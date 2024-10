Frenar la deforestación de áreas protegidas, el gran reto de Honduras ante la COP16

En los últimos dos años, el presupuesto asignado para el Fondo de Manejo de Áreas Protegidas ha rondado los 100 millones de lempiras (algo más de cuatro millones de dólares), según registros del ICF, una cantidad que se vuelve insuficiente al evaluar la magnitud del daño que ha ocasionado este flagelo.

García destacó que cada área protegida cuenta con planes de reforestación y que en 2023 se lanzó el programa presidencial Padre Andrés Tamayo, cuyo objetivo es impulsar la restauración en 22.000 hectáreas de tierras deforestadas y degradadas en 300 microcuencas de los 18 departamentos del país.

No obstante, hizo hincapié en que frenar y revertir el daño no será posible si los tres poderes del Estado no se unen para hacerle frente a la deforestación.