COP16: Guía para entender el mecanismo que confronta a países ricos con los megadiversos

Si bien el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) firmado en 1992 otorga soberanía a los países sobre sus recursos genéticos, los especialistas entrevistados hacen énfasis en que, históricamente, ha existido un desacuerdo entre los países sobre si dicho acuerdo incluye o no la información digital de esos recursos.

“Según un número importante de países desarrollados, el CBD no incluye las secuencias digitales. Básicamente, porque no dice literalmente DSI, la suposición ha sido que una vez que secuencias la información genética de los recursos y la haces disponible en forma digital, el Convenio no se aplica”, detalló Thambisetty.

Por ese desacuerdo es que recién ahora, en la COP16, los países avanzan en una forma de regular el uso que, por años, se ha dado a esta información digital. Ramakrishnan indicó que para los países del Sur Global el CBD habla de recursos genéticos sin distinguir si son digitales o físicos. “Cuando usas DSI estás usando material genético de forma digital”, precisó.

Por eso, el especialista señaló que el tema de fondo, más allá de lo que entiendan los países, es que no existe un acuerdo sobre el acceso a esos datos digitales.

“De hecho, la distribución de beneficios es el tercer objetivo del Convenio. Por lo tanto, cuando un país facilita el acceso a esos recursos, los países pueden poner condiciones que obliguen a los usuarios a compartir algunos beneficios de forma justa y equitativa. El problema con la DSI es que no existe un acuerdo de acceso a los datos que obligue a los usuarios. Ese es exactamente el problema que tenemos que resolver en esta COP16”, resaltó.