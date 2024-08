Venezuela: ¿Qué pasará tras las protestas electorales?

CARACAS – Bajo una enorme atención internacional, Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio. Los comicios enfrentaron al impopular Nicolás Maduro, en el poder desde 2013 tras ser ungido por el fallecido presidente Hugo Chávez como su sucesor, con Edmundo González, un candidato de oposición relativamente desconocido. González había obtenido una amplia ventaja en las encuestas de opinión hechas antes a las elecciones, en gran parte gracias al apoyo de la líder opositora María Corina Machado, a quien el gobierno le prohibió ser candidata.

Seis horas después del cierre de la mayoría de las mesas de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor a Maduro. Sin embargo, ni en ese momento ni en los días posteriores, el CNE ha presentado un desglose de los resultados de las actas escrutadas o pruebas que justifiquen su anuncio. Convencidos de que los resultados habían sido manipulados, los partidarios de la oposición, muchos de ellos procedentes de comunidades pobres, salieron a las calles al día siguiente.

Se han encontrado con una violenta respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado, que han dejado claro que apoyarán al gobierno de Maduro y han desplegado una oleada de detenciones selectivas. Con Maduro atrincherado, la conmoción de los últimos días podría dejar un gobierno debilitado, una oposición galvanizada pero frustrada y un amplio frente de gobiernos extranjeros con dificultades para determinar sus próximos movimientos.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Las esperanzas de que una baja participación entre los votantes de la oposición, junto con los ya probados y eficaces métodos de movilización electoral del chavismo, condujeran de nuevo a la victoria, también pueden haber persuadido a las autoridades de no actuar antes. Pero nada de esto significa que el gobierno estuviera dispuesto, a la hora de la verdad, a abandonar el poder.

Pero la campaña tomó rápidamente una forma que no era del agrado del gobierno: una carrera de dos, en la que todas las empresas de sondeos de renombre daban a González una ventaja masiva, de hasta 30 puntos o más, sobre Maduro.

Gran parte de la controversia en torno a la campaña y las elecciones presidenciales de 2024 es un legado de la animadversión nacional e internacional que siguió a la controvertida votación presidencial de hace seis años. En 2018, la prohibición de ciertos candidatos y partidos de la oposición, que en su mayoría boicotearon los comicios, así como unas reglas del juego electoral fuertemente sesgadas, ayudaron al presidente Maduro a asegurarse un segundo mandato. No obstante, su victoria fue tachada de ilegítima por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y muchos de los países vecinos. Al año siguiente, más de cincuenta países optaron por reconocer como presidente interino a Juan Guaidó, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Washington impuso amplias sanciones económicas mientras la oposición intentaba derrocar a Maduro, pero el gobierno se mantuvo firme mediante una oleada de represión política, con la ayuda casi ininterrumpida del ejército y el apoyo de Rusia, Irán, Cuba y otros países.

Pero pronto hubo indicios de que el gobierno podría no estar dispuesto a ceder. Al cierre de las urnas, testigos de la oposición y trabajadores electorales de todo el país denunciaron que las autoridades electorales (a veces apoyadas por operativos chavistas y miembros de las fuerzas de seguridad) intentaban negarles acceso a las copias de las actas de votación.

En este contexto, el Centro Carter, la única misión profesional de observación internacional de los comicios autorizada a realizar una evaluación pública, declaró el 31 de julio que las elecciones “no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”, citando la desigualdad de condiciones durante la campaña y afirmando que, dada la falta de acceso al recuento completo, no podían “verificar ni corroborar los resultados de las elecciones” declarados por el CNE.

Un día después de las elecciones publicaron el desglose de los votos, junto con imágenes de cada acta, en un sitio web que permite a la ciudadanía consultarlas. El gobierno bloqueó inmediatamente el acceso al sitio, lo que no impidió que miles de venezolanos accedieran a él a través de redes privadas virtuales (VPN).

Pero, independientemente de ello, el CNE ha sido incapaz de explicar por qué los problemas con el sistema electrónico afectarían a las actas de escrutinio, que se imprimen antes de su transmisión, o por qué no puede proporcionar las actasque dice haber recibido esa noche después del cierre de las urnas. Machado y la Plataforma Unitaria, por su parte, afirman que han logrado obtener más de 80 por ciento de los recuentos físicos a través de una red de observadores, que cubrió alrededor del 90 por ciento de los recintos electorales.

Caracas ha ofrecido pocas explicaciones sobre las aparentes irregularidades. El gobierno ha acusado a la oposición de sabotear el sistema, diciendo que un ciberataque iniciado en Macedonia del Norte explica el retraso en la transmisión de los resultados de las máquinas de votación (el gobierno de Macedonia del Norte ha dicho que no tiene pruebas de que se produjera tal ataque).

El candidato presidencial Enrique Márquez, antiguo miembro de la junta directiva del CNE, declaró el 30 de julio que una observadora electoral que representaba a su campaña podía dar fe de que el boletín de resultados que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, leyó la noche de las elecciones no fue generado por el sistema de votación electrónica.

Sin embargo, a pesar de las promesas de Amoroso, el CNE no ha publicado ni distribuido electrónicamente el desglose de los votos por centro y máquina de votación. Tampoco ha completado la auditoría posterior a la votación de más de la mitad de las máquinas, que es exigida por el reglamento. Su sitio web, hasta el momento de escribir este texto, estaba fuera de línea.

Las sospechas de juego sucio, tanto por parte de la oposición como a escala internacional, se han visto acrecentadas por el hecho de que los sistemas de protección no funcionaron como es debido.

Machado y González expresaron su solidaridad con los manifestantes y pidieron contención a las fuerzas gubernamentales, pero no han convocado marchas. Sin duda, la oposición es consciente de que, desde la primera gran oleada de protestas contra Maduro en 2014, el Gobierno ha reprimido brutalmente dichas manifestaciones en numerosas ocasiones, lo que ha provocado más de 250 muertos y miles de detenciones cuando manifestantes desarmados se han enfrentado a escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional. La feroz respuesta del gobierno a las protestas de 2017 provocó la indignación internacional y allanó el camino para que el fiscal de la Corte Penal Internacional abriera una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

Los países de la región y fuera de ella que han hecho comentarios sobre las elecciones han presionado, en general, por una total transparencia en relación con los resultados de los comicios del 28 de julio, incluida la publicación de un desglose completo de los resultados por mesa de votación. La excepción son los países con fuertes vínculos con Maduro, como Rusia, China, Cuba, Bolivia y Honduras, entre otros.

Caracas no ha tolerado ninguna crítica. El día después de la elección, cuando seis países latinoamericanos (Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay) se negaron rotundamente a reconocer la victoria de Maduro sin un desglose detallado de las cifras, Caracas ordenó la expulsión de sus representantes diplomáticos (Panamá ya había ordenado la salida de sus diplomáticos). A continuación, el gobierno prohibió los vuelos hacia y desde Panamá, la República Dominicana y Perú, con lo que los venezolanos volvieron a sentirse más aislados del mundo.

El jueves 1, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dio una declaración diciendo que “es claro para los Estados Unidos que Edmundo González ganó la mayoría de los votos”. Altos funcionarios y propagandistas del gobierno insisten en que la negativa de muchos países a aceptar la reelección de Maduro es simplemente una repetición de las secuelas de las elecciones de 2018, y que una conspiración de derecha, liderada por EE. UU., está utilizando la supuesta victoria de González como pretexto para otro intento de derrocar al gobierno venezolano.

Algunos países clave, en particular Brasil y Colombia (ambos vecinos de Venezuela) y, con ciertas reservas, México, han tratado de aferrarse precariamente a las pocas esperanzas que quedan de alcanzar un acuerdo, absteniéndose de declarar abiertamente que el resultado es un fraude e insistiendo en la necesidad de transparencia. Pero con el gobierno de Maduro, según parece, inclinado a intensificar la polarización y desestimar todos los desafíos a su versión de los hechos, las posibilidades de alcanzar cualquier tipo de consenso sobre cómo resolver la disputa electoral parecen actualmente remotas. En la sesión del 31 de julio de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se aprobó ninguna resolución sobre la cuestión, ya que la mitad de los Estados miembros se abstuvieron o declinaron asistir (Venezuela, aunque formalmente es miembro, no participa en la organización).

Los esfuerzos diplomáticos de Brasil, Colombia y EE. UU. continúan, pero se enfrentan a un obstáculo clave. Si cualquier medida encaminada a lograr una mayor transparencia en el recuento de votos pone en peligro la permanencia de Maduro en el poder (como parece ser el caso cada vez con más frecuencia), es muy poco probable que el gobierno se mueva en esa dirección. Por el momento, ha puesto la resolución del conflicto en manos del Tribunal Supremo, que, al igual que el CNE, le es leal y se limitará a refrendar el resultado. Aunque Maduro se muestra bastante irritable, los riesgos de que una disputa electoral no resuelta alargue la crisis política y económica de Venezuela, a costa de su pueblo y de la región, hacen que sea esencial que Bogotá, Brasilia y Ciudad de México continúen presionando al gobierno venezolano para que demuestre el resultado en un foro independiente e imparcial, o estén dispuestos a acordar una ruta alternativa hacia alguna forma de transición negociada.