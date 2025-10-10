El desafío democrático de Moldavia

LONDRES – La democracia fue la ganadora y Rusia la perdedora en las elecciones del 28 de septiembre en Moldavia. El Partido de Acción y Solidaridad (PAS), proeuropeo y en el poder, obtuvo la mayoría parlamentaria con algo más de la mitad de los votos, mientras que el apoyo a la coalición prorrusa se desplomó hasta alcanzar un mínimo histórico.

El resultado se produjo a pesar del intento más intenso hasta la fecha de Rusia por influir en unas elecciones, con una operación de propaganda y desinformación supuestamente orquestada por Ilan Shor, un oligarca moldavo caído en desgracia que huyó a Rusia para escapar de la cárcel por su participación en un fraude masivo.

Moldavia, un país sin litoral con una población inferior a 2,4 millones de habitantes, rara vez acapara los titulares internacionales. Sin embargo, su ubicación, entre Rumanía, miembro de la Unión Europea (UE), y Ucrania, devastada por la guerra, lo convierte en un territorio privilegiado para la lucha en curso por el futuro de los antiguos Estados comunistas.

Desde 2009, todos los primeros ministros moldavos se han comprometido con la integración europea, y Moldavia solicitó formalmente su adhesión a la UE tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. A medida que ha disminuido el apoyo a los partidos prorrusos en las urnas, Rusia ha recurrido cada vez más a operaciones de influencia encubiertas, con Shor como presunto eje central.

Se cree que Shor fue una figura clave en el mayor escándalo de Moldavia: en noviembre de 2014, se transfirieron fraudulentamente alrededor de 1000 millones de dólares estadounidenses desde tres bancos en préstamos falsos. Los bancos quebraron, lo que obligó al gobierno a proporcionar un rescate equivalente a una octava parte del producto interno bruto.

Shor, presidente de uno de los bancos, fue acusado de ser uno de los autores intelectuales. En 2017, fue condenado por blanqueo de capitales, fraude y abuso de confianza, y sentenciado a siete años y medio de cárcel. Pero en 2019, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de la apelación, huyó del país, primero a Israel y luego a Rusia, donde ahora tiene la ciudadanía. La única esperanza de Shor de regresar sin ir a la cárcel es un gobierno prorruso, y puede utilizar su riqueza para promover su causa.

Shor fue acusado de pagar a personas para que participaran en protestas provocadas por los altos precios de la energía cuando Rusia utilizó el suministro de gas como arma, recortándolo drásticamente en el invierno de 2022-2023.

Antes de las elecciones presidenciales de 2024 y del referéndum sobre la UE, prometió pagar a personas para que se inscribieran en su campaña para oponerse al referéndum o publicaran mensajes contra la UE.

El gobierno afirmó que había pagado cerca de 16 millones de dólares a 130 000 personas, compartiendo instrucciones sobre cómo difundir desinformación en la aplicación de mensajería Telegram. La campaña de 2024 estuvo plagada de desinformación, incluyendo vídeos falsos y afirmaciones falsas sobre la presidenta Maia Sandu. Proliferaron las cuentas falsas en las redes sociales, oponiéndose a la UE y a Sandu y promoviendo opiniones pro-Rusia.

La campaña de 2025 vio una mayor intensificación de estos esfuerzos de influencia. Una red secreta, coordinada de nuevo a través de Telegram, ofreció pagar a personas para que publicaran propaganda prorrusa y desinformación contra el PAS en Facebook y TikTok, y para que ayudaran a llevar a cabo encuestas selectivas que exageraran el apoyo prorruso, posiblemente como parte de un plan para impugnar los resultados en caso de que fueran reñidos.

Una investigación de la británica BBC descubrió vínculos entre esta red, Shor y una de sus organizaciones, Evrazia, con dinero enviado a través de un banco estatal ruso utilizado por su Ministerio de Defensa.

La red organizó sesiones de formación en línea sobre cómo utilizar ChatGPT para producir publicaciones en las redes sociales, incluidas aquellas que hacían afirmaciones ridículas de que Sandu estaba involucrada en el tráfico de niños y que la UE obligaría a las personas a cambiar su orientación sexual.

Al menos 90 cuentas de TikTok que recibieron más de 23 millones de visitas desde principios de año estuvieron involucradas. La investigación no encontró ninguna campaña de desinformación comparable en apoyo del PAS.

Rusia también intentó claramente dirigirse a la diáspora moldava, que cuenta con un millón de personas y tiende a favorecer a los partidos proeuropeos.

A los miembros de las comunidades de la diáspora se les ofreció dinero en efectivo, evidentemente procedente de fuentes rusas, para que actuaran como observadores electorales, con importantes bonificaciones por aportar cualquier prueba de fraude. Esto parecía ser un intento de sembrar dudas sobre la integridad del voto de la diáspora.

La campaña de influencia se extendió a la Iglesia Ortodoxa: el año pasado, el clero moldavo fue invitado a un viaje con todos los gastos pagados a lugares sagrados de Rusia, y luego se les prometió dinero si acudían a las redes sociales para advertir a sus seguidores sobre los peligros de la integración en la UE.

Debidamente, crearon más de 90 canales de Telegram con contenidos casi idénticos que posicionaban a la UE como una amenaza para los valores familiares tradicionales.

Unos días antes de la votación, las autoridades moldavas detuvieron a 74 personas sospechosas de planear actos violentos tras las elecciones. Las autoridades afirmaron que habían viajado a Serbia, con el pretexto de una peregrinación ortodoxa, para recibir entrenamiento sobre cómo resistir a las fuerzas de seguridad, romper cordones policiales y utilizar armas.

El día de las elecciones, las autoridades informaron de intentos de ciberataques y amenazas de bomba en colegios electorales de Moldavia y del extranjero.

Retos por delante

Las instituciones democráticas de Moldavia han superado una prueba crucial, recompensando los esfuerzos realizados desde las elecciones de 2024 para reforzar las defensas del país contra la injerencia rusa.

Pero la lucha por el futuro de Moldavia está lejos de haber terminado. A medida que se acerca a la UE, Rusia no va a quedarse de brazos cruzados. Es posible que se produzcan trucos aún más sucios.

Mientras tanto, el gobierno se enfrenta a muchos otros problemas. En uno de los países más pobres de Europa, la población lucha contra el alto coste de la vida. Los servicios públicos se han visto sometidos a una gran presión, ya que Moldavia acoge a más refugiados ucranianos que cualquier otro país en proporción a su población. Las preocupaciones por la corrupción no se han abordado adecuadamente. Muchos jóvenes buscan una vida mejor en el extranjero.

Para combatir los futuros intentos de influencia rusa, el Gobierno se enfrenta al reto de encontrar el equilibrio adecuado entre la regulación de las redes sociales y la financiación política, el refuerzo de sus servicios de inteligencia y el fomento de una mayor alfabetización en las redes sociales y concienciación sobre la desinformación.

Necesitará la ayuda de los países de la UE, al igual que para modernizar aún más su infraestructura energética, entre otras cosas mediante más inversiones en energías renovables para desarmar una de las herramientas más potentes de Rusia.

Las esperanzas de Moldavia de adherirse a la UE dependerán de sus progresos a la hora de abordar estos retos. Incluso entonces, como demuestra la experiencia de Hungría, convertirse en miembro de la UE no garantiza la protección contra los peligros del autoritarismo. Pero no hay esperanza para la democracia y los derechos humanos si Moldavia cae bajo el control de Rusia.

Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.

