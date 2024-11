El lobby ultracatólico que se opone al aborto incluso para niñas violadas en Guatemala

Cada tanto, AFI hace causa común con organizaciones más progresistas de la sociedad civil, por ejemplo, para respaldar una reforma al Código Penal que introdujo los ciberdelitos contra menores, o iniciativas a favor de la lactancia materna y la protección de la infancia.

En 2020, el grupo presionó con éxito al gobierno para impedir que la organización estadounidense Planned Parenthood, que promueve los derechos sexuales y reproductivos, abriera una sede en Guatemala. El entonces presidente Giammattei anuló una decisión que había tomado su ministro del Interior autorizando la instalación de Planned Parenthood, lo que condujo a la renuncia del ministro.

Polarizar la política

El exdiputado de centro Roberto Alejos dijo a democraciaAbierta y Guatemala Leaks que la presencia de AFI ha contribuido a polarizar el Congreso.

En un contexto conservador, para muchos políticos que no se identifican con la izquierda resulta más ventajoso situarse en el conservadurismo duro de AFI que sostener una posición moderada, según Alejos. Estos políticos “actúan por conveniencia, por tener de su lado a una posición fuerte en el mundo y, porque no caben del lado progresista, se van al otro. No hay término medio”, dijo.

AFI también ataca a servidores públicos que promueven la igualdad de derechos.

El abogado Jordán Rodas, quien fue procurador de Derechos Humanos entre 2017 y 2022, dijo a democraciaAbierta y Guatemala Leaks que “los momentos más delicados de la gestión fueron el abordaje de estos temas, los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual, muy sensibles para este sector”.

AFI y su red de organizaciones atacaron abiertamente a Rodas por pronunciarse a favor de los derechos Lgbtiq. “Ellos amenazaron mi cargo, pero tuve la habilidad política y el respaldo social para llegar al final del mandato”, dijo el exprocurador. “Es un grupo que representa a los intereses más conservadores y que coinciden con la oligarquía”.

AFI también lo presionó mediante recursos legales que llegaron hasta la Surepma Corte para que detuviera la distribución de un manual sobre atención de embarazos en niñas y adolescentes, presentado por su antecesor, en el que se describía el aborto como un derecho.