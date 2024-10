Agricultura sintrópica: darle fertilidad y productividad a un suelo empobrecido

Fuenzalida espera poder cuantificar la eficacia de la experiencia con Atenas a partir de este año, porque el objetivo productivo no deja de ser importante: “A nosotros no nos interesa solamente que el agricultor sea ecologista, porque eso a él no le sirve”, dice comprendiendo que los campesinos no llevan a cabo el esfuerzo agrícola por diversión o altruismo, “todo lo otro son beneficios añadidos”.

Como AguaTierra, buscan generar el mayor impacto posible, y relacionarse con las instituciones es un paso relevante.

El fundador de AguaTierra entiende a la agricultura como “una herramienta de mejora socioeconómica, socioambiental y sociocultural”, y poder accionar a través de programas de Prodesal e Indap es una manera de llegar a las comunidades rurales.

Es una apuesta por transformaciones profundas que involucran el uso de la tierra: “Cambios estructurales que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con el uso del territorio, con los planes de desarrollo urbano-rurales. Con tratar de cierta manera hackear los sistemas alimentarios y las cadenas alimentarias, de las cuales estamos bien atados muchas veces. Recuperar el agua”.