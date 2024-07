Cambio climático amenaza modos de vida del Caribe sur de Costa Rica

La directora operativa de La Ruta del Clima enfatiza en cómo Cahuita ante pequeños cambios en el ecosistema por el cambio climático, va a ver afectada su cadena económica de abastecimiento.

“Vemos cómo el incremento de la temperatura del mar está afectando el acceso a la pesca, que es parte de su cultura. Tiene afectaciones a nivel cultural y tiene afectaciones a nivel económico”, afirma.

Actualmente, un total de 53 personas forman parte de la asociación. Doña Ana dice que si ancestralmente había 30 pescadores ahora solo quedan 15. Además, hay ocho jóvenes que van entre los 10 y 17 años. Las nuevas generaciones ahora dudan más en involucrarse.

“Muchos de ellos quieren hacer lo que es la pesca, pero al ver la situación que están pasando los papás que no consiguen, que no tienen, que hay veces hay necesidad en la casa, entonces ellos no tienen ese interés profundo de hacerlo”. Es una vida que ya no es rentable, sostiene.

Cada vez se entera más de que las personas venden sus botes y se salen del negocio para buscar alternativas que les brinden más seguridad. A nivel gubernamental ha buscado ayuda en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), pero la respuesta es que no hay dinero.

Además, se ha acercado a la Asamblea Legislativa para formular algún proyecto que pueda brindar ayuda. “Aquí los únicos que tal vez dan una ayuda son las oenegés, pero los requisitos muchas veces no se pueden cumplir”, lamenta.