededor del 70 % de las tierras de pastoreo masái de la zona. Y la proliferación del nopal se ha visto agravada por los cambios en el uso del suelo, en particular por la sedentarización de las comunidades pastorales», señaló Owino.

La sedentarización es la transición de poblaciones anteriormente nómadas o seminómadas hacia un estilo de vida sedentario, permanente y durante todo el año.

A menudo impulsado por políticas gubernamentales de modernización, el acceso a servicios como la asistencia sanitaria o la presión medioambiental, este proceso transforma las estructuras sociales y los sistemas económicos, pasando de la movilidad a la residencia fija.

Según Owino, esta transición ha dado lugar a un pastoreo excesivo persistente y a la degradación de los pastizales, lo que ha creado condiciones favorables para la propagación del cactus.

«Nuestro estudio muestra un aumento de la infestación del cactus espinoso en el norte de Laikipia entre 2018 y 2023, lo que indica que los actuales esfuerzos de erradicación podrían no ser eficaces», explicó.

El control mecánico, ampliamente utilizado en la zona, ha sido criticado por su sostenibilidad, dados los recursos que requiere. «Del mismo modo, la introducción de la cochinilla hace casi una década no ha frenado el crecimiento del cactus como se había previsto inicialmente», dijo el profesor.

La cochinilla (Dactylopius coccus) es un insecto parásito que se alimenta del nopal, que crece en gran parte del continente americano.

«Otros obstáculos relacionados con el uso de la cochinilla incluyen la depredación, la supervisión ineficaz de las zonas ya colonizadas y los recursos limitados para la multiplicación y propagación del insecto», explicó Owino.

Owino señaló que el nopal, también conocido como tuna, afecta negativamente a la biodiversidad al desplazar a las gramíneas autóctonas y a las especies de pastoreo, reduciendo así el forraje disponible tanto para los animales domésticos como para la fauna silvestre.

Durante la sequía, los animales domésticos y silvestres de los pastizales no disponen de forraje alternativo, lo que les obliga a consumir los cladodios (tallos) y los frutos del opuntia.

Este consumo tiene efectos perjudiciales significativos, entre los que se incluyen lesiones mecánicas causadas por las espinas y los gloquidios, que provocan lesiones bucales y trastornos gastrointestinales —una afección conocida como «lengua de cactus»—, lo que puede provocar la muerte.

«Paradójicamente, este comportamiento de búsqueda de alimento por parte de los animales facilita la dispersión del cactus, ya que las semillas consumidas por los animales pasan a través de su sistema digestivo y se depositan por toda la zona de pastoreo. La dispersión secundaria se ve favorecida además por las aves, los elefantes y los babuinos», afirmó Owino.

La infestación invasora ha creado un complejo desafío socioecológico que va más allá de la degradación de los pastizales y abarca la seguridad alimentaria, los medios de vida y el conflicto entre personas y fauna silvestre, especialmente debido a la falta de pastos provocada por la invasión de elefantes en las tierras comunitarias.

Convertir al cactus en útil para la comunidad

Por lo tanto, el proyecto se centra en transformar una grave amenaza medioambiental y económica en una oportunidad sostenible para la comunidad local, con una estrategia basada en situar a la comunidad afectada en el centro mismo de sus esfuerzos de gestión.

«Nuestro proyecto ha demostrado que complementar la dieta de los camellos con pienso a base de este cactus invasor puede duplicar la producción de leche, lo que mejora directamente la seguridad alimentaria y los ingresos de los hogares», afirmó Owino.

Además, agregó, «hemos desarrollado pienso en pellets a base de cactus que aumenta significativamente el aumento de peso en las cabras durante un periodo de prueba de tres meses».

Los pellets, los pequeños cilindros de alimento concentrado, a base de cactus ayudan a minimizar las pérdidas de ganado, especialmente durante períodos prolongados de sequía.

«Estamos observando que los animales ganan peso incluso durante los períodos de sequía, cuando los pastos escasean. Estas intervenciones tienen el potencial de estabilizar los medios de vida que dependen casi por completo del ganado», detalló Owino.

«También hemos introducido con éxito biodigestores a base de cactus en 30 hogares beneficiarios. Esto no solo proporciona una fuente de energía limpia para los hogares, sino que también fomenta la conservación del medio ambiente al aprovechar la biomasa invasor», explicó el profesor.

Nuestro huerto, que utiliza los efluentes del biodigestor, proporciona verduras de hoja a las mujeres y los niños vulnerables a la desnutrición en la región», agregó en su explicación de los nuevos beneficios del nopal.

Este enfoque, según Owino, cierra el ciclo de la sostenibilidad al apoyar la producción alimentaria doméstica y minimizar los residuos.

Los miembros de la comunidad de Laikipia elogiaron el proyecto, destacando cómo les ha ayudado a mejorar sus medios de vida.

«Cocinar con biogás ha reducido el humo en el hogar y ha eliminado la presión constante de tener que buscar combustible, lo que ha mejorado el bienestar de las familias y les ha permitido disponer de más tiempo para actividades generadoras de ingresos», afirmó Petroline Masaine, beneficiaria del proyecto.

Aseguró a IPS que «al disponer de energía en casa y de pienso accesible a nivel local, las familias dedican menos tiempo a hacer frente a la escasez y más a mejorar sus medios de vida».

Ayudar a mitigar los conflictos en la región

Al tratarse de una zona predominantemente ganadera, existe una gran demanda de pastos, y la sequía no hace más que agravar la situación, ya que las comunidades vecinas y los propietarios de tierras privadas tienden a entrar en conflicto debido a las invasiones de propiedad.

Muchas personas nativas de la región sienten que han sido marginadas en su propia tierra, ya que inversores privados y empresas han llegado y han comprado grandes extensiones de sus pastos.

Se sabe que algunos lugareños armados han llevado a la fuerza su ganado a pastar en fincas privadas y reservas naturales, especialmente durante la estación seca, cuando escasea el alimento.

También se sabe que algunos políticos se han aprovechado de esta situación inestable; se rumorea que han proporcionado a los lugareños armas rudimentarias y armas de fuego ilegales. Esta situación no ha hecho más que agravar los problemas territoriales que azotan la región e incluso ha provocado muertes en algunos casos.

Por lo tanto, el proyecto mitiga los conflictos en la región, ya que la población va apreciando y adoptando gradualmente esta nueva forma de complementar la alimentación de su ganado en lugar de luchar por las tierras de pastoreo.

«Al disponer de una cantidad siempre suficiente de forraje para los pastores, estos no tendrán motivos para llevar a sus animales a los ranchos y reservas naturales cercanos. Ya no habrá necesidad de conflictos innecesarios, ya que siempre habrá alimento disponible para sus animales», afirmó Owino.

Sostenibilidad y preocupación medioambiental

Si bien el objetivo inmediato del proyecto es contribuir a la erradicación de la especie invasora Opuntia stricta, su visión va más allá de la eliminación e incluye una iniciativa paralela: la introducción y el cultivo de cactus forrajeros sin espinas.

«Mediante la creación de viveros comunitarios y la promoción de variedades sin espinas como fuente de alimento segura y resistente a la sequía, nuestro objetivo es reducir la dependencia de la peligrosa especie invasora y proporcionar un recurso alimenticio sostenible, seguro y productivo para el futuro», concluyó Owino.

La Universidad de Florida apoya a la JKUAT con conocimientos técnicos gracias a su amplia experiencia con los cactus forrajeros.

«Este proyecto ha demostrado que la Opuntia stricta puede transformarse en pienso granulado para el ganado que favorece un aumento de peso significativo en los animales de granja, ofreciendo una alternativa resistente a la sequía en lugares donde los pastos son cada vez menos fiables», dijo José Dubeux, de la UF/IFAS.

Aseguró a IPS que «para las familias cuya riqueza y seguridad alimentaria dependen casi por completo de sus rebaños, el pienso granulado ha supuesto un colchón fundamental frente a las crisis climáticas».